Salt plant zwei neue Mobilfunkanlagen im Zentrum Trimbachs

Trimbach Zwei Baugesuche von Salt sehen neue Mobilfunkanlagen im Zentrum vor – weniger als 400 Meter liegen dazwischen Der Mobilfunkanbieter will für seine Kundschaft das Netz ausbauen und verbessern. Um die aktuellen Geschwindigkeiten bei künftig verstärkter Nutzung zu gewährleisten, sollen zwei neue 5G-fähige Anlagen errichtet werden. Noël Binetti 17.05.2022, 18.00 Uhr

Sollen für ein gutes Netz sorgen: Der Mobilfunkanbieter Salt möchte im Zentrum Trimbachs zwei neue Mobilfunkanlagen realisieren. (Archivbild) Bruno Kissling

Regelmässig sorgen Bauvorhaben im Zusammenhang mit Mobilfunkanlagen in den Gemeinden für hitzige Debatten. In Trimbach will der Mobilfunkanbieter Salt nun gleich zwei neue solcher Anlagen realisieren, wie aus zwei publizierten Bauausschreibungen hervorgeht. Demnach sollen diese an der Brückenstrasse 47 sowie an der Leinfeldstrasse 20 zu stehen kommen.

Auf Anfrage schreibt Salt: «Um dem exponentiell steigenden Datenkonsum gerecht zu werden, muss das bestehende 3G- und 4G-Netzwerk kontinuierlich verbessert und ausgebaut werden und wo immer möglich die effizientere 5G-Technologie implementiert werden.»

Was die Technologie am Standort Trimbach angehe, plane Salt - wenn immer möglich - Antennen, die auch 5G tauglich sind. «Die vorliegenden Projekte sind 5G-tauglich. Es soll aber auch 3G und 4G installiert werden», heisst es dazu.

Aktuelle Geschwindigkeiten bei zunehmender Nutzung

Da die 5G-Technologie unter anderem über neue Frequenzen angeboten werde, verbessere ihr Einsatz die Geschwindigkeiten und die Kapazitäten für die Nutzenden. Die Möglichkeit, die Kapazität in einem Gebiet zu erweitern, trage dazu bei, dass die Anbieter die aktuellen Geschwindigkeiten weiter gewährleisten können, während die Nutzung weiter zunehme.

Salt schreibt: «Die Standorte in Trimbach sind wichtig, um das Netz in dieser Gegend für die Kundschaft von Salt zu verbessern.» Und «Einsprachen verzögern nicht nur die Einführung von 5G, sondern wirken sich auch negativ auf die Verbesserung des gesamten Netzwerks aus (also auch 4G und 3G).»

Die Pläne beider Projekte, mit Einsprachefrist bis zum 26. Mai, sind beim Bauamt Trimbach einzusehen.