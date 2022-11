Niedergösgen: «Die kleinste Smart-City der Welt» eröffnet

Technologien Irgendwo zwischen Spielerei und Zukunft: Im Niederamt steht jetzt «die kleinste Smart-City der Welt» Auf dem Firmengelände von Bouygues wurde in Niedergösgen ein Parcours mit «zukunftsweisenden» Technologien eingeweiht. Dieser richtet sich an Fachleute aus Politik und Wirtschaft und will vor allem eines: vernetzte Effizienz. Noël Binetti Jetzt kommentieren 19.11.2022, 05.00 Uhr

Das Firmengelände von oben: Mit einer speziellen Drohne kann Bouygues in grosser Höhe Kontrollarbeiten durchführen oder Profile ganzer Areale erstellen. zvg/Bouygues

Strassenlampen mit Internetadressen? Nach Sektor dimmbare Lichtkegel mit sich verändernder Farbtemperatur in Wohnquartieren? Oder Mülleimer, die ihren Füllstand live aus dem Wald und via Cloud an den kommunalen Werkhof übermitteln? Bei der Einweihung der «kleinsten Smart-City der Welt» am Donnerstagabend in Niedergösgen wurde all das vorgestellt.

Eingeladen hatte Bouygues, das Unternehmen für Energieversorgungstechnik, zusammen mit Partnerfirmen wie die österreichische Lichtspezialistfirma Zumtobel und Hydrospider, ein Joint Venture, das die Produktion und Anwendung von Wasserstoff vorantreibt.

Gekommen waren Vertretungen von Behörden verschiedener Gemeinden und Städte. Während es draussen eindunkelte, wurden auf der Bühne in mehreren kurzen Referaten auf erreichte, absehbare, aber auch auf noch nicht komplett ausgereifte technologische Möglichkeiten eingegangen.

Auf solche Zukunftstechnologien müsse so rasch wie möglich gesetzt werden, wenn man die sich abzeichnende Energiemangellage im kommenden Winter vor Augen habe; sie seien aber auch als Antwort auf der Suche nach energiearmen Lösungen für die Zukunft zu verstehen. Die Botschaft an diesem Abend: «Effizienz durch digitale Vernetzung.»

Überblick in Echtzeit: Welche Parkplätze werden wie lange belegt – und durch wen? Patrick Lüthy

Gewisse Theorien und vorgestellte Pläne für die Zukunft liess die Herzen von Fantasy-Begeisterten – wenn es denn solche im Publikum hatte – mit Sicherheit höherschlagen. Andere Projekte wiederum haben bei den Zuhörenden wohl eher Assoziationen mit Überwachungsstaaten wie China hervorgerufen.

Zusammenarbeit mit dem lokalen Werkhof

«Die kleinste Smart-City der Welt» sei eine Eigenschaft, die man sich selbst verliehen habe, wurde zu Beginn eingeräumt. Genau genommen handelt es sich dabei auch nicht um eine Stadt, sondern um das Firmengelände von Bouygues, auf dem auch die Pilotanlage von Hydrospider oder der Werkhof von Niedergösgen angesiedelt sind.

Fritz Mühlethaler, Mitglied der Bouygues Energies & Services-Geschäftsleitung. Patrick Lüthy

Hier vereint das Unternehmen ab sofort einen Parcours mit elf Stationen, der Interessierten aus Politik und Wirtschaft auf Anmeldung den Stand vernetzter Technik vermittelt und näherbringen soll.

In seiner gut gelaunten Rede betonte Fritz Mühlethaler, Mitglied der Bouygues Energies & Services-Geschäftsleitung, dass das Unternehmen in Niedergösgen gewisse Freiheiten geniesse:

«Wenn wir uns an die Regeln halten, dürfen wir hier fast alles tun.»

So hätten bereits gemeinsame Versuche umgesetzt werden können. Ein Beispiel? Ein Sensor, platziert auf einer Brücke über der Aare, übermittelt in Echtzeit die Temperatur an den Werkhof. «Die Mitarbeitenden sparen sich damit den Weg vor Ort. Sie können vom Büro oder von zuhause aus entscheiden, ob Salzstreuen nötig ist.»

Roberto Aletti, Gemeindepräsident von Niedergösgen, lobte wiederum die Zusammenarbeit. Er attestierte der neuen «Smart-City»: «Sie trägt dazu bei, dass unsere Gemeinde über ihre Grenzen hinaus bekannt wird.» Und er erneuerte die Gesprächsbereitschaft des Gemeinderats zur Lancierung weiterer gemeinsamer Projekte.

Mit elf Posten unter einem «guten Stern»

Regierungsrat Peter Hodel. Patrick Lüthy

Schliesslich und mit etwas Stau-Verspätung traf auch Regierungsrat Peter Hodel ein – «alle wollten gleichzeitig nach Niedergösgen» – und überbrachte «die besten Wünsche der Solothurner Kantonsregierung». Hodel umschrieb das Projekt als «klein, aber zukunftsweisend». Und: «Mit genau elf Stationen steht ‹die kleinste Smart-City der Welt› unter einem guten Stern. Denn im Kanton Solothurn ist diese Zahl magisch. Oder sogar heilig.» Applaus.

Nach den Reden und Powerpoint-Präsentationen folgte nun der Rundgang auf dem Firmenareal, «im Praktischen». Bei LED-Licht und leichtem Nieselregen erklärten die Spezialisten – ausschliesslich Männer – die weitreichenden Funktionen verschiedener Gadgets: Drohnen, die virtuelle Profile von Häuserzeilen erstellen. Intelligente Überwachungskameras.

Eingeweiht: Im Beisein von Regierungsrat Peter Hodel (2. von links) und Gemeindepräsident Roberto Aletti (ganz rechts) sowie Partnern des Bouygues-Konzerns wurde am Donnerstag die «Smart-City» in Niedergösgen symbolisch eröffnet. Patrick Lüthy

Energie aus der Strasse – und nicht thematisierte Fragen

Abfalleimer, die von überall her ihren Füllstatuts per Sensor ermitteln und via Funkverbindung an ein System übermitteln oder ein Gerät, das – auf eine Anhängerkupplung montiert – durch die Strassen einer Stadt oder eines Dorfes chauffiert werden kann und anschliessend ein Lichtraumprofil der zurückgelegten Strecke ausrechnet: So können Raumplanende und andere Verantwortliche mit wenig Zeitaufwand herausfinden, wo Plätze zu hell ausgeleuchtet oder wo weitere Strassenlampen nötig sind.

«Intelligente» Kamerasysteme können ganze Areale überwachen, Gegenstände oder Personen identifizieren oder Brände melden und Alarm auslösen. Patrick Lüthy Der Bouygues-Sitz in Niedergösgen: Hier fand am Donnerstagabend die Einweihung der elf «Smart-City»-Stationen statt. Patrick Lüthy Welcher Parkplatz ist frei? Wie voll ist de Mülleimer im Wald? Sensoren übermitteln solche Informationen an ein dezentrales System. Patrick Lüthy Mit diesem Gerät können mit wenig Aufwand Lichtraumprofile ganzer Städte erstellt werden. Patrick Lüthy Miteinander kommunizierende Scheinwerfer helfen dabei, Energie zu sparen. Patrick Lüthy Sensoren aller Art: Der vernetzte Alltag, wie Bouygues ihn in der «kleinsten Smart-City der Welt» vorstellt, ist voll davon. Patrick Lüthy Hydrospider entwickelt die Produktion und den Transport von Wasserstoff weiter. Eine erste Anlage steht auf dem Areal von Bouygues in Niedergösgen. Patrick Lüthy Ladestation Kandelaber: Bestehende Strassenleuchten können mit wenig Aufwand – und unter gewissen Voraussetzungen – zu Slow-Charge-Ladestationen für E-Autos oder Elekrobikes ausgebaut werden. Patrick Lüthy Photovoltaik: Diese Zelle kann in Strassen verbaut und befahren werden. In Holland wird demnächst ein Veloweg damit aufgerüstet. Patrick Lüthy

Bestehende Leuchten, so wurde an einer der elf Stationen demonstriert, können mit wenig Aufwand und unter gewissen Voraussetzungen zu einer Slow-Charge-Ladestation für E-Autos ausgebaut werden. Gescannte Autoschilder öffnen wie von Geisterhand abgesperrte Firmenareale für Lieferfahrzeuge. Ein Highlight stellte die Fotovoltaik-Anlage dar, die im Vorplatz eingelassen und befahrbar ist; sie ist an vielen Orten denkbar.

Weil es sich um einen Prototypen handelt und Menschen diese bislang von Hand einlegen müssen, ist der stromspendende «Asphalt» noch ziemlich teuer. Doch Bouygues tüftelt an einer Maschine, die die Verlegung künftig übernehmen kann. Und eine erste Bestellung aus Holland ist bereits eingegangen. «Jetzt gehen wir in die serielle Produktion», freute sich Fritz Mühlethaler.

Was weitgehend fehlte an diesem Abend war die Auseinandersetzung mit Fragen nach Abhängigkeiten. Wie anfällig ist ein System, wo alles miteinander verbunden ist? Wie fragil wird ein Alltag, in dem die lokale Brätlistelle mit dem Parkhaus im Stadtzentrum kommunizieren kann? Und ist eine Zukunft mit immer mehr Technologien die beste Antwort auf weltweit kollabierende Natursysteme?

