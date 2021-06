Trimbachs Klassen am Limit: Pavillon soll Entlastung bringen.

Trimbach Werken und Kochen zukünftig im Pavillon: Gemeinderat reagiert auf Platzknappheit in den Schulhäusern Der Gemeinderat hat Abklärungen für ein Provisorium in Auftrag gegeben. Dieses soll das Problem kurzfristig beheben. Aber längerfristig brauche es ein grösseres Projekt.

Noël Binetti 28.06.2021, 05.00 Uhr

Die Schulhäuser Leinfeld und Gassacker: zügeln Werkstatt und Schulküche von hier in einen Pavillon, entsteht mehr Schulraum. Bruno Kissling (Archiv)

Die Besetzung einiger Schulklassen Trimbachs befindet sich am oberen Limit. Die Obergrenze liegt bei 31 Schülerinnen und Schülern in der Oberstufe, danach wird eine Klasse geteilt. In einer Klasse ist das Maximum erreicht – freie Zimmer gibt es aber keine mehr.

Das fünfte Traktandum an der letzten Gemeinderatssitzung sah demnach einen Antrag zur Errichtung eines Pavillons beim Oberstufenschulhaus Gerbrunnen vor. Was hat es damit auf sich? Auf Anfrage erklärt Gemeindepräsident Martin Bühler:

«Wir lassen abklären, wie und zu welchem Preis wir mit der Errichtung eines Pavillons mehr Raum für Klassen schaffen können.»

Gemeindepräsident Martin Bühler Bruno Kissling

Sind also neue Schulzimmer geplant? Bühler erklärt: «Wir möchten die Werkstätten für das Schulfach Werken sowie die Schulküche in ein solches Provisorium auslagern. Zudem sollen Arbeitsplätze wie Lehrkräftezimmer an den Standort verlegt werden.»

Die Jugendlichen der Oberstufe müssten für diese Fächer nicht mehr vom Standort Gerbrunnen zum Schulhaus Mühlematt und Gassacker-Leinfeld wechseln, in allen drei Schulhäusern würde Platz für neue Klassen geschaffen. «Wir rechnen damit, dass wir das kommende Schuljahr noch wie bis anhin bewältigen können», sagt Bühler.

Gemeinde befasst sich mit Grossprojekt

Danach brauche es eine Lösung. Ein Pavillon stelle eine solche dar, wenn auch nur mittelfristig: «Langfristig befinden wir uns an der Ausgestaltung eines grösseren Projekts», erklärt der Gemeindepräsident. Aktuell sei man im Gemeinderat mit dessen Finanzierung beschäftigt. «Projekt und Finanzierung wollen wir der Bevölkerung an der Gemeindeversammlung im Dezember vorstellen.» Nach Diskussions- und Infoveranstaltungen soll im Frühling 2022 ein Urnengang stattfinden und zu einem Grundsatzentscheid führen.

«Im Hinblick auf das erwartete Wachstum der Gemeinde müssen wir mit der Schulraumplanung – aber auch mit allen anderen Dienstleistungen der Gemeinde – reagieren» sagt Bühler.

Zuzüge junger Familien wurde unterschätzt

Mit Urnengang, Mitwirkung, Planauflage, möglicher Einsprachen und Bauzeit rechnet Bühler mit fünf Jahren bis zur Realisierung des Grossprojekts. «Bis dahin brauchen wir eine Zwischenlösung für das knappe Raumangebot. Hat der Gemeinderat die Schülerzahlen unterschätzt oder die Entwicklung gar verschlafen? Bühler antwortet darauf: «Wir haben die Entwicklung stets verfolgt. In den letzten Jahren ist die Einwohnerzahl sogar gesunken.» Doch:

«Was wir unterschätzt haben ist der demografische Wandel, hin zu jüngeren Einwohnerinnen und Einwohnern.»

Deren Altersdurchschnitt liege heute bei unter 40 Jahren. «Es reicht in gewissen Altersklassen, wenn zwei oder drei Familien mit gleichaltrigen Kindern herziehen, damit eine Klasse zu gross wird und aufgeteilt werden muss. Das zu kalkulieren ist sehr schwierig», so Bühler.

Trimbach wird wachsen: mehrere grosse Überbauungen sind geplant, wie hier am Wernlihang. Bruno Kissling

Pro Jahr ziehen rund 700 Menschen nach Trimbach und ebensoviele weg. «Das sind zehn Prozent der Bevölkerung», sagt Bühler. Und: «Bisher ging das gut, nun müssen wir handeln.» Trimbach wolle seine Pflicht erfüllen und eine gleichwertige Schule bieten, wie dies andere Gemeinden im Kanton tun würden, erklärt der Gemeindepräsident: «Das ist uns wichtig, wir vergleichen uns mit anderen Schulen.»

Und wie geht es weiter? «Der Gemeinderat hat die Baukommission mit der Abklärung und der Eingabe eines Investitionskredits beauftragt.» Zudem werden Rück- und Umbaukosten an den Schulstandorten Mühlematt, Gassacker und Leinfeld berechnet. Bühler:

«Wenn das Ergebnis innerhalb der Kompetenz des Gemeinderats liegt, also nicht mehr als eine halbe Million Franken kostet, werden wir den Bau des Pavillons beschliessen.»

Läuft alles nach Plan; dürfte der Pavillon zu Beginn des Schuljahres 22/23 fertig sein.