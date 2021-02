Tierwohl Ein Tod Zuhause auf dem Hof schützt das Tier vor der letzten Reise Wer das Tierwohl bei der Fleischproduktion grossschreibt, kann dem Tier den Lebendtransport ersparen. Nun fand die erste Hoftötung im Kanton Solothurn statt - gemäss revidierter Verordnung und nach einem speziellen System. Noël Binetti 25.02.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Das Angus-Longhornrind «Emily» wurde diese Woche bei der ersten Hoftötung im Kanton Solothurn nach einer neuen Verordnung getötet. Bruno Kissling

Emily wurde knapp zwei Jahre alt. Bei ihrem Tod hatte das Rind ein Lebendgewicht von etwa 300 Kilogramm. Am Montag starb das Tier – es war eine Kreuzung zwischen einer Anguskuh und einem Texas Longhornstier – mit einem Bolzenschuss betäubt und durch einen fachmännischen «Bruststich» entblutet.

Hier, auf dem Bauernhof von Beatrice und Thomas Strub, ist das Tier geboren. Bis zu seinem letzten Atemzug war das Rind in seiner vertrauten Umgebung und in unmittelbarer Nähe der angestammten Herde. Der «Neuenhof» in Hauenstein-Ifenthal liegt auf 700 Metern über Meer und befindet sich gemäss dem landwirtschaftlichen Produktionskataster in der Bergzone 1.

Alles anzeigen

Hier fand nun die erste Hoftötung im Kanton statt, nach einem System, wie es nach einer neuen Gesetzgebung seit dem Juli 2020 schweizweit möglich ist.

Hofumstellung nahm mehrere Jahre in Anspruch

Beatrice Strub sagt: «Bei uns haben alle Tiere einen Namen.» Zusammen mit ihrem Mann führt sie den Neuenhof in der vierten Generation. Bis sie den Hof übernahmen, diente er der Milchwirtschaft. Danach führten sie den Betrieb lange als Aufzuchtbetrieb. Das heisst, sie stellten ihren Platz zur Verfügung und betreuten Kälber anderer Bauernbetriebe.

«Mit den Jahren wuchs bei uns der Wunsch, etwas Eigenes auf die Beine zu stellen», sagt Beatrice Strub. Sie habe mit ihrem Mann lange überlegt, in welche Richtung es gehen könnte. Wegen der exponierten Lage in bergigem Gelände, wo Ackerbau nur schwer möglich ist, hätten sie sich 2014 zur Mutterkuhhaltung, also zur Fleischproduktion entschieden.

Texas Longhornrinder: Eine ursprüngliche und robuste Rasse. Bruno Kissling (Archiv)

Strubs wollten das so gewonnene Fleisch in der Direktvermarktung vertreiben, direkt an ihre Kundinnen. Der Neuenhof ist bereits viele Jahre Bio-zertifiziert.

Nach einer genauen Abwägung der verschiedenen Rassen, entschlossen sich Strubs für die robuste und pflegeleichte Rasse der Texas Longhorn-Rindern. Diese kommen mit steilem Gelände gut klar und sind in ihrer Art ursprünglich und nicht überzüchtet wie die meisten Tiere in der Milch- und Fleischwirtschaft. «Die Umstellung begann 2013 mit der Planung», sagt Strub. «2014 importierten wir dann den Stier und fünf Rinder aus Deutschland, um so den Genpool dieser Rasse in der Schweiz zu vergrössern. Hierzulande gibt es lediglich etwa 200 dieser Rasse», sagt Strub.

Die Strubs beschlossen, auf ihrem Betrieb auch noch Angusrinder zu züchten. Heute leben auf dem Hof rund 24 Kühe und Kälber, zusammen mit einem Stier. Die zwei Rassen lassen sich kreuzen, dabei nahmen Strubs eine Pionierrolle ein in der Schweiz. Seit 2015 bieten sie im Frühling und im Herbst das so gewonnene Flesch im Direktverkauf an.

Hoftötung als Bekenntnis zu mehr Tierwohl

Im Sommer 2020 wurde die Verordnung über das Schlachten und die Fleischkontrolle (VSFK) überarbeitet und durch einen Bundesratsentscheid in Kraft gesetzt. «Durch verschiedene Gespräche und Berichte in den Medien zu dieser Verordnung, wurden wir auf das Thema der Hoftötung aufmerksam», sagt Strub.

«Normalerweise führen wir pro Schlachtung zwei bis drei Tiere zum Metzger», erklärt Strub. Bei einer Hoftötung laufe der Prozess aber ganz anders ab und stelle einen beträchtlichen Mehraufwand dar. «Einerseits zeitlich, logistisch und ganz klar auch finanziell.»

Viel zu besprechen: Beatrice und Thomas Strub klären mit der zuständigen Vertreterin des Veterinäramts vor der Hoftötung alle nötigen Details. Bruno Kissling

Doch die Auseinandersetzung mit der Thematik, was ethisch vertretbar und für das zu schlachtende Tier an besten ist, zeige klar in Richtung der Hoftötung, ist Beatrice Strub überzeugt. Auch wenn dabei für sie noch viele Fragen offen sind und bisher wenig Vergleichswerte existieren. «Denn ein üblicher Transport zum Schlachthof, die Trennung von der Herde und ein ungewohnter Ort mit fremden Gerüchen löst beim Tier Stress aus», ergänzt Strub.



Schweizweit erste solche Dienstleistung

Eine Hoftötung brauch eine gewisse Vorlaufzeit. Beratend zur Seite stand den Strubs der Unternehmer und Landwirt Mischa Hofer aus dem Emmental.

Er gründete die erste Firma in der Schweiz, welche die Dienstleistung der Hoftötung mit eigener mobiler Schlachteinheit anbietet. In Form einer Dienstleistung kommt er auf den betreffenden Hof und nimmt – unter Aufsicht des zuständigen Veterinäramtes – die Tötung des Tieres vor.

Bruno Kissling

Zuerst berät Hofer interessierte Landwirte. Für seine Kunden reicht Hofer kostenlos die nötigen Gesuche bei den Behörden ein. Beatrice Strub sagt: «Als Bio-Betrieb müssen wir beispielsweise bei einem Bio-zertifizierten Metzger schlachten.» Von Gesetzes wegen dürfen zwischen der Tötung und dem Ausbluten auf dem Bauernhof, bis zur Ankunft beim Schlachthof nicht mehr als 45 Minuten vergehen. Solche Regelungen sind notwendig, stellen für die Betriebe aber eine Hürde dar. Darum braucht es Aufklärungsarbeit bei den Betrieben.

Beatrice Strub erklärt im Video, warum sie und ihr Mann den Schritt machen. Dies und weitere Eindrücke vom Aufbau für die Hoftötung sehen Sie im Video:

Bruno Kissling

Mischa Hofer gründete vor neun Jahren eine Fleischhandelsfirma. Er hoffte auf das neue Gesetz und hielt sich bereit: «Sobald ich vom Entscheid zur neuen Schlachtverordnung Kenntnis hatte, beschaffte ich mir die mobile Tötungsstation.»

Diese hat die Form eines Anhängers und wird in Deutschland seriell hergestellt. «Ich habe viel Geld in diese Anschaffung gesteckt und wusste zu Beginn nicht, ob ich auch nur eine einzige Hoftötung realisieren werde», sagt er. 2019 gründete Hofer die «Platzhirsch Hofschlachtungen GmbH» und war von Beginn weg überzeugt, dass er in Zukunft Hoftötungen machen möchte: «Aus Respekt gegenüber dem Tier.» Als Landwirt verstehe er, wie die Tiere, aber auch die Bauern funktionieren würden:

«Das ist wichtig, denn meine Arbeit auf den Betrieben braucht viel Fingerspitzengefühl.»

Hofer bietet interessierten Betrieben kostenlos eine erste Beratung an. Danach begleitet er seine Kunden durch das Prozedere, bis zur Tötung am Ende.

Auch mit Strubs vom Neuenhof hatte er vorgängig mehrmals Kontakt. Dazu gehörte, dass er drei Tage vor der Tötung ein spezielles Laufgatter zur Fixierung vorbeibrachte. Strubs hatten so die Gelegenheit, das Rind daran zu gewöhnen. Als am Montagmittag alle Personen vor Ort und die nötigen Papiere unterzeichnet waren, begab sich Emily, das Kalb mit der Ziffer «7927» auf der Ohrmarke, von selbst und gelassen in die vorgesehene Fixierung. Dort erhielt es von Thomas Strub ein letztes Mal zu Fressen:

Bruno Kissling

Mit einem Bolzenschussgerät betäubte Mischa Hofer das Tier.

Hier kontrolliert die kantonale Vertreterin des Veterinärdienstes das Bolzenschussgerät. Damit wird das Tier betäubt. Bruno Kissling

Danach ging alles rasch: Die komplette Vorrichtung verschwand samt Tier und halbautomatisch in Hofers Anhänger. Dort vollzieht Hofer den todbringenden Bruststich und lässt das Tier ausbluten. Eine transportsichere Wanne fasst das Blut auf. Dann gehts zum Schlachthof.

So sieht Hofers Anhänger im Innern aus. Bruno Kissling

Wird Kundschaft Mehrkosten mittragen?

«Drei Wochen nach der Hoftötung werden wir rund 100 Kilogramm Fleisch zum Verkauf anbieten können», sagt Beatrice Strub. Solange benötigt das Fleisch, um im «Dry Aged»-Verfahren am Knochen abzuhängen. Noch kann Strub die anfallenden Kosten der ersten Hoftötung nicht genau einschätzen.

«Wir gehen im Moment davon aus, dass wir auf den Kilogrammpreis drei Franken aufschlagen müssten.» Mehrkosten fallen an, durch die Dienstleistung Hofers, aber auch durch die Konsultation der kantonalen Tierärztin. Hinzu kommen der Transport und der zusätzliche Temin beim Schlachthof. «Bei einer regulären Schlachtung werden diese Kosten tief gehalten und auf mehrere Betriebe aufgeteilt», erklärt Strub.

«Wir betrachten diese erste Hoftötung als Versuch», so Strub. Auch wenn sie nun im Besitz einer provisorischen Bewilligung von fünf Hoftötungen sind, bevor eine definitive Bewilligung durch den Kanton erteilt würde, wollen Strubs diese erste Hoftötung genau auswerten. «Bei einer ersten Umfrage unter den Kunden signalisierten diese ihre Bereitschaft, mehr zu bezahlen für das Stück Fleisch.»

Vom Prinzip der Hoftötung sind Beatrice und Thomas Strub aber überzeugt:

«Wenn man den Gedanken des Fleischkonsums und dem Weg dahin zu Ende denkt, glauben wir, ist diese Art der Tötung für das Tier am gerechtesten»,

sagt Beatrice Strub. Und auch Mischa Hofer sieht in dieser Praxis mehrere Vorteile: «In erster Linie gegenüber dem Tier.» Aber auch das Gewissen der Konsumentinnen spiele eine Rolle. «Das Bewusstsein für die ethische Frage, die der Konsum von Fleisch mit sich bringt, wächst», sagt Hofer. Und: «Die Anfragen von Landwirten aus der ganzen Schweiz, die bei mir eintreffen, nehmen laufend zu.»

Hoftötung wird Nische bleiben

Hofer glaubt, dass die Anzahl von Betrieben, die diese Art der Tötung umsetzen, noch um einiges zunehmen wird. Trotzdem sieht Hofer eine Grenze: «Die Hoftötung ist und wird eine Nische bleiben.» Die schiere Menge an Tötungen, die ein industrieller Schlachtbetrieb durchführe, wäre auf den landwirtschaftlichen Betrieben logistisch nicht umsetzbar. «Die grosse Masse der Konsumenten wird weiterhin im Supermarkt zum industriell erzeugten und günstigeren Fleisch greifen.»

Hofer will seinen Beruf gegenüber dem Tier fair ausüben. Auch generelle Gegner des Fleischkonsums signalisierten Hofer bereits Verständnis für seine Tätigkeit. Kürzlich habe ihm ein Präsident eines solchen Verbandes gesagt: «Wenn der Konsum von Fleisch schon stattfindet, dann ist die Achtsamkeit und Rücksicht auf das Tier, die bei einer Hoftötung gegeben ist, sicherlich die beste Weise dazu.»