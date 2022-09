Winznau: Grosse Betroffenheit im Dorf nach Tötungsdelikt

Tötungsdelikt Grosse Betroffenheit in Winznau: Nach dem grausigen Fund stellen sich der Bevölkerung viele Fragen Ein 60-jähriger Mann wurde letzten Donnerstag tot aufgefunden. Nachdem die Polizei am Wochenende darüber informierte, ist noch immer nichts zu den Hintergründen bekannt. Stimmen aus der Bevölkerung zeigen sich entsetzt; der Gemeindepräsident spricht von «Erschütterung». 13.09.2022, 15.00 Uhr

Am Donnerstag letzte Woche wurde in Winznau an einer Böschung am Aareufer ein toter Mann gefunden. Die Polizei geht von einem Tötungsdelikt aus. Ein verdächtiger 26-Jähriger wurde verhaftet. (Archivbild) Remo Fröhlicher

Die Betroffenheit in der Bevölkerung ist gross: Nachdem die Polizei vergangene Woche in Winznau bei einer Uferböschung an der Aare einen toten Mann entdeckt hatte, häufen sich in verschiedenen Medienberichten Aussagen von Personen, die angeben, das Opfer eines Tötungsdelikts gekannt zu haben.

Eine Nachbarin des Getöteten sagte etwa gegenüber «Blick»: «Es ist ganz schlimm, was passiert ist. Das hat er nicht verdient». Der Mann habe erst kürzlich seinen 60. Geburtstag gefeiert. Weiter will die Boulevardzeitung wissen, dass es sich beim Opfer um einen Bestatter aus der Gemeinde handle, der allein gelebt haben soll.

Passantin hat offenbar Polizei verständigt

Einen 26-jährigen Tatverdächtigen hat die Polizei festgenommen, wie sie am Wochenende kommunizierte. Dieser ist weiter in Haft; für ihn wurde Untersuchungshaft beantragt. Das bestätigte die Staatsanwaltschaft am Montag gegenüber dieser Zeitung.

Auch «20 Minuten» war am Ort des Geschehens unterwegs: Der Betroffene habe jeden Morgen an der Tankstelle ein Kafi und zwei Gipfeli bestellt, wie ein Hundehalter am Montagmorgen auf seinem Spaziergang gegenüber der Gratiszeitung geäussert hat. Ein anderer Anwohner hat zudem berichtet, er habe am Tag des Leichenfundes mit jener Frau gesprochen, die die Polizei verständigt hatte.

Sie und andere Passanten hätten ein Handy auf der Bank gefunden sowie ein Robidog-Säckchen gefüllt mit Hanf. «Sie wollten das Handy zum Fundbüro bringen, doch dann klingelte es und die Frau nahm den Anruf entgegen», so der Anwohner zu «20 Minuten». Am Telefon sei der Arbeitgeber des Opfers gewesen, der sich nach dessen Verbleib erkundigte, da dieser nicht zur Arbeit erschienen sei. Nach dem Anruf hätten sich die Passanten entschieden, die Polizei zu verständigen.

Gemeindepräsident: «Wichtig, dass jemand verhaftet wurde»

Polizei und Staatsanwaltschaft schweigen sich – wie üblich in solchen Fällen – über möglich Hintergründe der Tat aus. Auch ob sich der mutmassliche Täter und Opfer kannten, ist nicht bekannt. Auf Anfrage sagt Daniel Gubler, der Gemeindepräsident von Winznau: «Es ist ein schlimmes Delikt.» Aus der Bevölkerung habe er noch keine Reaktionen erhalten. «Als Erstes erschrickt man, wenn man so etwas erfährt. Es erschüttert einen; danach gelten die Gedanken den Angehörigen.»

Daniel Gubler, Gemeindepräsident von Winznau. Bruno Kissling

Gubler erklärt weiter: «Das Wichtigste ist, das die Polizei so schnell als möglich weiss, was passiert ist.» Und:

«So wie es nach deren Medienmitteilung aussieht, gibt es einen festgenommenen Verdächtigen. Für die Leute aus dem Dorf und auch für andere, die an der Aare unterwegs sind, ist das wichtig.»

So entstehe nicht der Eindruck, dass jemand noch frei herumlaufe, der so etwas getan habe.

Warum die Polizei vier Tage verstreichen liess, bis sie die Öffentlichkeit informierte, weiss auch der Gemeindepräsident nicht: «Ich hatte in dieser Sache keinen Kontakt zur Polizei oder zur Staatsanwaltschaft», sagt Gubler am Dienstag am Telefon. Die Staatsanwaltschaft wiederum verwies auf diese Frage am Montag auf «ermittlungstaktische Gründe». (nob/otr)