Trimbach: Neuer Kindergarten Brückenstrasse eingeweiht

Trimbach Die Kinder kommen im neuen Jahr – der Kindergarten-Neubau in Trimbach wird jedoch teurer als geplant Noch fehlen Kinderstimmen und Spielsachen: Am Dienstagabend weihten geladene Gäste den neuen Dreifachkindergarten ein. Dieser besteht vor allem aus Holzelementen. Dafür waren im Vorfeld rund 2,4 Millionen Franken budgetiert – dieser Betrag wird allerdings nicht alle Kosten decken. Noël Binetti Jetzt kommentieren 16.12.2022, 14.00 Uhr

Zeitgemäss, mit dichtem Dach und «KIGA»-Farbakzent an der Fassade: der neue Kindergarten Brückenstrasse in Trimbach. Bruno Kissling

Am frühen Dienstagabend wurde in Trimbach an der Brückenstrasse bei einem Apéro der neue Kindergarten eingeweiht. Eingeladen hatten Schulleitung und Gemeinderat, gekommen waren Behördenmitglieder und am Bau beteiligte Fachleute sowie Lehrpersonen.

Auf Anfrage sagt Helen Kyburz von der Schulleitung: «Wir freuen uns sehr auf das neue Gebäude. Der Kindergarten wird von uns über Weihnachten bezogen. Drei Kindergartenklassen starten dann im neuen Jahr, am 9. Januar.» Doch bereits in den nächsten Tagen werden erste Kinder dem neuen Ort einen Besuch abstatten, zusammen mit ihren Lehrpersonen. Eltern sind dann am ersten Schultag des neuen Semesters eingeladen, den Neubau zu besichtigen.

Anfangs verzögerten Einsprachen den Bau. Die Errichtung gelang aber termingerecht. «Nun ist die lange Wartezeit vorbei und wir erhalten mehr Platz. Zudem hat das neue Gebäude ein dichtes Dach», fügt Kyburz schmunzelnd hinzu und spielt damit auf das ehemalige Gebäude an. Dieses war in einem desolaten Zustand.

Hier gelangte immer wieder Wasser ins Innere: der alte Kindergarten an der Brückenstrasse. Bruno Kissling

Mehr Kinder, mehr Klassen

«Durch steigende Schülerzahlen haben wir heute sieben Kindergartenklassen in Trimbach. An der Brückenstrasse waren vorher zwei davon einquartiert, nun finden hier drei Klassen Platz, die teilweise an den anderen Standorten untergebracht waren», sagt Kyburz. Und: «Hinzugekommen ist aus demselben Grund auch eine zusätzliche Arbeitsstelle im 100-Prozent-Pensum seit letztem Sommer.»

Einweihung des neuen Kindergartens Brückenstrasse in Trimbach: Bauverwalter Roland Brunner, Schulleiterin Helen Kyburz, Gemeindepräsident Martin Bühler, Architekt René Hayoz, Gemeinderätin Beatrice Widmer, Kindergartenleitung Corinne Gisi und Gemeinderätin Andrea Wiesner (von links). Bruno Kissling

Für den gesamten Neubau des Kindergartens an der Brückenstrasse wurden vorgängig 2,4 Millionen Franken budgetiert. Heute ist klar: Die Kosten werden höher ausfallen. Laut Bauverwalter Roland Brunner kann der finanzielle Mehraufwand noch nicht genau beziffert werden: «Es ist eine lange Liste an Gründen, die dazu führte. Die entsprechenden Berechnungen laufen noch.»

Es sei aber zu Abweichungen zwischen Kostenschätzung und der Entwicklung eines ausführungsreifen Projekts gekommen. Noch im März dieses Jahres wurden unter anderem Lieferengpässe als Grund für die Mehrkosten genannt.

Holzpreise und schlechte Witterung für Mehrkosten verantwortlich

Gemeindepräsident Martin Bühler sagt, auf die Schlussrechnung angesprochen: «Der Gemeinderat befasste sich bereits mit zwei Nachtragskrediten und hat diese bewilligt.» Vor allem die massiv gestiegenen Holzpreise und schlechte Witterung während gewisser Bauphasen hätten für die Kostenzunahme gesorgt. Momentan gehe man von einer Verteuerung des Kindergartens um rund 400'000 Franken aus.

Auch die Garderobe wird von der Bauweise mit heimischem Holz dominiert. zvg/Hannes Henz Gemeindepräsident Martin Bühler hält eine Ansprache. Bruno Kissling Klassenzimmer mit Fensterfront. zvg/Hannes Henz Die symbolische Schlüsselübergabe Bruno Kissling Eine lichtdurchflutete Küche. zvg/Hannes Henz Eine blaue Nische mit Guckloch. zvg/Hannes Henz Moderne Innengestaltung. Bruno Kissling Der neue Kindergarten: Die Kinderklassen starten mit dem neuen Semester im nächsten Jahr. Bruno Kissling

Bühler erklärt: «Dies wäre noch in der Finanzkompetenz des Gemeinderates. Sollte sich der Endausbau aber um mehr als 500'000 verteuern, dann wäre dies in der Finanzkompetenz der Gemeindeversammlung.» Und: «Es ist immer unschön, wenn ein Bauprojekt teurer ausfällt als bewilligt. Man hofft stets, dass man mit den gesprochenen Mitteln auskommt. Doch das Ergebnis ist ein lässiger Kindergarten für Trimbach.»

Unabhängig von der Höhe der Kosten wird der Rat an der Gemeindeversammlung im kommenden Juni über das Projekt informieren. Bis im Frühling 2023 sollte demnach die Endabrechnung vorliegen.

In einer Medienmitteilung hält die Gemeinde Trimbach zur Bauweise fest: «Der neue ‹Chindsgi› besteht fast vollständig aus Holz, das in unseren hiesigen Wäldern gewachsen ist. Das Naturmaterial ist genau das Richtige für das Vorschulalter, weil es eine besonders behagliche Atmosphäre schafft und die Kinder mit all der Wärme empfängt, auf die sie an diesem Ort, im Übergang von der Geborgenheit der Familie zur Schule, ein ganz besonderes Recht haben.» Die Architekturarbeiten leistete Hayoz Architektur aus Trimbach.

