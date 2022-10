Trimbach Wenn betroffene Grundstückeigentümer mitmachen: Der Dorfbach soll für 4,2 Millionen Franken umgestaltet werden Renaturierung und Hochwasserschutz: Das sind die zwei grossen Themen beim Dorfbachprojekt. Nach Vorstudien soll jetzt die konkrete Planung beginnen – vieles hängt dabei von den Anwohnenden ab. Die Gemeinde will sie mit ins Boot holen. Noël Binetti Jetzt kommentieren 10.10.2022, 18.00 Uhr

Die Einmündung des Dorfbachs in die Aare: Bei Hochwasser könnte diese enge Stelle zum Problem werden. Zudem ist die Brücke nicht mehr in gutem Zustand. Patrick Lüthy

Ein Grossprojekt wird konkret: Die Gemeinde Trimbach nimmt die Renaturierung des Dorfbachs in Angriff. Im Abschnitt zwischen Winznauerstrasse und Einmündung in die Aare sollen mehrere bauliche Anpassungen erfolgen.

Gleichzeitig sollen der Hochwasserschutz verbessert und Mängel an der bestehenden Infrastruktur behoben werden. Das geht aus einem Bericht des Gemeinderats hervor. Dieser sprach kürzlich einen entsprechenden Zusatzkredit im Umfang von 150’000 Franken, für die Ausarbeitung des Bauprojekts. Und ein erster Auftrag über 85’000 Franken für das Bau- und Auflageprojekt wurde bereits an die Firma Holinger AG aus Olten vergeben.

Grundstückeigentümer werden in Planung einbezogen

«Bis jetzt erfolgte die Planung nur auf Stufe Vorprojekt», erläutert Bauverwalter Roland Brunner auf Anfrage, «jetzt geht es an die Detailplanung». Insgesamt liegt für die Arbeiten im betreffenden Abschnitt eine Kostenschätzung von rund 4,2 Millionen Franken vor. Dieser Kredit soll den Stimmberechtigten gleichzeitig mit dem ausgearbeiteten Bauprojekt vorgelegt werden – vermutlich an einer der beiden Gemeindeversammlungen im Jahr 2023.

Roland Brunner, Bauverwalter Trimbach. Bruno Kissling

Zum jetzigen Zeitpunkt kann Bauverwalter Brunner die genauen Dimensionen der Arbeiten und Massnahmen noch nicht abschätzen. Er sagt:

«Als wichtiger nächster Schritt sollen die betroffenen Grundstückeigentümer mit einbezogen werden. Im Gespräch mit ihnen können wir herausfinden, wie gross Bereitschaft und Verständnis für die anstehenden Massnahmen sind.»

Ansonsten würden beim Projekt Abstriche gemacht. Konkret heisst das: Einzelne Grundstücke wären in ihrer Fläche betroffen. An den Bach grenzen in diesem Bereich etwa 30 Grundstücke.

Der Dorfbach verläuft in der Bildmitte entlang der Bäume und mündet rechts der Trimbacherbrücke in die Aare. Patrick Lüthy

Doch was soll genau gemacht werden? Brunner: «Die Bachsohle ist teilweise in schlechtem Zustand. Weiter müssen verengte Stellen im Sinne des Hochwasserschutzes geöffnet werden.» Zudem warten neben der Renaturierung insbesondere da, wo der Bach in die Aare mündet, Herausforderungen auf die Verantwortlichen.

Roland Brunner erklärt das so: «Der Dorfbach hat an besagter Stelle wenig Platz. Er passiert dort die Brücke der Quaistrasse, in deren Innern Leitungen verlaufen. Hinzu kommt, dass die Brücke nicht mehr in einem allzu guten Zustand ist. Hier müssen wir geeignete Lösungen prüfen.»

Eingebettet ins Quartier, zum Teil mit üppiger Vegetation: Wie soll der untere Lauf des Dorfbachs künftig gestaltet sein? Diese Frage will die Gemeinde nun klären. Patrick Lüthy

Nach Möglichkeit wird noch 2022 informiert

Nach Möglichkeit will der Gemeinderat noch in diesem Jahr eine erste Infoveranstaltung für die betroffenen Grundstückeigentümer und Anwohnende durchführen. 2023 soll dann die Projektierung ablaufen, bevor dann – im besten Fall – 2024 mit der Realisierung begonnen werden könnte. «Noch ist es aber zu früh, dazu eine Prognose zu machen», so Bauverwalter Brunner.

Denn notwendig werden schliesslich auch alle Bewilligungsverfahren, sobald klar ist, was alles umgesetzt werden soll. Brunner sagt: «Auch die kantonalen Ämter müssen noch Stellung nehmen. Diese waren bereits am Vorprojekt beteiligt.» Zeitnot besteht laut Brunner keine, doch einfach nichts machen könne man auch nicht. Gerade im Hinblick auf den Schutz vor Hochwasser: «Darum soll es jetzt an die konkrete Planung gehen.»

