Interview: So steht es Ende Saison um den Golfklub Heidental

Stüsslingen Grosse Hitze, mehr Mitglieder und parallel laufende Bauprojekte: Für den Golfclub Heidental neigt sich ein «sehr erfolgreiches Golfjahr» dem Ende zu Jürg Moning, Manager des Golfclubs Heidental, zieht im Interview Bilanz zur laufenden Saison – auf und neben dem Platz. Was die Anzahl Mitglieder angeht, bewegt man sich in Stüsslingen am oberen Limit, vor allem an Sommertagen bei schönem Wetter. Interview: Fabio Baranzini Jetzt kommentieren 29.11.2022, 12.00 Uhr

Jürg Moning, Manager des Golfclub Heidental. Fabio Baranzini

Als wir an einem Novembermorgen auf dem Golfplatz Heidental eintreffen, ist der Platz gesperrt – in der Nacht hat es intensiv geregnet. Wenn auf diesem nassen Untergrund gespielt würde, gäbe es erhebliche Schäden am Platz. Das will man natürlich verhindern; auch wenn der Klub acht «Greenkeeper» angestellt hat, die sich um die 64 Hektaren grosse Anlage kümmern.

Jürg Moning ist seit 21 Jahren Manager des Golfklubs. Zum Ende des Jahres zieht er im Gespräch Bilanz über die diesjährige Saison und spricht über Entwicklungen im Golfsport. Zudem hält er den Stand der Dinge bei zwei laufenden Bauprojekten fest – der Zaunerhöhung auf der Driving Range in Trimbach und der Bewässerung der Anlage mit Wasser aus der Aare statt mit Trinkwasser.

Herr Moning, war 2022 ein gutes Golfjahr?

Jürg Moning: Es war sogar ein sehr gutes Golfjahr. Das Wetter war fantastisch, teilweise fast zu heiss und zu trocken. Wir mussten ziemlich viel Aufwand für die Bewässerung in Kauf nehmen.

Sie sprechen die grosse Hitze im Sommer an. Hat sich diese negativ auf die Anzahl der gespielten Runden ausgewirkt?

Nein, wir hatten auch in diesem Jahr bis jetzt rund 30'000 gespielte Runden. Das entspricht in etwa dem Schnitt der letzten Jahre. Die meisten Runden haben dabei unsere 850 Mitglieder gespielt.

850 Mitglieder klingt nach viel. Ist das so oder gibt es im Golfclub Heidental noch Luft nach oben?

Wir stossen tatsächlich langsam an unsere Grenzen, was die Kapazität angeht. An einem schönen Sommertag können rund 200 Golferinnen und Golfer 18 Löcher spielen – also nicht einmal ein Viertel der Mitglieder.

Gibt es deshalb eine Warteliste?

Nein, die gibt es nicht. Wir nehmen nach wie vor Mitglieder auf. In den letzten Jahren ist unsere Mitgliederzahl aber in der Tat erfreulich gestiegen.

Worauf führen Sie das zurück?

Golf liegt in der Schweiz grundsätzlich im Trend. Zudem hat die Coronapandemie dem Golfsport in die Karten gespielt. Viele Leute blieben in der Schweiz, statt ins Ausland zu reisen. Viele wollten diese Möglichkeit nutzen, draussen und in kleinen Gruppen Sport zu treiben. Dafür ist Golf ideal.

Wenn Sie sagen, «Golf liegt im Trend», trifft das auch auf die Jungen zu?

Ja, wir haben rund 100 Mitglieder, die jünger als 30 sind. Die Tendenz in dieser Altersgruppe ist klar steigend. Wir haben im Golfclub Heidental auch bewusst versucht, die jungen Spielerinnen und Spieler für uns zu gewinnen.

Wie?

Einerseits mit spezifischen Angeboten für die Jungen – beispielsweise dem «Young, Wild and Golfing»-Angebot der Golf Academy. Zudem sind die Eintrittsgebühren für die Jungen etwas tiefer.

Sie sind seit 21 Jahren Manager des Golfclub Heidental. Wie hat sich Ihre Arbeit in dieser Zeit verändert?

Früher mussten wir vor allem Mitglieder akquirieren. Das ist heute weniger ein Thema. Ich befasse mich dafür viel intensiver mit verschiedensten Auflagen und Vorschriften. Aktuell läuft beispielsweise die Geo-Zertifizierung für unsere Anlage. Ein anderes Beispiel: Wir beschäftigen uns heute viel intensiver damit, wie und mit welchen Mitteln wir unseren Platz pflegen; der Umgang mit den Ressourcen ist viel bewusster geworden. Zudem ist ein Golfplatz nie fertig gebaut. Es gibt immer etwas zu verbessern oder zu verändern, nicht zuletzt weil die Ansprüche wachsen.

Deshalb auch das Bauprojekt, um die Anlage künftig mit Wasser aus der Aare statt mit Trinkwasser der Gemeinde Lostorf zu bewässern?

Genau.

Was ist hier der aktuelle Stand?

Derzeit ist noch eine gemeinsame Einsprache des Fischereiverbandes und des WWF hängig. Diese ist legitim und wir stehen aktuell in den Verhandlungen. Ich hoffe, dass wir dieses Projekt bald umsetzen können, damit wir unseren Platz schon nächste Saison mit dem Wasser aus der Aare bewässern können.

Wie sieht es beim zweiten Projekt, der Erhöhung des Zauns auf der Driving Range in Trimbach, aus? Diese Erhöhung von zwei auf sechs Meter ist nötig, um Schäden am hinduistischen Tempel gleich hinter der Driving Range zu verhindern.

Wir haben im Januar bei der Gemeinde Trimbach das Baugesuch eingereicht. Leider hat es danach neun Monate gedauert, bis es veröffentlicht wurde. Warum das so war, wissen wir nicht. Und jetzt liegt das Gesuch beim Kanton, weil die Driving Range ausserhalb der Bauzone steht. Wir sind also im November noch immer fast genau gleich weit wie im Januar. Das erstaunt mich schon sehr. Schliesslich geht es lediglich um die Erhöhung eines bestehenden Zauns, die sowohl wir als auch der hinduistische Tempel befürworten.

Wie geht es denn nun weiter?

Das wissen wir nicht. Wir warten auf eine Antwort des Kantons. Wir hoffen aber schon, dass wir auch dieses Projekt 2023 abschliessen können.

