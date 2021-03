Trimbach Siegerprojekt vorgestellt: Was auf dem Wernli-Areal geplant ist – und was für leise Kritik sorgte Jetzt ist klar, wie es auf dem Trimbacher Wernli-Areal weitergehen soll. Am Freitag wurde das Siegerprojekt eines Wettbewerbs vorgestellt: Ein urbaner Mix mit vielen Wohnungen und einem autofreien Gelände setzte sich durch. Noël Binetti 12.03.2021, 19.30 Uhr

Urban und autofrei: So könnte das neue Areal dereinst aussehen (Visualisierung). Zvg

«Me het de Wernli eifach gernli.» Dieser Spruch wurde am Freitag mehrfach bemüht. An einer Online-Übertragung informierten mehrere Akteure live darüber, was auf dem Fabrikareal an der Baslerstrasse in Trimbach entstehen soll.

Nachdem alle drei eingegebenen Konzepte vorgestellt wurden, ging die Jury genauer auf das Siegerprojekt ein. Der Gemeindepräsident zeigte sich überzeugt von der Wahl und erkennt im Projekt einen grossen Mehrwert für das Dorf. Noch im letzten Sommer war zur künftigen Nutzung des Geländes kaum etwas bekannt.

Welchen Charakter hat das ausgewählte Projekt?

Auch wenn das Areals eigentlich «Breiti» heisst; der Name Wernli diente an der Präsentation öfter als Bezeichnung. Auf dem Gelände soll eine Siedlung aus sieben Bauten entstehen. Das Siegerprojekt des Planungsteams Rykart Architekten AG mit Sitz in Liebefeld BE schlägt im vorderen, flacheren Teil des Areals vier 4- bis 6-geschossige Bauten vor. Im hinteren Bereich am Waldrand sind drei höhere Gebäude mit neun Stockwerken vorgesehen.

Das Areal der Baslerstrasse mitten in Trimbach - jetzt ist klar in welche Richtung es geht. Bruno Kissling (Archiv)

Wo bis jetzt das Fabrikgelände eine Grenze bildet, wird eine Durchlässigkeit und Anbindung an das bestehende Quartier entstehen. Insgesamt sind 153 Miet- und Eigentumswohnungen vorgesehen. Das Areal soll durch eine Tiefgarage mit direktem Anschluss an die Baslerstrasse erschlossen werden. «Dadurch werden Autos möglichst schnell unter die Oberfläche geholt und die neue Siedlung bleibt autofrei», sagte ein Jurymitglied an der Präsentation.

Rückversetzt von der Hauptstrasse und vor Lärm geschützt ist ein «Baumplatz» vorgesehen. Dieser gehöre allen Dorfeinwohnerinnen und Einwohnern. Er solle ein Ort für Begegnungen bilden. Zudem soll der Bach, der das Gelände quert, offengelegt werden. Eine leise Kritik am Siegerprojekt war bezüglich der uniformen Ausgestaltung der Wohnungen zu hören. «Hier hätten wir uns etwas mehr Vielfalt gewünscht», hiess es dazu.



Wie schnitten die beiden anderen Varianten ab?

Das prämierte Projekt sieht weniger, aber kompaktere Baukörper vor als die anderen beiden Eingaben. Als deren Nachteile wurde die Erschliessung auch mit Autos an der Oberfläche genannt, eine weniger gute Integration in die Umgebung oder ein zu wuchtiges Volumen der Baukörper. Der Auswahlprozess durchlief mehrere Runden. Dabei wurde an den Plänen weitergearbeitet.

Die Gemeinde hatte am Schluss zwar kein Stimmrecht, doch konnte sie ihre Anliegen stets einbringen. So sagte Marc Thommen als Vertreter der Eigentümerschaft, der Aare Liegenschaften AG, am Ende der einstündigen Veranstaltung: «Es war bis hierher eine sehr konstruktive und kollegiale Zusammenarbeit zwischen uns, den Planern und der Gemeinde Trimbach.»



Wie integriert sich das Projekt in die Nachbarschaft?

Trimbach wurde während der Präsentation einmal als «typisches Strassendorf mit Ortsdurchfahrt» bezeichnet. Das neue Areal soll zu einem lebendigen Wohnquartier mit hoher Wohn- und Aufenthaltsqualität an der Baslerstrasse gemacht werden. Das Dorfzentrum im Bereich Kapelle und Post soll gestärkt werden und für Trimbach einen Mehrwert darstellen. «Dies entspricht den Zielen des räumlichen Leitbildes der Gemeinde», bekräftigte Martin Eggenberger von der plan:team AG an der Präsentation. Er führt für Trimbach die Ortsplanungsrevision durch und begleitete die Planung für die Gemeinde, zusammen mit Gemeindepräsident Martin Bühler.

Zvg

Visualisierungen der Pläne für das «Areal Breiti». zVg

Wurde das Projekt gewählt, das die Gemeinde favorisierte?

Martin Bühler sagt auf Anfrage: «Die Jury hat eine Berg- und Talfahrt hinter sich.» Zuerst war das am Ende ausgewählte Projekt am wenigsten favorisiert. Dann wurde weiter an den Eingaben gearbeitet. Alles habe sich entwickelt und schliesslich sei unisono für das Projekt von Rykart befunden worden. «Auch wenn wir kein Stimmrecht hatten; am Ende waren wir alle einer Meinung», bestätigt Bühler.

Zur Person Bruno Kissling Martin Bühler, Gemeindepräsident Trimbach «Wir werden schauen, was an Kritik oder Ängsten aus der Anwohnerschaft kommt. Sie wollen wir mit einbeziehen, das ist unsere Aufgabe als Gemeinde.»

Wie geht es weiter?

Die Baukommission wird die weiteren Abläufe begleiten. Noch gibt es offene Fragen wie; ob ein Bach über eine Tiefgarage fliessen kann. Nach einer weiteren Ausarbeitung wird dann eine Planauflage stattfinden.

Man wolle Vermittler sein im Dialog und damit einen möglichst effizienten Ablauf sicherstellen. «Es soll zu möglichst wenig Einsprachen und damit zu Verzögerungen kommen.» Auch die Eigentümerschaft habe einen konstruktiven Dialog vorgelebt, sagt Bühler am Telefon. Für die angrenzenden Häuser werde eine neue Nachbarschaft entstehen.

«Darum war uns wichtig, dass ein autofreies Areal entsteht»,



sagt Bühler.

Was bedeutet das Wachstum für die Gemeinde Trimbach?

«Im Prinzip bestärkt es uns, die laufenden Vergrösserungen vorwärts zu bringen.» Die Vergrösserung des Kindergartens sei bereits aufgegleist. «An die Grenzen kommen wir beim bestehenden Schulraum. Daran arbeiten wir und möchten an der Gemeindeversammlung im Dezember der Bevölkerung diese Pläne zu Um- und Ausbau vorstellen», so Bühler.

Dieser Ausbau der Infrastruktur sei sowieso auf der Agenda und werde durch dieses Projekt noch beschleunigt. «Wir sind mit Hochdruck daran, die Schulraumplanung voranzutreiben.» Bühler sagt auch: «Die Menschen die hierhinziehen, sollen sich in Trimbach wohlfühlen.» Er wünsche sich, dass die Leute hier Wurzeln schlagen werden. Es gelte, die Bedürfnisse der Zuzüger zu befriedigen.



Eine Hommage an die Vergangenheit und die «Guezli»

Es soll stehen bleiben: Das «Wernlihaus» an der Baslerstrasse soll der neuen Siedlung «Identität stiften». Bruno Kissling (Archiv)

Als grossen Bonus für das ausgewählte Projekt wurde der Bezug genannt, welchen dieses zur Vergangenheit des Areals setzt: So soll das bekannte und geschichtsträchtige «Wernlihaus», erste Bäckerei am späteren Biskuit-Fabrikationsstandort, erhalten bleiben.

Es diene der Identitätsstiftung der neuen Siedlung und erhalte ein Stück Vergangenheit. Die Jury meinte:

«Damit wird künftigen Generationen die Geschichte des Ortes zugänglich gemacht.»