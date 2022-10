Golfbälle beschädigen in Trimbach Hindutempel und Besucherautos

Trimbach Beschädigte Tempeldekoration und kaputte Autospiegel: Driving Range Miesern will deswegen die Zäune erhöhen In den letzten Jahren kam es wegen zu weit geschlagenen Golfbällen immer wieder zu Sachschäden am Hindutempel in Trimbach. Jetzt sollen die Zäune der angrenzenden Driving Range erhöht werden. Adrian Kamber Jetzt kommentieren 03.10.2022, 11.30 Uhr

Sicht vom Golfabschlagplatz auf den Hindutempel. Dort hinten sollen nun die Zäune erhöht werden. Bruno Kissling / Oltner Tagblatt

Im Golf gilt für Profis und Amateure gleichermassen: Ein guter Abschlag ist das A und O auf dem Platz. Das Handicap verbessern kann aber nur, wer auch weiss, wie man den Ball treffen muss. Um das zu Üben gibt es spezielle Golfabschlagplätze. Einer davon ist die Driving Range Miesern in Trimbach, oberhalb des Restaurants Isebähnli. Die Driving Range gehört zum Golfclub Heidental. Idealerweise sollte man die Bälle dort ins Grün pfeffern, ohne dass dabei jemand oder etwas zu Schaden kommt.

Dies war in der Vergangenheit jedoch nicht immer der Fall. Direkt angrenzend an die Driving Range, in Schussrichtung, liegt der Sri Manomani Ampal Tempel. Der 2013 eingeweihte Hindutempel sticht besonders durch seine zwei Türme auf dem Gebäudedach ins Auge. In den vergangenen Jahren kam es dort immer wieder zu Sachschäden.

«Wir hatten in den letzten Jahren immer mal wieder kaputte Seitenspiegel und andere Schäden an Autos unsere Besucher», sagt Nadarasalingam Sathasivam. Er ist Präsident des Vereins zur Förderung der tamilischen Kultur in der Schweiz, dem der Tempel gehört. Auch am Tempel selbst sei es durch die Golfbälle schon zu Sachschäden gekommen. «Es kommt nicht oft vor, und die Schäden sind zum Glück nicht sehr gross,» erklärt Sathasivam.

Neue Zäune sollen dreimal höher werden

Die Lösung für dieses Problem liegt nun in greifbarer Nähe. Die Golfplatz Heidental AG will die Zäune, die direkt an den Tempel und den Bach grenzen, erhöhen. Freiwillig, wie Jürg Moning, Manager vom Golfclub, auf Anfrage erklärt. «Die Zäune sind aktuell nur rund zwei Meter oder noch weniger hoch.» Nun soll der direkt an den Tempel grenzende Zaun auf sechs Meter und der an den Bach grenzende Zaun auf drei Meter erhöht werden. «Aus Stabilitätsgründen müssen neue Fundamente gesetzt werden», so Moning weiter.

«Wir erhoffen uns, dass mit dieser Zaunerhöhung keine Bälle mehr auf die benachbarten Grundstücke gelangen. Wir hatten wohl Glück, dass es bis anhin bei Sachschäden blieb und Personen verschont wurden», ergänzt Moning.

Sathasivam sollte damit also bald etwas weniger Arbeit haben. Wenn er nämlich die vielen Golfbälle, die meist schadlos bei ihm landeten, nicht mehr aufsammeln muss.

