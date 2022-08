So wird das Trimbacher Tennisturnier auf die Beine gestellt

Tennisturnier Trimbach mischt auf dem Spielfeld im Konzert der Grossen mit – ein Blick hinter die Tribünen Seit neun Jahren spielt der TC Froburg Trimbach bei den Männern im Interclub in der Nationalliga A mit. 2015 sind sie gar Schweizer Meister geworden. Wie wird dieses Team gemanagt? Wie sind die Strukturen des Turniers geregelt und wie ist dieses in der Gemeinde verankert? Fabio Baranzini Jetzt kommentieren 06.08.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Spiele auf hohem Niveau: In Trimbach laufen immer mal wieder Spieler aus den besten 100 der Welt auf. Fabio Baranzini

Heute Samstag bestreitet die NLA-Interclubmannschaft des TC Froburg Trimbach ihr zweites Heimspiel. Los geht’s um 11 Uhr und zu Gast ist Titelanwärter TC Sonnenberg aus Zürich. Für die Trimbacher ist es bereits die neunte Saison in der höchsten Spielklasse, in der nur die sechs besten Equipen des Landes antreten dürfen. Eine beachtliche Leistung, gemessen daran, dass die Trimbacher ein verhältnismässig kleiner Verein sind.

Und vor allem sind die Trimbacher das einzige Deutschweizer Team in der Nationalliga A, das nicht aus dem Kanton Zürich kommt. So vertritt der TC Frohburg Trimbach quasi die Kantone Bern, Solothurn, Basel und Aargau. Doch wie wird dieses Nationalliga A Team, bei dem immer mal wieder Spieler aus den besten 100 der Welt auflaufen, überhaupt gemanagt und organisiert?

Wer hilft mit? Was bringt es dem Verein? Und was kostet das alles? Wir haben uns beim ersten Heimspiel am letzten Dienstag auf der Anlage in Trimbach umgehört.

«Ohne Spinner funktioniert ein solches Projekt nicht»

Wenn man verstehen will, wie das Trimbacher NLA-Team funktioniert, dann kommt man an Peter Gubler nicht vorbei. Er ist seit neun Jahren der Teammanager und einer der Mäzene des Teams. Oder wie er es mit einem Augenzwinkern sagt:

Teammanager Peter Gubler. Fabio Baranzini

«Das Mädchen für alles und einer der Spinner, ohne die ein solches Projekt nicht funktioniert.»

Gubler kümmert sich um alle organisatorischen Angelegenheiten. Verträge mit den Spielern, Unterkünfte, medizinische Betreuung und vieles mehr.

Aber auch die Sponsoren fallen in seinen Verantwortungsbereich. Und die sind wichtig. Denn eine NLA-Saison ist eine teure Sache. Die Budgets der sechs Teams bewegen sich im Bereich von 120’000 bis 180’000 Franken. Den grössten Teil stemmen die Trimbacher mit Hilfe von fünf tennisverrückten Mäzenen, zu denen auch Peter Gubler gehört.

Der Rest kommt via Sponsoren. Und da hat sich in den letzten Jahren vor allem das VIP-Mittagessen auf der Terrasse des Vereins mit Blick auf die Plätze etabliert. «Unser Klubpräsident Marco Meyer und ich hatten die Idee, dass wir Firmen aus der Region zu einem Mittagessen einladen könnten. So können sie hochklassiges Tennis live erleben, sich austauschen und ein super Mittagessen geniessen», so Gubler, der jede Saison rund 120 Sitzplätze an die Sponsoren verkauft.

Zehnköpfiges Küchenteam sorgt für Gäste

Das VIP-Mittagessen auf der Terrasse des Vereins mit Blick auf die Plätze bringt Geld ein. Gekocht wird von Sternekoch Arno Sgier von der «Traube». Fabio Baranzini

Bekocht werden die Gäste von Arno Sgier, der in Trimbach das Sternerestaurant Traube betreibt. Sgier ist selbst Mitglied im TC Froburg Trimbach und war für die Idee des VIP-Mittagessens sofort zu haben:

«Mir gefällt der Tennissport und mir war klar, dass ich mithelfen werde.»

Er kommt jeweils mit einem 10-köpfigen Team in den Tennisklub, um die Gäste zu bekochen und zu bedienen. Dafür schliesst er extra sein Lokal und verfolgt im Anschluss auch die Partien – zumindest während der Woche. «Beim Heimspiel am Samstag werde ich nicht bleiben können, dann muss ich das Restaurant abends öffnen», sagte er im Vorfeld.

Den Leistungssport in der Region fördern

Die NLA-Equipe des TC Froburg wird vollständig losgelöst vom Verein organisiert und finanziert. Bewusst. «Um Risiken zu minimieren», wie Gubler sagt. Zum Kernteam der Organisatoren gehören neben Peter Gubler auch Peter Troxler und Bartholomé Szklarecki, der die Spieler verpflichtet und das Coaching übernimmt.

Klubpräsident Marco Meyer. Fabio Baranzini

Ebenfalls mit dabei ist Vereinspräsident Marco Meyer. Genau wie Peter Gubler ist es ihm ein grosses Anliegen, dass in der Region der Leistungssport gefördert wird und eine Plattform bekommt:

«Wir setzen uns als TC Froburg schon seit vielen Jahren für den Wettkampf- und Leistungssport in der Region ein. Darum organisieren wir im Winter jedes Wochenende regionale und nationale Turniere – als Saisonhöhepunkt sogar ein internationales Profiturnier.»

Und: «Im Sommer haben wir die NLA-Equipe der Männer, in der wir auch immer wieder regionalen Spitzenspielern die Chance geben, sich zu beweisen», sagt Meyer.

Gubler ergänzt: «Die Jungen ins Team zu integrieren, ist meine Motivation, weshalb ich mich für dieses Projekt engagiere.»

Der Aufwand aller Beteiligten ist riesig, gemessen daran, wie kurz die Meisterschaft mit maximal sieben Spieltagen innerhalb von zwei Wochen ist. «Warum wir den ganzen Aufwand betreiben?», fragt Marco Meyer lachend.

«Weil wir den besten Schweizer Spielern eine Bühne geben wollen. Tennis auf diesem Niveau ist einfach extrem spektakulär und hat in der Vermarktung noch unglaublich viel Potenzial.»

Und weiter sagt er: «Vielleicht können wir mit unserem Engagement einen kleinen Beitrag zur Weiterentwicklung des Tennissportes in der Schweiz leisten.»

Keine Unterstützung von der Gemeinde

Und wie kommt das Engagement in der Gemeinde an? Wird es wahrgenommen? Wir haben bei Gemeindepräsident Martin Bühler nachgefragt, der auch schon NLA-Heimspiele live vor Ort verfolgt hat. «Man nimmt den TC Froburg im Dorf sicherlich wahr. Wir wissen auch, dass wir das grösste Tenniscenter in der Region haben und dass der Verein gute Arbeit leistet.» Und Bühler fügt an:

Martin Bühler, Gemeindepräsident von Trimbach, verfolgte auch schon das eine oder andere Spiel des TC Froburg. Bruno Kissling

«Finanziell können wir als Gemeinde aber weder den Verein noch die NLA-Mannschaft unterstützen – dazu fehlen uns die Mittel.»

Aber auch so hat sich in den letzten Jahren herumgesprochen, dass es während der NLA-Saison in Trimbach hochklassigen Tennissport zu sehen gibt.

Obwohl das erste Heimspiel an einem normalen Werktag stattfand und die Temperaturen sehr heiss waren, fanden rund 150 Personen den Weg auf die Anlage und verfolgten die Spiele. «Heute Samstag werden es wohl noch ein paar mehr sein», glaubt Peter Gubler. Es wäre den Trimbacher Spielern zu gönnen, wenn sie für ihr grosses Engagement auch mit einer schönen Zuschauerkulisse belohnt würden.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen