Trimbach: Rat lässt an Froburgstrasse Tunnelausbau prüfen

Trimbach Um dem Schwerverkehr eine andere Route zu eröffnen: Jetzt wird die Tunnelvariante doch noch geprüft Die Bautätigkeit und die damit zusammenhängende Verkehrssituation oberhalb der Bahnlinie beschäftigt Trimbach schon länger. Nun bewilligte der Rat einen Zusatzkredit, um den Ausbau der Zufahrt via Froburgstrasse abzuklären. mgt/otr 08.07.2022, 17.00 Uhr

Hier soll es zu weniger Durchgang von Baustellenverkehr kommen, wenn die Unterführung an der Froburgstrasse ausgebaut wird: die Mahrenstrasse in Trimbach. (Archivbild) Bruno Kissling

An der Gemeindeversammlung im letzten Dezember wurde deutlich, dass bezüglich künftiger Bauprojekte am Wernlihang und am vorder Düriberg bei der Bevölkerung Gesprächsbedarf besteht. Insbesondere ein Verkehrskonzept, das der Rat damals vorstellte, das die Erschliessung des Gebiets für den Baustellenverkehr regelt, sorgte für Unmut.

Einige Anwohnende fühlten sich ungehört: Die in Aussicht gestellten Konzepte zu Baustellen- und regulärem Verkehr würden ihnen nichts bringen, wenn sie nicht mitreden könnten und nicht einmal den Inhalt erklärt bekämen. So ihre Vorwürfe damals an den Rat. Die beantragte Sanierung der Mahrenstrasse wurde in der Folge abgelehnt.

Als Antwort auf die offenen Fragen organisierte der Gemeinderat Anfang Jahr zwei Informationsveranstaltungen zum Thema. Als eine von vier Massnahmen wurde dabei die Vergrösserung des Tunnels unter der Bahnlinie, Milchgasse-Froburgstrasse, aufgenommen.

Für die Überprüfung dieser Massnahme anhand eines Vorprojektes hat der Gemeinderat ein Kostendach von 33‘000 Franken genehmigt, wie es nun in einer Mitteilung heisst. Das Ingenieurbüro KFB Pfister aus Olten wurde mit der Ausarbeitung beauftragt.

Offenbar verpasste die Trimbach eine frühere Gelegenheit zur Behebung des Nadelöhrs: An der Gemeindeversammlung im Dezember konnte Gemeindepräsident Martin Bühler nicht beantworten, warum der Ausbau des Tunnels im Zuge der Liniensanierung 2006 abgelehnt wurde. Auch sei die Gemeinde bisher in dieser Sache nicht an die SBB gelangt.

Bühler signalisierte aber bereits damals Bereitschaft, die Variante zu prüfen: «Wenn dieser Bedarf an den Infoveranstaltungen zum Ausdruck kommt, lässt sich auch das diskutieren.» Bühler wies aber auch bereits damals darauf hin, dass eine Tunnelvergrösserung eine weitere Baustelle im Gebiet bedeute, die sich nicht von heute auf morgen realisieren lasse. Schliesslich werde die Linie von Zügen befahren.

Eine baldige Entspannung der Lage scheint also nicht in Sicht. Denn bis der Durchgang verbreitert ist, bleibt den Lastwagen nur die Strecke über die Mahrenstrasse.

Vorprojekt zum Dorfbach ausgearbeitet

Weiter beschloss der Gemeinderat im März 2021, ein Vorprojekt für den ersten Abschnitt des Dorfbaches, von der Winznauerstrasse bis zur Aare, auszulösen. Dazu wurde folgende Ausgangslage und Erwägung aufgeführt: «Seit Jahren ist der Handlungsbedarf beim Dorfbach bekannt. Die Erhebung der Gefahrenkarte hat die vom Dorfbach ausgehenden Gefahren, aber auch dessen Potenzial als Erholungsgebiet dargestellt», heisst es in der Mitteilung aus dem Gemeinderat dazu.

Das Vorprojekt sei nun weitgehend ausgearbeitet, «es wurde dem Amt für Umweltschutz zur Vernehmlassung zugestellt.» Der Rat habe den Stand des Vorprojektes zur Kenntnis genommen und die Orientierung der betroffenen Grundstückeigentümer beschlossen.