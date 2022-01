85 Prozent des Gewerbeparks "s'101" sind vermietet

Trimbach Mittlerweile nisten sich Geschäfte im Gewerbepark «s'101» ein – Das Gebäude steht trotzdem zum Verkauf Im ehemaligen Möbelhaus in Trimbach tut sich ein «bunter Mix» an Geschäften zusammen. Cyrill Pürro Jetzt kommentieren 05.01.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Neben dem Fitnesscenter «Continuum Strength and Health» und dem Grünberg Spielwaren Handel, hat sich auch eine Tanzschule im Gewerbegebäude eingemietet. Bruno Kissling

Das Haus an der Winznauerstrasse 101, das im Volksmund auch gerne «s’101» genannt wird, ist seit Dezember wieder zum Verkauf ausgeschrieben. Und das, nachdem das Gebäude zu einem grossen Teil neu vermietet werden konnte. Mit einem Preis von 16,5 Millionen Franken ist das Gebäude in einem Onlineinserat ausgeschrieben und wird dabei als «Renditeobjekt an attraktiver Lage» betitelt.