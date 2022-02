Tod von Max Eichmann Seine Kochkunst war virtuos – Erinnerungen an einen ausgezeichneten Gastgeber aus Niedergösgen Max Eichmann verköstigte allerhand Gourmetfans im Restaurant Schloss Falkenstein in Niedergösgen – nun ist der bekannte Gastronom gestorben. Fabio Baranzini Jetzt kommentieren 19.02.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Max Eichmann im Restaurant Falkenstein in Niedergösgen. Nun ist der begnadete Gastronom kurz vor seinem 83. Geburtstag gestorben. Bruno Kissling (Archiv)

Wenn Kurt Henzmann, er war von 1997 bis 2018 Gemeindepräsident in Niedergösgen, von Auswärtigen auf seine Gemeinde angesprochen wird, geschieht dies zumeist aus zwei Gründen. Entweder wegen des nahen Atomkraftwerks oder wegen des Restaurants Schloss Falkenstein. Henzmann sagt:

«Dass die Leute wissen, dass man in Niedergösgen vielerorts gut essen kann, hat mir als Gemeindepräsident natürlich gefallen.»

Er hat über viele Jahre eng mit Max Eichmann zusammengearbeitet und stand auch privat mit ihm in Kontakt. «Dass das Schloss Falkenstein so bekannt wurde, haben wir dem grossen Engagement von Max Eichmann und seiner Familie zu verdanken. Sie haben viel für das ganze Dorf getan.»

Anfänge waren nicht ohne Schwierigkeiten

Das haben damals – Anfang der 80er Jahre – nicht alle in Niedergösgen so gesehen. Denn als Max Eichmann mit seiner Frau Anita den Betrieb Schloss Falkenstein übernommen hatten, war das Lokal eine klassische Dorfbeiz. Dass die Eichmanns daraus ein Speiselokal mit gehobener Küche machten, goutierten nicht alle im Dorf.

Doch der Erfolg gab Max Eichmann recht. Er, der Kochen als Kunst verstand, war stets offen für Neues und liess Elemente aus verschiedensten Ländern und Kulturen in seine Küche einfliessen. So wurde im Schloss Falkenstein unter anderem nach den Prinzipien der spanischen Molekularküche gekocht und auch das Kochen mit flüssigem Stickstoff (Cryo-Kochen) aus Frankreich gehörte dazu.

Eine Aufnahme von 2003: Max Eichmann in seinem Element. André Albrecht

Abkehr von der Spitzengastronomie

Zu den bekanntesten Gerichten des Lokals zählten die Entenleber, der Hummer und natürlich der Klassiker – das Fondue Chinoise. Über die Jahre erarbeitete sich das Schloss Falkenstein auch in der Gastronomie-Szene einen guten Ruf. 1997 erreichte Max Eichmann mit seinem Team 18 Gault Millau Punkte und einen Michelin-Stern.

Ein Meilenstein für Max Eichmann, der in Goldach (SG) aufgewachsen war, Bäcker-Patissier gelernt und später die Hotelfachschule in Luzern absolviert hatte. Dort lernte er auch seine spätere Frau Anita kennen.

Aber der Erfolg hatte auch seine Schattenseiten. Bereits 2002 hatte Max Eichmann mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen. Er entschloss sich daher, seine Gault Millau Punkte freiwillig abzugeben.

Kurt Henzmann, langjähriger Freund von Max Eichmann und ehemaliger Gemeindepräsident von Niedergösgen. Bruno Kissling (Archiv)

Kurt Henzmann erzählt:

«Ich kann mich noch gut erinnern, wie er seinen Entscheid damals begründet hat.»

Und: «Er sagte mir: Ich erwache am Morgen und überlege mir, wer wohl heute Abend in meinem Lokal sitzt und mich fertigmachen will. Diesen Druck brauche ich nicht mehr.»

Eine fordernde und fördernde Art

Und so änderte Max Eichmann 2002 kurzerhand das gesamte Konzept seines Lokals und erfand das Schloss Falkenstein neu. Auf dem Plan standen nun Vorspeise- und Dessertbuffets sowie ein Hauptgang, der serviert wurde. Ein Konzept, welches auf grossen Anklang stiess bei den Gästen und das Max Eichmann genau so bis 2017 weiterführte, ehe er seine Kochschürze an den Nagel hängte.

Bei seinem Abschied sagte er gegenüber dieser Zeitung: «Es gibt keinen schöneren Beruf. Keinen, in dem man Rückmeldungen so direkt erhält.»

Nicht nur die Rückmeldungen der Gäste waren positiv, sondern auch diejenigen seiner einstigen Mitarbeitenden. Diese haben auf sozialen Medien einen ausführlichen Beitrag verfasst, als sie vom Tod von Eichmann erfahren haben. Darin steht unter anderem: «Du hast uns allen unendlich viel beigebracht und uns auf unseren weiteren Lebensweg vorbereitet. Ohne Dich wären wir alle nicht da, wo wir heute sind. Wir danken Dir von Herzen dafür!»

Eine Wertschätzung, die auch Kurt Henzmann teilt: «Max war im Umgang mit seinen Mitarbeitenden immer sehr fordernd, aber auch fördernd. Er blieb in jeder Situation freundlich und charmant. Man hatte nie das Gefühl, ihn auf dem falschen Fuss zu erwischen. Er hatte eine Aura, die allen um ihn herum gutgetan hat. Das war faszinierend.»

Henzmann, der Max und seine Frau Anita das eine oder andere Mal zu sich nach Hause zum Essen eingeladen hatte, erinnert sich lachend an seinen Freund: «Max meinte damals, man hätte das Essen, welches ich zubereitet hatte, sehr gut essen können.» Und er ergänzt: «Max war wirklich ein sehr liebenswürdiger Mensch.»

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen