Trimbach «Ich habe alles aufgeschrieben; das ist jetzt das Ende»: Zum Tod des Künstlers und Denkers Wilhelm Kufferath In seinem Atelier, das sich im Keller seines Wohnhauses befindet, erschuf der Wahl-Trimbacher eindrückliche Holz- und Metallarbeiten. Nun ist Wilhelm Kufferath im Alter von 84 Jahren gestorben. Lorenz Degen Jetzt kommentieren 07.12.2022, 12.00 Uhr

Der Trimbacher Künstler Wilhelm Kufferath ist vor einem Monat in seinem 84. Lebensjahr gestorben, wie aus einer Mitteilung der Familie von letzter Woche hervorgeht: «In der Nacht zum 6. November ist unser Wilhelm ganz ruhig und friedlich gegangen.» Eine wiederholte Lungenentzündung hatte seine Kräfte aufgezehrt. «Stets die Form wahrend, ohne konform zu sein», schildert die Familie in der Traueranzeige treffend sein Wesen.

Im Dorfmuseum von Trimbach: Wilhelm Kufferath von Kendenich. (Archivbild) Bruno Kissling

Wilhelm Kufferath (der Zusatz «von Kendenich» ist ein Herkunftsbezug zu seiner mütterlichen Familie, die er sehr verehrte) kam am 2. März 1939 in Düren bei Köln zur Welt. In Graz, das er diesen Frühling noch einmal besuchen konnte, studierte er Wirtschaftsingenieurwesen. In seiner Studienstadt fühlte sich Kufferath sehr wohl. Dort unterrichtete er einst an der Technischen Universität. Während des Studiums lernte er seine Frau Brigitta kennen. Ein Sohn und eine Tochter kamen zur Welt.

Die Schweiz wurde vor über fünfzig Jahren zu seinem Lebensmittelpunkt, als er den Auftrag bekam, in Olten eine Firma aufzubauen. In Trimbach wurde er mit seiner Familie sesshaft. Als er zum ersten Mal den Unteren Hauenstein hinabfuhr, sei ihm bereits bewusst gewesen, dass er hier einmal wohnen werde, erzählte er einmal.

Auftritte an Vernissagen und Ausstellungen

Neben dem Beruf entwickelte Kufferath sein künstlerisches und publizistisches Schaffen. In seinem Atelier, das sich im Keller seines Wohnhauses befindet, entstanden eindrückliche Holz- und Metallarbeiten. Gerne sprach er auch an Vernissagen von Ausstellungen. In zwei grossen Interviews äusserte er in dieser Zeitung seine Anschauungen zur Gegenwart und zu seinem Verhältnis zur Kunst. Nun wurde ihm die Feder aus der Hand genommen.

Kufferath wusste um das Unausweichliche, als er wenige Tage vor seinem Tod meinte: «Ich habe alles aufgeschrieben; das ist jetzt das Ende.» Die Region Olten verliert einen grossen Künstler und weiträumigen Denker, der gemäss den Worten der Familie «immer zugewandt, immer hilfsbereit, niemals böse, voller Güte, Grösse und Weisheit» das Leben vieler Menschen bereicherte und verschönerte.

