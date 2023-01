Mauritiuschor Trimbach fordert Leistungsvertrag mit Kirchgemeinde

Trimbach «Man muss diesen Machtkampf beenden»: Der Mauritiuschor möchte nun mit einem Leistungsvertrag Klarheit schaffen Vergangene Woche wurde bekannt, dass der Kirchgemeinderat den langjährigen Dirigenten des Kirchenchors entliess, ohne ihn oder den Chor zu informieren. Nach der Generalversammlung des Vereins ist nach wie vor vieles offen. Adrian Kamber Jetzt kommentieren 24.01.2023, 08.48 Uhr

Regelmässig tritt der Mauritiuschor in der St.-Mauritius-Kirche in Trimbach auf. Patrick Lüthy

Trotz der Turbulenzen in den vergangenen Wochen und Monaten sei die Stimmung an der Generalversammlung des Mauritiuschors gut gewesen. Das sagt zumindest Hannes Steiger, der neu gewählte Co-Präsident des Vereins. «Man kann von einer gelungenen GV sprechen. Die Hoffnung, dass man eine Lösung findet, überwiegt klar. Trotzdem gab es unter den Mitgliedern auch Spuren von Verzweiflung, dass es überhaupt so weit gekommen ist.»