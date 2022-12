Soll Trimbach bei der Jugendarbeit Kosten sparen?

Trimbach Bei der Jugend ansetzen? Trimbacher Jugendkommission wehrt sich gegen die Sparpläne der Gemeinde Der Gemeinderat Trimbach will sparen, auch bei der Jugendarbeit. Dies stösst auf Widerstand. Entscheiden muss nun die Gemeindeversammlung. Lavinia Scioli Jetzt kommentieren 01.12.2022, 12.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Im Frühling eröffnet: Der Jugendraum «Schürli» am Mühleweg in Trimbach. Die OKJAT regelt, wer den Raum wie lange und nach gewissen Regeln benutzt. (Archivbild) Bruno Kissling

Rote Zahlen für Trimbach. Mit Blick auf die Gemeindeversammlung vom 5. Dezember zeigt sich: Im Budget 2023 resultiert ein happiges Minus von über 1,7 Millionen Franken. Denn die budgetierten Steuererträge decken die errechneten Aufwendungen im nächsten Jahr nicht.

Noch seien im erwarteten Defizit nicht sämtliche Faktoren enthalten, heisst es im Bericht des Gemeinderats zur bevorstehenden Budget-GV. Aber: «Mit den prognostizierten Verlusten in den nächsten Jahren wird der Bilanzüberschuss bis Ende 2025 aufgebraucht sein. Je nachdem, wie sich die Rechnung entwickelt, muss deshalb eine Erhöhung des Steuerfusses in nächster Zukunft ins Auge gefasst werden.»

Gibt es Sparpotenzial bei der Jugendarbeit?

«Signifikante Einsparmöglichkeiten» gebe es keine, heisst es im Bericht. Es sei aber weiterhin Aufgabe des Gemeinderates, mögliches Sparpotenzial zu ermitteln.

Ein Thema sticht in diesem Zusammenhang ins Auge: Für das Budget 2023 wird der Aufwand für die Offene Kinder- und Jugendarbeit Trimbach (OKJAT) reduziert. Bislang hat die Jugendarbeit ein Budget von 140'000 Franken für 120 Stellenprozente erhalten. Doch auf Ende August 2023 wird das Mandat für die OKJAT, das David Bieli mit seiner Kinder- und Jugendförderung Bieli GmbH 2019 übernommen hat, gekündigt. Die Gemeinde wird mittels öffentlicher Ausschreibung ein reduziertes Mandat neu vergeben.

David Bieli von der Kinder- und Jugendförderung Bieli GmbH. zvg

Bis dahin erhält die OKJAT noch rund 93'000 Franken. Ab September 2023 sollen dann die Stellenprozente auf 50 gekürzt werden. Diese finanzielle Entlastung sei durch die Vertragsauflösung per Ende August 2023 erst im darauffolgenden Jahr spürbar, heisst es im Bericht weiter.

Wenig erfreut zeigt sich über diese Sparpläne die Jugendkommission Trimbach, die von der Mandatskündigung überrascht wurde. Im Vorfeld der Gemeindeversammlung hat diese etwa einen Flyer gegen die Budgetkürzung lanciert, um Stimmberechtigte für die Budget-GV zu mobilisieren.

Eine Kürzung des Angebots für Jugendliche schade dem Zusammenleben und dem Klima in der Bevölkerung, in der viele Eltern und Kinder einen Migrationshintergrund mitbringen. Vor allem die Jugendlichen aus weniger gut situierten Familien seien auf die Beratung, Begleitung und Vernetzungsarbeit angewiesen, sagt Julien Vonesch, Mitglied der Jugendkommission Trimbach.

Gegenteil in Niedergösgen der Fall

Julien Vonesch, Mitglied der Jugendkommission Trimbach. zvg

Während in Trimbach das Budget der Jugendarbeit gekürzt werden soll, hat Niedergösgen erst kürzlich einen Mehrwert in der Offenen Jugendarbeit gesehen: Der Gemeinderat will sich dort nun wieder am Jugendraum in Schönenwerd beteiligen; er bringt den entsprechenden Antrag vor die Gemeindeversammlung.

Warum soll also in Trimbach genau hier der Rotstift angesetzt werden? Auf Anfrage erklärt Gemeindepräsident Martin Bühler: Die Gemeinde habe bereits überall gespart, wo es nur gehe. Zwischenzeitlich sei Trimbach sogar die drittgünstigste Verwaltung im Kanton. Bei der Jugendarbeit sehe der Gemeinderat noch Sparpotenzial. Er fügt hinzu:

«Das ist für uns noch eine Möglichkeit, einen Spareffekt erzielen zu können.»

Martin Bühler, Gemeindepräsident Trimbach. Bruno Kissling

Eine Jugendarbeit müsse die Gemeinde von Gesetzes wegen nicht haben; man könnte sie auch auf null fahren. Doch das wolle man nicht. Mit den verbleibenden 50 Stellenprozenten wolle man schauen, so Bühler, was in dem Pensum alles erreicht werden könne. Durch diese und alle anderen Sparmassnahme erhofft sich die Gemeinde, Zeit zu verschaffen, um weitere finanzielle Möglichkeiten prüfen zu können. Am Montagabend wird sich zeigen, ob die Mehrheit der Stimmberechtigten genauso denkt.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen