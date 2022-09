Trimbach Gemeinde zahlt 2000 Franken pro Monat für Sicherheitsdienst, weil Einwohner Angst haben, sich nachts im Dorf zu bewegen Lärm, Littering oder illegale Entsorgung von Müll: Die Probleme sind in Trimbach längst bekannt. Es gibt Handlungsbedarf. Jetzt wurde die Bevölkerung nochmals über die Sicherheitspatrouillen informiert, die es bereits seit zehn Jahren gibt. Lavinia Scioli Jetzt kommentieren 23.09.2022, 05.00 Uhr

Um das Dorf sicherer zu machen: Seit zehn Jahren patrouillieren die Sicher 24 GmbH (im Bild) und die Securitas nachts in Trimbach. zvg

Sie sind die Augen und Ohren, die in den dunkeln Abendstunden draussen in Trimbach sind: Die Sicher 24 GmbH aus Trimbach und die national bekannte Securitas mit Sitz in Zollikofen BE. Seit zehn Jahren patrouillieren diese in der Gemeinde, sagt Gemeindepräsident Martin Bühler auf Anfrage.