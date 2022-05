Star-Tuner Ueli Anliker aus Trimbach bekommt im Bau-Zoff recht

Trimbach Star-Tuner Ueli Anliker bekommt im Bau-Zoff um Thai-Tempel recht – doch die Bürgergemeinde will trotzdem noch vor Bundesgericht Seit Jahren steht Ueli Anliker mit der Trimbacher Bürgergemeinde im Clinch. Der Grund: ein angeblich illegal errichteter buddhistischer Tempel. Jetzt hat das Schiedsgericht entschieden: alles korrekt. Während die Bürgergemeinde den Weiterzug ankündigt, lädt Anliker zu Kaffee und Kuchen. Noël Binetti Aktualisiert 31.05.2022, 14.40 Uhr

Tele M1

Stolz hisst Ueli Anliker mit seiner Familie eine thailändische Flagge neben seinem Tempel. Das Schiedsgericht hat ihm Recht gegeben, dass er das kleine Gebäude behalten darf. Der Bürgergemeinde Trimbach hingegen war der Bau schon länger ein Dorn im Auge.

«Sie wollten mich einschränken, wollten, dass ich nur ein Wohnhaus und keine Garage haben kann. Dabei haben die anderen rundherum auch alle eine Garage oder einen Holzunterstand. Das ist keine Rechtsgleichheit», sagt Anliker gegenüber Tele M1.

Bringt am Zaun vor dem Grundstück ein Plakat an und lädt für Sonntag zum Fest: Ueli Anliker. Tele M1

Das Anwesen steht auf dem Boden der Bürgergemeinde Trimbach. Im Baurecht ist gemäss des Präsidenten Martin Staub geregelt, dass nur Wohnhäuser gebaut werden dürfen: «Er wollte aber auch noch einen Holzunterstand machen, aber das war ein fünf Meter hohes Gebäude mit Betonplatte. Das tolerieren wir nicht und deshalb lehnten wir es ab.»

Trotzdem baute Anliker den Tempel auch ohne Bewilligung. In mehreren Zivilprozessen und letztlich auch vor dem Schiedsgericht setzt sich der Tuner durch. Obwohl die Bürgergemeinde mittlerweile bereits über 50’000 Franken in die Prozesse stecken musste, zieht sie den Fall nun bis ans Bundesgericht. Doch Ueli Anliker gibt sich siegessicher: «Die haben keine Chance mehr, das Bundesgericht wird das andere Urteil nicht umkippen.»

Der exzentrische Designer und Tuner Ueli Anliker eckt mit seinem Lifestyle in Trimbach an. Doch die Anfeindungen lassen ihn mittlerweile kalt. (Archivbild) HR. Aeschbacher

Der Streit zwischen Anliker und der Bürgergemeinde Trimbach dauert bereits vier Jahre. Anliker ist überzeugt, dass die Bürgergemeinde seit dem Hauskauf «beleidigt» ist, weil sie damals, als Anliker das Haus von einer Erbengemeinschaft erworben hatte, nicht vorgängig informiert wurde.

Bisher gaben sämtliche Instanzen Anliker recht

Seither sind seine Gegner vor verschiedenen Instanzen immer wieder aufgelaufen, der jüngste Entscheid des Schiedsgerichts ist der mittlerweile sechste, in dem Anliker Recht erhält. Ein siebter ist noch beim Verwaltungsgericht hängig und der angekündigte Gang vor Bundesgericht wäre der achte Prozess in dieser Sache.

Am Telefon fasst er die letzten Jahre zusammen und kommt zum Fazit: «Dass die Bürgergemeinde ihren Mitgliedern hier oben Garagen und Gartenhäuschen bewilligungsfrei zugesteht aber gegen mich Anzeige erstattet, wenn ich eine Thai-Fahne hisse, zeugt von Rassismus. Und statt Rechtsgleichheit handelt es sich um Vetternwirtschaft.»

Stein des Anstosses: Ein Pavillon im Thai-Stil, der als Unterstand genutzt wird. Tele M1

Gefragt, ob er es nicht leid sei, auf seinem Grundstück in stetiger Missgunst der Nachbarschaft zu leben und latenten Anfeindungen ausgesetzt zu sein, zeigt sich Anliker unbeeindruckt: «Mittlerweile ist das mir egal. Ich habe ihnen das Gespräch angeboten», sagt er in Bezug auf die Bürgergemeinde, «aber die wollen nicht mit mir reden».

Auch habe er der Bürgergemeinde über seinen Anwalt 50'000 Franken geboten, zusammen mit dem Vorschlag, den Streit beizulegen. «Auch das haben sie abgelehnt.» Und kann er sich vorstellen, seinen Wohnort an einen Ort zu verlegen, wo er mit seinem auffälligen Lebensstil weniger aneckt – oder vielleicht sogar willkommen ist? Anliker antwortet:

«Wissen Sie, ich bin auf der ganzen Welt unterwegs und kann überall sein, mir ist der Neid der anderen egal.»

Und zum Grundstück in Trimbach meint er: «Die anderen können ja wegziehen, ich kämpfe für das hier. Damit später auch einmal meine Kinder hier leben können.»

Anliker mit einer Passantin vor seinem Zuhause in Trimbach. Rechts im Bild ist der umstrittene Tempelbau zu sehen, der als Unterstand dient. Tele M1

Nun lädt Anliker am Sonntag seine Bekannten und die ihm Wohlgesinnten zur «Feier der Gerechtigkeit», wie er auf einem in den sozialen Medien verbreiteten Flyer schreibt. Er erklärt: «Ich habe gratis Kaffee und Kuchen versprochen, wenn wir vor Gericht gewinnen. Das setzen wir jetzt um.»

Die Bürgergemeinde und deren Anhänger seien aber nicht eingeladen: «Für die gibt es nichts.» Für alle anderen gibt es am Nachmittag neben dem Buffet auch Musik; Elvis Presley und Marilyn Monroe treten als Imitate auf. Gefragt, warum der Flyer in einiger Gruppen der sozialen Medien wieder gelöscht ist, sagt Anliker: «Die haben Angst und stecken alle unter einer Decke.»

Der Bürgergemeinde geht es um das Prinzip

«Wir geben die Hoffnung nicht auf, dass wir vor Bundesgericht gewinnen, doch die Chance dort ist 50/50.» Das antwortet der Präsident der Bürgergemeinde Trimbach, Martin Staub, auf die Frage, warum diese die Angelegenheit noch vom Bundesgericht beurteilt haben will.

Wäre jetzt nicht der Moment, den Streit beizulegen und zu akzeptieren, dass im Quartier ein schriller Vogel lebt, damit wieder Ruhe einkehrt? Davon will Staub nichts wissen: «Wie soll Ruhe einkehren, wenn einer einfach Dinge baut, ohne jegliche rechtliche Grundlage? Andere werden dafür gerügt, doch Anliker kann einfach machen.»

Schliesslich sei noch ein Verfahren hängig und die Bürgergemeinde findet, dass das Schiedsgericht nicht auf alle wesentlichen Aspekte eingegangen sei:

Martin Staub, Präsident der Bürgergemeinde Trimbach. Tele M1

«Der Baurechtsvertrag mit der Bürgergemeinde verbietet Anliker den Bau weiterer Gebäude. Das soll das Bundesgericht würdigen.»

Es sei noch nicht aller Tage Abend und man lasse Anliker nun die Freude über den Zwischensieg.

Und was ist mit dem Friedensangebot von Anlikers Anwälten und den damit verbundenen 50'000 Franken? «Das stimmt nicht, das hat nicht stattgefunden», sagt Staub. Auch die Aussage, die Nachbarschaft möge dem exzentrischen Anliker den Erfolg nicht gönnen, will Staub nicht gelten lassen: «Das ist doch Quatsch. Am Anfang als er herzog, war alles super. Erst als er damit anfing, Dinge ohne Bewilligungen zu bauen, fing die ganze Geschichte an. Bis da war es ein friedliches Quartier.»

Vorerst bleiben die Fronten am an der Trimbacher Hegibergstrasse also verhärtet. Staub will sich nicht länger aufregen: «Wir warten jetzt ab, was das oberste Gericht entscheidet.» Was, wenn auch es Anliker Recht gibt; verträgt man sich dann wieder? «Ich glaube nicht, dass das Ruhe in das Quartier bringen wird», zeigt sich Staub desillusioniert.