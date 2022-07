Lostorf: Neuer «Suissetec-Campus» für Gebäudetechnik geplant

Suissetec Gebäudetechniker-Verband erweitert Lostorfer Ausbildungszentrum zu einem Campus, «der zum Verweilen einlädt» Rund 27 Millionen Franken will der Branchenverband in den Niederämter Standort investieren. Mit neuen Werkstätten, einem Labor und modernen Schulzimmern soll mitunter der Berufsstolz angehoben werden. Jetzt werden die Bauprofile erstellt. Noël Binetti Jetzt kommentieren 06.07.2022, 20.00 Uhr

Das Suissetec-Ausbildungszentrums in Lostorf, aufgenommen 2017. Nun soll das Areal zu einem modernen Campus werden. zvg

Seit Ende der 80er-Jahre ist Suissetec in Lostorf zuhause. Das heutige Bildungszentrum im Niederamt dient dem Schweizerisch-Lichtensteinischen Verband für Gebäudetechnik als Aus- und Weiterbildungsinstitution. Neben der Vermittlung von Wissen in Gebäudetechnik finden hier auch Schulungen für andere Gebäudehüllenberufe statt, sowohl in der Grundausbildung als auch in der höheren Berufsbildung.

Lostorf dient der Branche zudem als Standort überbetrieblicher Kurse im Kanton Solothurn. Nun soll das Zentrum zum «Suissetec-Campus» ausgebaut und die bestehenden Gebäude saniert werden – für insgesamt rund 27 Millionen Franken. Knapp die Hälfte der Investitionssumme entfällt auf einen Neubau.

Den Ausbau nötig macht zum einen, dass 2020 für handwerkliche Berufe mit eidgenössischem Fähigkeitszeugnis wie Sanitärinstallateur, Heizungsinstallateurin oder Spengler die Lehrzeit von drei auf vier Jahre angehoben wurde. Pro Jahr werden in Lostorf rund 350 Lernende ausgebildet, dazu gehört auch die spezifische Vermittlung von zusätzlichen Inhalten, etwa Kenntnisse im Umgang mit Solaranlagen. Auch solche Entwicklungen innerhalb der Branche machen einen Ausbau nötig. Zuletzt sei das Bildungszentrum zunehmend an seine Kapazitätsgrenzen gestossen, wie es in einer Mitteilung heisst.

Visualisierter Blick auf das geplante Gebäude. zvg

Starkes Bekenntnis zum Standort

Als Kompetenzzentrum für Gebäudetechnik und damit verwandte Berufe, für Lernende als auch für bestehenden Fachkräfte aus der gesamten Deutschschweiz, will Suissetec das Areal in den kommenden Jahren «zu einer modernen Aus- und Weiterbildungsstätte mit Campus-Charakter» weiterentwickeln.

Auf Anfrage bestätigt Alois Gartmann, Leiter Bildung und stellvertretender Direktor von Suissetec:

Alois Gartmann, Leiter Bildung und stellvertretender Direktor beim Branchenverband Suissetec. zvg/Béatrice Devènes

«Der geplante Ausbau ist ein starkes Bekenntnis zum Standort Lostorf.»

Vorgesehen seien unter anderem drei moderne Werkstätten. Zudem habe der Verband einer Aufstockung der Mitarbeitenden in Lostorf um 400 Stellenprozent zugestimmt.

Moderne Schulzimmer, ein Labor und die Möglichkeit, dem Berufswandel zu begegnen: So soll das neue Gebäude von innen aussehen. zvg

Nach mehrmonatigen Vorbereitungen und einem Informationsanlass für die Anwohnenden ist diese Woche nun die offizielle Baueingabe für den Neubau sowie für ein geplantes Provisorium erfolgt. Gartmann sagt:

«Beim Austausch mit unserer unmittelbaren Nachbarbarschaft konnten offene Fragen geklärt werden. Die Rückmeldungen waren grossmehrheitlich positiv.»

Gab es also auch kritische Stimmen? Gartmann: «Einzelne Bedenken tauchten im Zusammenhang mit Lärmemissionen und mit der Parkplatzsituation während der Bauzeit auf.»

Rund 27 Millionen Franken will der Verband in Lostorf investieren, knapp die Hälfte entfällt auf den Neubau, die restlichen Mittel dienen der Sanierung der bestehenden Gebäude. zvg

Diese Bedenken habe man aufgenommen und versichert, dass die gesetzlichen Rahmenbedingungen eingehalten würden: «Für die Anwohnerschaft wurde deutlich, dass der Betrieb im neuen Campus sie eher weniger als bisher tangiert, da die Neubauten auf der gegenüberliegenden Seite des Geländes entstehen und sich das Geschehen damit von ihnen wegbewegt», erklärt Gartmann.

Auf dem Gelände sollen Begegnungszonen geschaffen werden. zvg

Fachkräftemangel in der Baubranche Auf den aktuellen Fachkräftemangel in verschiedenen Branchen angesprochen, sagt Alois Gartmann vom Verband Suissetec: «Dieser ist auch in unseren Berufen stark spürbar, wie allgemein auf dem Bau.» Bereits seit längerer Zeit betreibe der Verband deshalb Imagekampagnen. «Zusätzlich möchten wir den Berufsstolz mit einem modernen Ausbildungs- und Weiterbildungszentrum anheben.» Er glaube, dass eine gut organisierte Ausbildung ein wichtiges Puzzleteil darstelle, um dem bestehenden Mangel an Fachkräften zu begegnen. Und: «Wir geben unser Möglichstes.» Was könnte ein weiteres Puzzleteil sein? Gartmann sagt: «Sicher ist es wichtig, immer wieder die herrschenden Arbeitsbedingungen zu diskutieren.» Er spricht damit die Schaffung von Teilzeitstellen an, auch in Bauberufen. «Das wäre keine grosse Hexerei und ein Modell, das bei vielen Jugendlichen heute beliebt ist.» Der Verband befinde sich diesbezüglich im Dialog mit Arbeitgebern, doch der Entscheid und die Einsicht dazu müssten in den einzelnen Betrieben erfolgen. «Wir vom Verband engagieren uns für die Rahmenbedingungen.»

Bezug 2024 – wenn alles rund läuft

Mit dem Neubau im Süden soll in den kommenden zwei Jahren auf rund 1800 Quadratmetern ein zusätzliches, zweistöckiges Gebäude mit Werkstätten, Labors, Schulzimmern und Begegnungszonen entstehen. Während der Bauphase wird ein Werkstatt-Provisorium errichtet, das die Durchführung der interkantonalen Branchenkurse ermöglicht. «Zusammen mit den zukünftigen Aussenarbeitsplätzen, einer Grillstelle sowie Möglichkeiten für Freizeitaktivitäten wird das gesamte Areal markant aufgewertet und lädt zum Verweilen ein», heisst es in der Mitteilung.

Bald gilt es ernst: Noch diese Woche werden die Bauprofile für den Neubau erstellt. Gartmann sagt: «Die Sanierung der bestehenden Gebäude folgt erst in einer zweiten Phase. Als nächster Schritt erfolgen die Ausschreibungen. Der Bauaushub ist für Anfang 2023, der Bezug der Anlage für Juni 2024 vorgesehen – wenn alles rund läuft.» Natürlich sei bei einem solch grossen Projekt nicht ausgeschlossen, dass es noch Einsprachen gebe. Gartman fügt hinzu:

«Hinzu kommen in der gegenwärtigen Situation mögliche Verzögerungen bei der Beschaffung von Geräten und Baumaterialien.»

Dennoch schaut er optimistisch auf das Projekt. Und er unterstreicht dessen Wichtigkeit: «Weil unseren anderen Sektionen etwa in Bern und Luzern an ihren Standorten ein Ausbau nicht möglich ist, werden teilweise auch Lernende von diesen und weiteren Kantonen künftig in Lostorf geschult.» Externe Auszubildende, die weit weg wohnen, haben die Möglichkeit, im eigenen Hotel zu übernachten.

Zum Austausch mit der Gemeinde Lostorf sagt Gartmann: «Dieser läuft einwandfrei und hat Tradition: Bereits mein Vorgänger hat mir berichtet, dass diese Zusammenarbeit seit den Anfängen in den 80ern gut funktioniert.»

