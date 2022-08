Viel Arbeit für Trimbach: Die Revision der Ortsplanung steht an

Trimbach Viel Büez: Die Revision der Ortsplanung wird den Gemeinderat und die zuständige Kommission eine Weile beschäftigen Welchen Weg will Trimbach in Zukunft gehen? Die Gemeinde steht vor wichtigen Fragen und vor viel Arbeit. Das Thema wird die zuständigen Behörden während der nächsten Monate beanspruchen – und auch das «Breiti-Projekt» geht zur Vorprüfung an den Kanton. Noël Binetti, Franziska Roth Jetzt kommentieren 08.08.2022, 05.00 Uhr

Das Gemeindehaus Trimbach: Hier wird sich der Gemeinderat nach den Ferien mit der Ortsplanungsrevision beschäftigen. Patrick Lüthy

Auf den Gemeinderat und auf die Ortsplanungskommission von Trimbach wartet nach den Ferien viel Papier und damit viel Arbeit.

Um was geht es? Der Vorprüfungsbericht des Kantons ging im April 2021 ein. Im Rahmen der Mitwirkung hat das Bauamt rund 30, teils sehr umfassende Eingaben aufgenommen. Zudem liegt die Gefahrenkarte seit Ende 2019 vor; deren Abschlussdossier seit Juni 2021. Alle diese Unterlagen wurden mittlerweile analysiert. Die damit beauftragte Firma und die Ortsplanungskommission haben darauf basierend die Nutzungspläne überarbeitet. Das umfangreiche Dossier ist dem Gemeinderat zum Einlesen unterbreitet worden.

Was bedeutet das konkret? Auf Anfrage erklärt Gemeindepräsident Martin Bühler: «Der Rat hat sich nun mit dem 250-seitigen Bericht des Kantons zu beschäftigen. Hinzu kommen 40 bis 60 Seiten mit offenen Fragen und eingegangenen Einwänden, die für die Gemeinde noch zu klären sind.»

Martin Bühler, Gemeindepräsident von Trimbach. Bruno Kissling

Im Detail kann Bühler noch nicht auf die erwähnten Einwände eingehen. Doch er umreisst die anstehenden Themen in groben Zügen: «Nach der Auswertung wird es eine Runde mit allen betroffenen Personengruppen geben.» Und er sagt:

Das Ziel ist, so viel Einigkeit als möglich im Vorfeld herzustellen, bevor die Revision der Ortsplanung in einen nächsten Schritt übergeht.»

Dieses Vorgehen geschehe in Absprache und auf Empfehlung des Kantons, so Bühler. «Strittige Punkte sollen bereinigt werden, damit langjährige Rechtsstreitigkeiten vermieden werden können.» Welche das sind? Bühler:

«Mögliche Auszonungen sorgen stets für Diskussionen; sie werden Bestandteil der Gespräche sein.»

Dabei komme das vom Kanton beschlossene Planungsausgleichsgesetzt zum Tragen. «Der Kanton hat die Gemeinden beauftragt, das Wachstum nach Innen zu fördern und die Zersiedelung nach Aussen zu stoppen. Die Ortsplanungskommission hat somit abgeklärt, welche nicht bebauten Parzellen am Siedlungsrand in Zukunft nicht mehr als Bauland benutzt werden sollen.»

Kanton kommt für allfällige Auszonungen auf

Würde ein Auszonung stattfinden, dann würden die Besitzer finanziell abgegolten werden. Das Geld dafür stammt vom Kanton. Dieser erhält Geld über das Planungsausgleichsgesetz.

Als Beispiel führt Bühler das Breiti-Areal an, das von einer Industriezone in eine Wohnzone überführt wurde: «Werden solche Änderungen vorgenommen, bezahlt die Eigentümerschaft wegen der erfahrenen Wertsteigerung des Areals Steuern an den Kanton. Mit diesen Geldern wiederum entschädigt der Kanton Eigentümer, deren Grundstücke ausgezont werden.»

Voraussetzung dafür sei ein transparenter Austausch der Einwohnergemeinde mit dem Kanton und den Eigentümern.

Im Zusammenhang mit der Revision wurde auch das Baureglement überarbeitet. Der Gemeinderat hat das durch die Kommission erarbeitete Reglement zur Kenntnis genommen und dieses zur Vernehmlassung an die Baukommission überwiesen.

Revision beschäftigt «bis weit in das Jahr 2023»

Ein anderes Thema, das Teil der Revision sein wird, ist die Trimbacherbrücke: «Sie wurde 2004 als Provisorium für 15 Jahre renoviert», erklärt Bühler, «nun geht es darum zu klären, welche Rolle die neu zu bauende Brücke in Zukunft spielen soll. Dafür werden die Anwohnenden in den Dialog miteinbezogen.» In diesem Zusammenhang hätten vor den Sommerferien Messungen des Langsamverkehrs auf der Brücke stattgefunden, um neben dem Autoverkehr auch diese Nutzung zu eruieren.

Zum weiteren Vorgehen sagt der Gemeindepräsident: «Das Thema wird uns noch weit bis in das Jahr 2023 beschäftigen. Unser Ziel ist es, die einzelnen Schritte sauber auszuführen. Wenn die Einwände einmal bereinigt sind, geht das ganze Dossier wieder in die Kommission. Zudem haben auch noch die einzelnen Mitglieder des Gemeinderates die Möglichkeit, Einfluss zu nehmen. Erst dann erfolgt die zweite Vorprüfung durch den Kanton.»

So weit ist das Projekt «Breiti-Areal»

Die Visualisierung zeigt, wie das ehemalige Wernliareal einmal aussehen soll. zvg

Der Gestaltungsplan des Überbauungsprojekts «Breiti» im ehemaligen Wernli-Areal wird durch den Gemeinderat Anfang September zur Vorprüfung beim Kanton eingereicht. «Wir hoffen, dass wir bis zum Herbst eine Rückmeldung vom Kanton erhalten», erzählt Marc Thommen, Vertreter der Bauherrin Aare Liegenschaften AG.

Danach sollen auch Anwohnende transparent informiert werden, bevor die öffentliche Auflage des Projekts bis spätestens nächsten Frühling erfolgt. Thomen führt aus:

«Wir würden gerne nächstes Jahr das Baugesuch einreichen und wenn alles glatt läuft, Mitte 2024 mit Bauen beginnen. Allerdings kann man das nie so genau voraussagen.»

Denn bei grossen Objekten seien Einsprachen immer möglich. Das Projekt sieht eine Überbauung mit sieben Mehrfamilienhäusern vor. Es sollen über 150 Wohneinheiten mit Eigentums- und Mietwohnungen entstehen. Dank einer Einstellhalle mit 200 Parkplätzen bleibt das Gelände autofrei.

«Uns ist es ein Anliegen, dass ein attraktives und familienfreundliches Wohnquartier entsteht», so Thommen. Deshalb soll auch der unterirdisch eingedolte «Gämpfibach» freigelegt werden. Allerdings nicht wie anfänglich vorgesehen über die Einstallhalle; sondern am Rand des Grundstücks.

Man sei zudem offen für andere Nutzungsformen nebst den Wohnräumen, so Thommen. So könne man sich auch vorstellen, ein Co-Working-Zentrum zu erstellen. «Dort kann man Arbeitsplätze oder Sitzungszimmer mieten. Das eignet sich beispielsweise für Leute im Homeoffice, die einen Arbeitsbereich ausserhalb der eigenen Wohnung wünschen.»

Auch ein Café, eine Arztpraxis oder Ähnliches seien möglich. Man müsse schauen, was sich anbiete und was in das neue Quartier passe, so Thommen weiter.

