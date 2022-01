Beim Gemeindehaus in Trimbach soll öffentlich mitgewirkt werden

Trimbach Nach Nein zum Verkauf: Das Volk soll über das Trimbacher Gemeindehaus mitentscheiden Der Gemeinderat will die Bevölkerung an der Umgestaltung teilhaben lassen. Dazu wird eine Arbeitsgruppe eingesetzt. Cyrill Pürro 29.01.2022, 05.00 Uhr

Martin Bühler beantragte ein Mitwirkungsverfahren in Sachen Gemeindehaus. Bruno Kissling

Wie geht es weiter mit dem Trimbacher Gemeindehaus? Das war mitunter ein Traktandum an der Gemeinderatssitzung vom Donnerstagabend. Nachdem der Verkauf des bereits über 50 Jahre alten Gebäudes an der Gemeindeversammlung vom letzten Dezember vom Souverän mit 56 zu 9 Stimmen abgeschmettert wurde, fasste der Gemeinderat den Auftrag, drei alternative Varianten und die damit verbundenen Kosten zu prüfen: Ein Neubau am bisherigen Standort, ein Umbau und Einzug in den Mühlemattsaal oder der Kauf von Stockwerkeigentum in der geplanten Breiti-Überbauung.