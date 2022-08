Verzögerung: Arbeiten an Dulliker Kantonsstrasse bis November

Tempo 30 Geduldsprobe für Anwohnende: Wegen unerwarteter Mehrarbeiten verzögert sich die Sanierung der Kantonsstrasse in Dulliken um zwei Monate Bei der dritten und letzten Etappe der Strassensanierung kamen unerwartete Werkleitungen zum Vorschein. Wegen unvollständiger Pläne rechnen die Verantwortlichen mit der Fertigstellung im November 2022. Lavinia Scioli Jetzt kommentieren 17.08.2022, 05.00 Uhr

Die Bauarbeiten an der Kantonsstrasse in Dulliken verzögern sich um zwei Monate. Mit ein Grund sind aufgetauchte alte Werkleitungen. (Archivbild) Fabio Baranzini

Seit November vergangenen Jahres ist die Kantonsstrasse in Dulliken eine 30er-Zone. Die dritte und letzte Etappe der Sanierung der Kantonsstrasse wurde heuer im Mai angegangen. Die Hälfte der Arbeiten von der Alten Gasse bis hin zur Dorfstrasse ist bereits abgeschlossen. Geplant war diese Etappe der Bauarbeiten bis Ende September 2022.

Doch eine Nachfrage bei Jürg Stuber, Projektleiter Strassenbau beim Kanton, zeigt, dass sich die Bauarbeiten um etwa zwei Monate verzögern. Der Grund dafür seien Mehrarbeiten an den Werkleitungen. Die Strasse sei bereits etwas älter; entsprechend sind über einen langen Zeitraum keine Arbeiten mehr daran ausgeführt worden, sagt Stuber.

Bei den Arbeiten sind Werkleitungen zum Vorschein gekommen, von denen man nichts gewusst habe oder solche, die in falscher Lage gewesen sind. Durch die Verzögerung würden Mehrkosten in «kleinerem Umfang» anfallen, doch diese seien derzeit noch schwierig abzuschätzen, so Stuber.

Gehweg und Wasserleitungen fehlen noch

Mitte November 2022 sollten die Sanierungsarbeiten abgeschlossen sein. In der dritten Bauetappe fehlt derzeit noch der Gehweg und die Wasserleitungen beim Knotenpunkt Lehmgrube-Höhenweg müssen noch gezogen werden. Diese werden anschliessend noch bis zum Kirchweg verlegt, erklärt Projektleiter Stuber.

Der Strassendeckbelag wird im Sommer 2023 erstellt. Dies ist gemäss Stuber das normale Vorgehen. Einerseits seien die Temperaturen im Winter dafür zu niedrig; andererseits wolle man verhindern, dass sich bei möglichen kleineren Setzungen im Grabenbereich Schäden im Deckbelag ergeben.

