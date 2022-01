Pächter springt ab: Restaurant zur Kapelle in Trimbach bleibt zu

Trimbach Restaurant zur Kapelle: Möglicher Pächter springt wegen verzögerter Renovierungen wieder ab Das traditionsreiche Gasthaus in Trimbach bleibt weiterhin geschlossen. Die eigentlich im vergangenen Herbst geplante Wiedereröffnung fällt wegen andauernden Renovierungen nun definitiv ins Wasser. Noël Binetti 10.01.2022, 18.00 Uhr

Vorerst bleibt das stattliche Lokal auf unbestimmte Zeit geschlossen. Der Besitzer der Liegenschaft ist am Renovieren. Bruno Kissling (Archiv)

An der Baslerstrasse 88 in Trimbach befindet sich ein stattliches Gebäude; das Restaurant zur Kapelle. Und wie es der Name sagt: Neben dem Haus steht eine zierliche Kapelle.