Trimbach: Neben dem Lidl entsteht ein Müller Drogeriemarkt

Discounter In Trimbach wird neben dem Lidl auch noch ein Müller-Drogeriemarkt gebaut – die lokale Konkurrenz ist wenig begeistert Die internationale Drogeriekette will Ende Jahr eine Filiale in Trimbach eröffnen. Dies gehört zur Expansionsstrategie des deutschen Konzerns. Die Meinungen der Bevölkerung dazu gehen auseinander. Die Bauherrschaft riskiert zudem einen Rückbau – wegen möglicher archäologischer Fundstellen. Jeremy Soland Jetzt kommentieren 14.03.2023, 11.30 Uhr

Das Fundament des neuen Müller-Drogeriemarkts ist bereits fertiggestellt. Bruno Kissling

In Trimbach ist mit Lidl bereits ein grosser Discounter zu Hause. Nun bekommt dieser Gesellschaft: Ein Müller-Drogeriemarkt soll es werden. Dafür entsteht auf einer Parzelle an der Winznauerstrasse aktuell eine eingeschossige Verkaufshalle mit Nebenräumen. Bauherrin ist die Guliver Real Estate AG mit Sitz in Zürich; ihr gehört das Grundstück. Die deutsche Drogeriemarktkette wird sich im Gebäude einmieten.

Dies gehört zur Strategie der Müller Handels GmbH & Co. KG. Auf deren Website steht bezüglich Expansion: «Um unseren Kunden nahe zu sein und kurze Wege in die Filiale zu garantieren, weiten wir unser Filialnetz ständig aus.» Der Konzern betreibt über 800 Filialen in sieben Ländern, rund 70 davon in der Schweiz.

An der Winznauerstrasse 97 in Trimbach, direkt neben dem Lidl, entsteht ein Müller-Drogeriemarkt. Bruno Kissling

Dem grossflächigen Werbebanner auf dem Grundstück ist zu entnehmen, dass die Eröffnung des Drogeriemarkts im Dezember 2023 geplant ist. Trotz mehrerer Anfragen dieser Zeitung nahm das Unternehmen Müller zum Projekt bis anhin keine Stellung. Wie viele Arbeitskräfte der Drogeriemarkt künftig beschäftigen wird und welche Auswirkungen die Eröffnung auf die Müller-Filiale in Olten hat, konnte somit nicht in Erfahrung gebracht werden.

Gemischte Gefühle bei der Bevölkerung

Martin Bühler, der Gemeindepräsident von Trimbach. Bruno Kissling

Die Reaktionen der Bevölkerung fallen laut Martin Bühler, dem Gemeindepräsidenten von Trimbach, unterschiedlich aus. Es gebe auf der einen Seite Personen, die sich freuten, dass der Einkaufsteil von Trimbach wächst. Auf der anderen Seite gebe es aber auch Personen, die dem Projekt kritisch gegenüberstünden. Ihre Befürchtung: Der ausländische Konzern könnte das einheimische Gewerbe verdrängen.

Aus Sicht des Gemeindepräsidenten überwiegen die positiven Seiten des Projekts: «Das ganze Gewerbe profitiert davon», so Martin Bühler. Die Kundschaft könnte wegen des Drogeriemarkts und der zusätzlichen Einkaufsmöglichkeiten in Zukunft nach Trimbach kommen und anschliessend die Post oder ein Restaurant besuchen. Mit einem deutlich merkbaren Anstieg des Verkehrs rechnet der Gemeindepräsident aber nicht: Rund zwei Drittel des Verkehrs auf der Winznauerstrasse sei Durchgangsverkehr.

Konkurrenz weder erfreut noch beeindruckt

Thomas Kurz leitet zusammen mit seiner Partnerin Marlise Kurz die gleichnamige Apotheke-Drogerie in Trimbach. Und das bereits in der dritten Generation: 1931 gründete Thomas Kurz’ Grossvater den Betrieb. «Der Müller-Markt hat sicher keinen positiven Effekt für uns», so der Apotheker. Laut ihm ist aber die Beratung in der Apotheke der grosse Pluspunkt gegenüber der Drogeriemarktkette. «Die Drogerie Müller würde ich als Detailhandel und nicht als Fachgeschäft einstufen», so Kurz.

Den Hauptumsatz erwirtschaftet der Familienbetrieb mit ärztlich verschriebenen Medikamenten. Solche sind nicht im Sortiment von Müller zu finden. Doch zum Beispiel bei Nahrungsergänzungsmitteln konkurrenzierten sich die beiden Betriebe: «Wenn ein Stück vom Umsatzkuchen wegfällt, trifft es natürlich auch uns», so Apotheker Kurz.

Probleme bereitet dem Familienbetrieb zudem der Onlinehandel. Ganze Produktgruppen würden deswegen in der Apotheke nicht mehr verkauft. Für Personen, die Medikamente und andere Stoffe online bestellen, bestehe trotz niedriger Preise ein Risiko: Es komme beispielsweise vor, dass sich Personen Viagratabletten im Internet bestellten, weil sie sich nicht trauten, sich beraten zu lassen. Nehmen sie dann Kombinationen solcher Stoffe ein, könne es zu Wechsel- und Nebenwirkungen kommen.

Risiko wegen möglicher Fundstellen

Bei der Umsetzung des Baus ist die Bauherrschaft laut Roland Brunner, dem Bauverwalter von Trimbach, ein Risiko eingegangen. So habe sich der Kantonsarchäologe noch vor Baubeginn gemeldet, weil er Fundstellen auf dem Grundstück vermutet.

Die Bauherrschaft hatte zwei Optionen: Mit dem Aushub vor der Baugenehmigung beginnen, verbunden mit dem Risiko, dass der ursprüngliche Zustand des Grundstücks wiederhergestellt werden muss. Oder bis zur Bewilligung warten, was aufgrund der Dauer der archäologischen Arbeiten zu einer Verzögerung des Baus hätte führen können. Man setzte auf die erste Option.

Aushubarbeiten im Kanton Solothurn Baurechtlich zählen Aushubarbeiten im Kanton Solothurn noch nicht als Baubeginn, weshalb damit schon vor der Baubewilligung begonnen werden darf. Grund dafür ist laut Bauverwalter Roland Brunner, dass Bauherrschaften immer wieder zu lange mit einer Umsetzung zuwarten. Brunner erinnert sich an einen Fall in Trimbach, bei dem die Bauherrschaft einen Tag vor Ablauf des Baugesuchs mit dem Aushub beginnen wollte, damit die Bewilligung nicht verfiel. Denn eine Baubewilligung erlischt im Kanton Solothurn nach zwei Jahren. Es gibt aber die Möglichkeit, einmal eine Verlängerung um ein Jahr zu beantragen. Da eine solche Verlängerung beim besagten Fall bereits beantragt worden war, verfiel damals die Baubewilligung.

