Trimbach «Trimbach reitet auf einer Zukunftswelle»: Ein Gemeindepräsident blickt nach vorn Am 13. Juni wurde Martin Bühler im Amt des «Dorfamme» von Trimbach bestätigt. Im grossen Interview erzählt er von seiner Vision des Dorfes. Cyrill Pürro 19.06.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Gemeindepräsident Martin Bühler steht auf der Froburgstrasse mit Blick auf Trimbach und die Region. Bruno Kissling

Sie haben vor zwei Jahren ein Zukunftsjahr für Trimbach angekündigt. Dazu war dieses Jahr ein Fest geplant, das fällt nun pandemiebedingt ins Wasser. Was genau gäbe es aber zu feiern?

Martin Bühler: In Trimbach herrschte für einen kurzen Moment eine Art Stagnation. Das war ein Effekt der gescheiterten Fusion mit Olten und drei weiteren Gemeinden. Eine klare Mehrheit von Trimbach stimmte 2012 für einen Zusammenschluss. Dass die Fusion nicht angenommen wurde, löste in vielen Köpfen die Frage aus: Wie geht es jetzt weiter? Nun sind wir an einem Punkt, an dem viele Projekte anstehen, die hoffentlich einen Umbruch markieren. Das wollten wir dieses Jahr eigentlich mit einem Fest feiern.

Welche Projekte sind das zum Beispiel?

Im Dezember stellen wir der Gemeinde die neue Schulstandortstrategie vor. Wir müssen bei den Schulen unbedingt etwas machen. Nicht nur, weil die Schulhäuser und -räume in die Jahre gekommen sind. Die Anzahl Schülerinnen und Schülern wächst, die Schulen laufen am Limit und der Platz wird knapp. Das Letzte, was wir wollen, ist zusätzliche Schulräume in Containern einzurichten. Wir wollen unsere Schulen so erneuern, dass sich die neu zugezogenen Menschen über einen attraktiven Schulraum freuen können. Hinzu kommen die zwei grossen Bauprojekte auf dem Breiti-Areal und am Wernli-Hang. Da entstehen zwei Quartiere mit insgesamt 200 Miet- und Eigentumswohnungen.

Bauprofile für die geplante Überbauung unterhalb der Wernli-Villa. Bruno Kissling

Die Sozialhilfequote beträgt in Trimbach 9 Prozent und ist somit die höchste im Kanton Solothurn. Für Neuzuzügler erscheint das nicht gerade attraktiv. Wie holen Sie aufgrund dieser Tatsache neue Leute ins Dorf?

Unsere Idee ist, dass wir zwei Stellen einrichten. Die Aussenstelle «Willkommen in Trimbach» setzt sich mit der Frage auseinander, welche Geschäfte und Privatpersonen nach Trimbach geholt werden sollen. Die Innenstelle «Leben in Trimbach» dient den Einwohnenden in erster Linie als Anlaufstelle. Wenn jemand ein Projekt in petto hat, so kann sich die Person an diese Stelle wenden und Unterstützung punkto Organisation und Koordination verlangen. Das Ziel von den beiden Stellen ist es, erstens den Zusammenhalt im Dorf zu stärken und zweitens, ein gutes Bild nach aussen zu pflegen. Wenn es innen funktioniert, ist das aussen spürbar.

Woran liegt es, dass Trimbach eine solch hohe Sozialhilfequote aufweist?

Da spielen verschiedene Aspekte eine Rolle. Zum einen existieren in Trimbach Altbauten mit Wohnungen mit günstigen Mietzinsen. Diese ziehen eher Leute mit tieferem Einkommen oder höheren Sozialhilfeleistungen an. Im Laufe der elf Jahre, in denen Trimbach Mitglied der Sozialregion Olten ist, hat sich die Sozialhilfequote verdoppelt. Die Studie, die wir dazu erstellt haben, zeigt auf, dass Trimbach oft als Auffangbecken für Sozialhilfebezüger missbraucht wird. Das ist die Konsequenz des grossen Preisgefälles zwischen Wohnungen in Olten und in Trimbach. Ich sage nicht, dass dies aus böswilliger Absicht passiert. Aber ich sage, es fehlt an einer Strategie, wie die Zusammenarbeit in der Sozialregion gefördert werden kann.

Wo happert es denn bei der Zusammenarbeit?

Mir persönlich fehlt der Austausch in der Sozialregion. Es kann doch nicht sein, dass eine Gemeinde das Auffangbecken spielt. Trimbach erhält fast gleich viel Geld aus dem Topf der Sozialhilfe wie die Stadt Solothurn – die Stadt Solothurn ist fast drei Mal grösser als Trimbach. Wir bekommen nicht nur Geld, wir brauchen auch Geld. Und bei uns ist es leider Realität, dass Trimbach mehr Geld in diesem Bereich ausgeben muss, als es erhält. Der finanzielle Aufwand beläuft sich beispielsweise auf zusätzliche Deutschstunden, Sozialhilfen an den Schulen, Jugendarbeitsstunden sowie Projekte in den Quartieren, um Anliegen und Probleme der Bevölkerung aufzunehmen und zu behandeln. All diese Dinge sind wichtig. Aber wir geben rund eine Million Franken pro Jahr mehr dafür aus, als wir bekommen.

Eine Gemeindefusion würde die Frage um die Sozialhilfe vielleicht vereinfachen. Sie erwähnten es bereits: Vor knapp zehn Jahren gab es die Abstimmung zur Fusion der Gemeinden Olten, Trimbach, Hauenstein-Ifenthal und Wisen. Sie scheiterte an der Urne. Wie stehen Sie heute zu einer Gemeindefusion?

Meiner Ansicht nach wäre die Fusion richtig gewesen, nun ist diese aber kein Thema mehr. Die Gemeinden Olten und Trimbach wuchsen in den letzten 100 Jahren eng zusammen. Damit man trotzdem unter einem Dach besser zusammenpasst, braucht es eine gute Kommunikation. Die Stadt Olten hat durch die Bevölkerungsdichte und die Flächengrösse ein enormes Gewicht. Entschlüsse fallen leider häufig, ohne dass Olten die umliegenden Gemeinden einbezieht, die jedoch alle von den Entscheidungen Oltens betroffen sind. Aber auch Trimbach muss besser werden und deshalb suchen wir auch die Zusammenarbeit. Ein Beispiel dafür ist die Ortsplanung: Die Grenze von Olten zu Trimbach verläuft quer durch das Kantonsspital. Bis jetzt gab es noch kein einziges Gespräch zwischen Olten und Trimbach. Die Welt hört schliesslich nicht einfach bei der Grenze zu Olten auf, es gibt einen fliessenden Übergang.

Bekannte Firmen zogen in den vergangenen Jahren aus Trimbach weg. Darunter die Wernli AG oder der Dachfensterproduzent Velux Schweiz AG. Oder Unternehmen wie die Möbel Schibli AG machten zu. Bietet Trimbach zu wenig gute Rahmenbedingungen für Firmen?

Der Standort Trimbach für die Wernli AG scheiterte lediglich am Erfolg der Firma. Am Dorfrand wurde es zu eng, links und rechts gab es kein Bauland mehr. Hinzu kommt, dass Trimbach nicht allzu gut vernetzt ist. Wir haben beispielsweise keinen Autobahnanschluss. In der Region Olten beobachtete man vor ein paar Jahren ein Industriesterben bei Kleinunternehmen. Dort bekam man das schnell wieder in den Griff, während Trimbach bis heute hinterherhinkt. Unser Dorf muss sich eingestehen, dass sich die Lage von Trimbach nicht als Industriestandort anbietet. Stattdessen richten wir unseren Blick in Zukunft mehr auf Privatpersonen und schauen, dass hier ein angenehmer Wohnort entsteht.

In Trimbach gibt es auch Problemquartiere wie in der Rankwog. Zurzeit läuft eine Pilotphase mit Spielnachmittagen, um die Anwohnenden miteinander zu vernetzen. Reicht das in Ihren Augen aus?

Es muss sicher mehr getan werden. Diese Pilotphase läuft seit drei Jahren. Das Projekt entstand, als Anwohnende aus dem Rankwog-Quartier auf uns zukamen und sagten, dass ein Spielplatz fehlte. Vielleicht fehlt ein Spielplatz, aber es fehlte vor allem an Spielregeln im Quartier. Die Kinder sind ein wahnsinnig guter Türöffner, um mit den Leuten in Kontakt zu kommen. In jüngster Vergangenheit spielte uns die Pandemie leider dazwischen, die letzten Termine für die Spielnachmittage mussten wir absagen. Generell müssen wir vermehrt nach Möglichkeiten suchen, wie sich die Anwohnerschaft für eine Steigerung der Zufriedenheit im Quartier begeistern kann.

Wie zum Beispiel?

Da 10 Prozent der Trimbacher Bevölkerung in der Rankwog lebt, ist es uns ein Anliegen, auf deren Bedürfnisse einzugehen. Deswegen haben wir eine Studie erstellt. Leider konnten wir die Studie den Bewohnenden der Rankwog noch nicht vorstellen. Die Hauptidee hinter dieser Studie ist, dass wir zusammen mit der Bevölkerung herausfinden wollen, an was es den Leuten fehlt, wie die Leute das Gewünschte miteinander erarbeiten können und wo wir als Gemeinde mit anpacken sollen. Wir müssen aber erst einmal die Bedürfnisse der Anwohnerschaft herausfiltern. Das Rankwog-Quartier ist ein Quartier mit einem besonderen Flair – das wird auch in Zukunft so bleiben. Zum Beispiel könnte die Rankwog aufgewertet werden durch die Förderung von Kunstateliers in leerstehenden Wohnungen. In der Region gibt es genügend Kunstschulen mit guten Ausbildungen. Ich denke, dass gerade Künstlerinnen und Künstler das Umfeld eines solchen Quartiers positiv beeinflussen könnten, vor allem mit ihrer Art und ihrem Wirken. Das sind aber nur Ideen und noch keine fixen Vorhaben.



Bruno Kissling

Sie wurden vergangenen Sonntag für eine zweite Amtszeit gewählt. Welche Herausforderungen sehen Sie in den nächsten vier Jahren auf Trimbach zukommen?

Künftig beschäftigen wir uns sicher mit den ganzen Infrastrukturfragen, also wie es mit der Umgestaltung der Schulen weitergeht und kümmern uns zudem um die Quartier- und Wohnqualität. Diese Themen haben wir in der Vergangenheit vor uns hergeschoben und es wird Zeit, dass wir uns da reinhängen. Zudem stehen die Neubauten auf dem Breiti-Areal und dem Wernli-Hang an, die einen nächsten Meilenstein setzen werden. Wie ich zu Beginn schon sagte, sind wir in Aufbruchsstimmung. Trimbach reitet auf einer Zukunftswelle. Ich hoffe sehr, dass wir unseren Aufbruch schon bald mit einem Fest feiern können.

Bei ihrer Wiederwahl vergangenen Sonntag wurden rund 10 Prozent der gültigen Stimmen leer abgegeben. Wie deuten Sie das?

Fast 80 Prozent der Abstimmenden haben mich gewählt. Das ist ein sehr erfreuliches Resultat und zeigt, dass ich über die Parteigrenzen hinweg getragen werde. Aber Trimbach ist eine grosse urbane Gemeinde. Anders als in einem Dorf wird der «Amme» nicht nur als Mensch, sondern auch als Vertreter einer Politik – bei mir einer linken Politik – wahrgenommen. Und da ist es normal und richtig, dass Menschen, die sich einen Gemeindepräsidenten aus einer anderen Partei wünschten, den Wahlzettel leer einlegen.