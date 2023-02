Stüsslingen: Neuer Wirt im Restaurant Golfclub Heidental

Stüsslingen/Olten Mit Blick auf das Green Bewährtes speisen: «Terminus»-Wirt Nicolas Ambrosch übernimmt das Restaurant des Golfclubs Heidental Der Oltner «Terminus»-Wirt betreibt ab März neu auch das Klubrestaurant des Golfclubs im Niederamt. Somit leitet Ambrosch künftig zwei unterschiedliche Betriebe in der Region. Dabei setzt der Gastronom auf bestehende Synergien. Jeremy Soland Jetzt kommentieren 23.02.2023, 14.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Der neue Wirt Nicolas Ambrosch im Restaurant auf dem Golfplatz Heidental. Bruno Kissling

Nicolas Ambrosch, Betreiber des Restaurants Terminus in Olten, übernimmt Anfang März dieses Jahres zusätzlich das Klublokal auf dem Golfplatz Heidental. Seine bestehende Gastwirtschaft wird er deswegen aber nicht aufgegeben. Im Gegenteil: Um die beiden Restaurants möglichst attraktiv zu gestalten, nutzt Ambrosch seine Erfahrung aus der Gastrobranche und setzt auf seine bewährten Mittel.

Der Golfsport steht nur bedingt im Zentrum

Auf die Frage, ob Ambrosch eine Begeisterung für den Golfsport verspürt, antwortet der Wirt, dass es ihm in erster Linie um eine Lösung für den Betrieb im Sommer gehe. «Wenn ich nun zu golfen beginne, wäre dies natürlich kein Weltuntergang», sagt Ambrosch.

Das Problem: In den Sommermonaten kann das Restaurant Terminus an der Frohburgstrasse keine Terrassenplätze anbieten. Dies war laut Ambrosch der Grund, weshalb er im Sommer jeweils während dreier Monate eine Pop-up-Terrasse in Olten betrieb.

Ein Blick von der Pop-up-Terrasse auf den Foodtruck des Restaurants Terminus. Bruno Kissling

Da der Sommerbetrieb in dieser Form enorm aufwendig und vom Wetter abhängig gewesen sei, bietet sich das Restaurant Golfclub Heidental als weiterer Standort an. Das Lokal neben dem Rasen verfügt im Gegensatz zu jenem in der Stadt über eine Terrasse, was einen Innen- und Aussenbetrieb ermöglicht.

Während der Sommerpause wechselt Ambrosch seinen Standort fortan von seinem bisherigen Lokal zum Golfclub-Restaurant. Die beiden Betriebe werden unabhängig voneinander geführt. Dabei gibt es laut Ambrosch eine Überlappung von ein bis zwei Monaten. Ansonsten werde er sich voll und ganz auf einen der beiden Betriebe fokussieren können.

Bewährte Küche trifft auf funktionale Speisen

Beim Menu wird laut Ambrosch weiter auf regionale Produkte gesetzt. Diverse Klassiker aus dem Restaurant Terminus wie das Entrecôte oder das Beefsteak werden auch auf der Speisekarte des Lokals in Stüsslingen anzutreffen sein. «Die Qualität der Küche wird gleich bleiben», so der Gastwirt.

Wie im «Terminus» gibt es auch ein fleischloses Angebot auf der Karte. So wird es in Zukunft möglich sein, einen veganen Burger oder diverse Fischgerichte mit Blick auf die Golfanlage zu verspeisen.

Zusätzlich zu den bestehenden Menus werden im neuen Lokal aber auch leichtere Speisen angeboten, um den Ansprüchen der Golfspielenden gerecht zu werden. So sind künftig diverse Klubsandwiches im Angebot. Wie auch im Restaurant Terminus wird das verwendete Fleisch nach dem Nose-to-Tail-Ansatz zubereitet; dabei werden «von Kopf bis Fuss» alle Teile der Tiere verwertet.

Alte Muster im neuen Betrieb

Nicht nur bei der Menukarte setzt Ambrosch auf bewährte Rezepte. Personell will der Restaurantbetreiber auf sein bestehendes Team setzten. Inklusive des langjährigen Küchenchefs. In den Sommermonaten wird sich Ambrosch mit seinem Team um den Betrieb auf dem Golfplatz kümmern. Umgekehrt wird das Personal des Restaurants Golfclub Heidental künftig während der Hauptsaison in den Wintermonaten im Restaurant Terminus mitwirken.

Saisonal werden laut Ambrosch auch Aushelfende angestellt. Für die überlappenden ein bis zwei Monate gebe es Stellvertretende für den Küchenchef. Diese könnten sich aufteilen. Somit sei es kein Problem, beide Betriebe zur gleichen Zeit zu führen. Der Küchenchef und der Chef de Service sind laut Ambrosch von Beginn an im neuen Lokal vor Ort.

Kleine Anpassungen waren nötig

Das Restaurant Golfclub Heidental ist gemäss Ambrosch bereits ziemlich modern ausgestattet. Aus diesem Grund waren keine grösseren Umbauarbeiten notwendig. Kleine Veränderungen wurden trotzdem vorgenommen: «Die rote Farbe der Innenräume und der Fassade auf der Terrasse gefiel mir nicht», so Ambrosch. Darum wurden die besagten Flächen in Grautönen neu gestrichen.

Im März soll das Restaurant unter dem neuen Gastgeber seine Türen öffnen. Die Saison dauert bis November. Einen Eröffnungsevent wird es laut Ambrosch keinen geben. Eventuell entwickle man aber Spezialangebote, die zur Mittagszeit angeboten werden.

Kurz nach der Eröffnung beginnen bereits die ersten Golfturniere. In dieser Zeit rechnet Ambrosch mit viel Betrieb. Ausserdem seien viele bestehende Gäste aus dem Restaurant Terminus im Golfclub aktiv. Im Restaurant kann sich die Kundschaft künftig sieben Tage die Woche mit Blick auf den Golfplatz verpflegen.

Blick auf das Zentrum des Golfplatzes Heidental. (Archivbild) Bruno Kissling

Ziel von Ambrosch ist es, dass nicht nur Personen aus dem Golfclub an seinem neuen Standort essen: «Es soll offen sein für alle, die sich verpflegen wollen», so der künftige Betreiber.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen