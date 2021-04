Trimbach Baslerstrasse ist von Felssturz bedroht – ein Bericht deklariert «Schutzdefizit» Der Trimbacher Gemeinderat beschliesst einen Zusatzkredit und ein Vorprojekt für mögliche Schutzmassnahmen an der Baslerstrasse. Noël Binetti 23.04.2021, 05.00 Uhr

Klimawandel und Trockenheit haben dem Schutzwald oberhalb der Baslerstrasse zugesetzt. Das Risiko von Felsstürzen ist deshalb grösser geworden. Bild: Patrick Lüthy

Im Rahmen der Ortsplanungsrevision erstellte die Gemeinde Trimbach 2019 eine Gefahrenkarte. Sie zeigt auf, wie häufig ein Ereignis eintreten und wie gross der Schaden sein könnte. Die Gemeinden sind gesetzlich verpflichtet, alle 10 bis 15 Jahre ihre Gefahrenkarten zu revidieren – in Zusammenarbeit mit den kantonalen Fachstellen.

Grundlage für Trimbach war die bestehende Karte aus dem Jahr 2003. Zur Ermittlung der Gefahren arbeitete die Gemeinde mit der Firma Holinger AG aus Olten zusammen. Wie der Gemeinderat in einem Bericht festhält, zeigt sich, dass an der Baslerstrasse dringender Handlungsbedarf besteht: Die Strasse aber auch einige Gebäude in diesem Gebiet liegen in einem potenziellen Felssturzgebiet.

Nach mehreren Sitzungen und Besichtigungen vor Ort, wurde ein Massnahmenplan Naturgefahren (MANAGE) erstellt. Das Planungsinstrument der Firma Holinger dient dazu, Gefahren genau zu erfassen und einzuschätzen. In Trimbach beschränken sich diese auf den Bereich zwischen Dorfeingang (von Richtung Olten) und Kreisel.

In einer schriftlichen Antwort hält der Gemeinderat auf Anfrage fest: «Diese Gefahr besteht schon lange, durch den Klimawandel hat sich die Situation jedoch verschärft.» Das zunehmend warme, trockene Klima habe dem Schutzwald entlang des steilen Bordes im Bannwald zugesetzt:

Alte Schutzeinrichtungen oberhalb der Baslerstrasse. Vermehrte Trockenheit hat dem Wald zugesetzt. Patrick Lüthy

Der MANAGE-Bericht zeige dies auf.

«Wir befinden uns jedoch noch auf einer hohen Flughöhe. Welche Massnahmen wo nötig sind, muss nun in einem zweiten Schritt herausgefunden werden»,

schreibt Martin Bühler, Gemeindepräsident von Trimbach, in seiner Antwort. Nun habe der Gemeinderat unverzüglich «grünes Licht» gegeben, damit die notwendigen weiteren Abklärungen gemacht werden können. Die Massnahmenplanung erfolge anschliessend risikobasiert. So entstehe ein Massnahmenplan, der dann den Entscheidungsträgern von Gemeinde und Kanton vorgelegt werde.

Schutzwald in diesem Bereich geschwächt

An der betreffenden Stelle kam es zuletzt 2005 zu einem Ereignis. Vereinzelt haben sich damals kleinere Steine gelöst, die bis auf den Wanderweg hinab gerollt sind.

«Die Situation ist nicht akut gefährlich, aber der Schutzwald ist geschwächt und die Gemeinde Trimbach will rechtzeitig reagieren, um Schaden an Menschen und Gebäuden zu verhindern»,

so Bühler. Auf die Frage, wie lange ein Risiko tolerierbar sei, antwortet die Gemeinde: «Um dies abzuschätzen, braucht es die weiteren Abklärungen, die der Gemeinderat nun in Auftrag gegeben hat.» Sicher sei, das Handlungsbedarf bestehe. Der MANAGE-Bericht hält indes fest:

«Bei Grossmatt-Baslerstrasse sind ein öffentlicher Parkplatz, Wohnhäuser, ein Gasthaus sowie die Kantonsstrasse durch Sturzereignisse gefährdet. Gemäss Massnahmenplan wird der Grenzwert des tolerierbaren Risikos überschritten. Somit besteht ein Schutzdefizit.»

Werden nun die betroffenen Bewohner und Hauseigentümerinnen von der Gemeinde informiert? In seiner Stellungnahme schreibt Bühler dazu:

«Der Gemeinderat ist aufgrund der vorliegenden Berichte nicht der Meinung, dass es zusätzliche Weisungen oder Informationen braucht. Doch Gemeinderat und Bauverwaltung widmen dem Thema hohe Aufmerksamkeit. Sollten die Abklärungen ergeben, dass es Sofortmassnahmen braucht, so würden diese umgehend ausgelöst und die Bevölkerung informiert werden. Der Schutz von Menschen und Gebäuden steht an oberster Stelle.»

Konkret hat der Gemeinderat nun das Vorprojekt «Sturz Baslerstrasse» ausgelöst und dafür 30'000 Franken gesprochen.

Grossteil der Kosten würden von Bund und Kanton getragen

Es wird eine computerbasierte Simulation erstellt, an der getestet wird, welche Ereignisse wo eintreten könnten und mit welchen baulichen Massnahmen Schäden verhindert werden können. Zum Projekt werden Fachspezialisten beigezogen, die ähnliche Projekte bereits begleitet haben.

Zudem werden auch Grundbesitzer und Anwohner zur Begehung vor Ort eingeladen und informiert. So werde aufzeigt, wo welche Massnahmen wie beispielsweise Schutzbauten umgesetzt werden sollten.

Sollten sich oben im Wald Felsbrocken lösen, ...

Patrick Lüthy

... ist weiter unten auch der Verkehr auf der Baslerstrasse gefährdet.

Patrick Lüthy

Vor einer Umsetzung der Massnahmen müssen Kanton und Gemeinde diesen zustimmen. Noch besteht kein genauer zeitlicher Fahrplan. Doch die Gemeinde schreibt: «Das Projekt hat einen hohen Stellenwert und soll sobald als möglich umgesetzt werden.»

Die Vorstudie dient als Grundlage für die Beitragsanfrage bei den Subventionsbehörden. Voraussichtlich werden 75 bis 80 Prozent der Kosten von Bund und Kanton getragen. Den Rest muss die Gemeinde finanzieren. «Das ist jedoch nur ein Richtwert. Denn die Subventionen richten sich nach den umzusetzenden Massnahmen», schreibt Martin Bühler.