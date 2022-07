Stüsslinger Ortsbild: Finanzspritze für Hochstämmer geplant

Stüsslingen Die Gemeinde will Hochstamm-Obstbäume und mit ihnen das Dorfbild erhalten – mit finanziellen Mitteln Mit einem neuen Reglement will Stüsslingen Pflanzung und Pflege von Hochstamm-Obstbäume finanziell unterstützen. Der erste Vorschlag des Reglements wurde jedoch kurz vor der Abstimmung wegen Mängel zurückgezogen – jetzt kommts zur Neuauflage. Fabio Baranzini Jetzt kommentieren 20.07.2022, 16.00 Uhr

Drei «Generationen» von Hochstämmern: Solche «Hofstetten» im Siedlungsgebiet gehören zum Stüsslinger Ortsbild und sollen erhalten bleiben. Fabio Baranzini

Die Hochstamm-Obstbäume prägten das Stüsslinger Ortsbild im letzten Jahrhundert massgeblich. «Auf alten Bildern sind ganze Felder von Hochstamm-Obstbäumen zu sehen», sagt Gemeinderat Kilian Gerber. Mittlerweile ist der grösste Teil dieser Baumnuss-, Kirschen, Birnen und Apfelbäume der landwirtschaftlichen Nutzung gewichen.

Dennoch sind diese Bäume der Stüsslinger Bevölkerung wichtig. Anlässlich der Anpassung des räumlichen Leitbilds Ende 2016 haben die Stüsslingerinnen und Stüsslinger sich nämlich dafür ausgesprochen, dass insbesondere die charakteristischen Grünflächen innerhalb des Siedlungsgebietes erhalten werden sollen.

Und ein wichtiger Bestandteil dieser Hofstetten, wie diese Grünflächen im Jargon genannt werden, sind die Hochstamm-Obstbäume. Aktuell sind es gut 350 Bäume, die auf diesen Flächen stehen.

In der richtigen Zone und korrekt gepflegt

Kilian Gerber, Gemeinderat. zvg

Im Gemeinderat hat man sich entsprechend dieser Thematik angenommen und sich überlegt, wie man den Bestand der Hochstamm-Obstbäume in Stüsslingen und Rohr erhalten oder allenfalls sogar erhöhen kann. «Die Problematik besteht darin, dass die Pflege dieser Bäume sehr aufwändig ist und daher viele Besitzer sagen, dass es wirtschaftlich eigentlich keinen Sinn macht, diese Hochstamm-Obstbäume zu halten», erklärt Kilian Gerber.

Der Gemeinderat hat deshalb nach dem Vorbild verschiedener Aargauer Gemeinden ein Reglement erarbeitet, um die Besitzer dieser Hochstamm-Obstbäume finanziell zu unterstützen. Die Bedingungen für eine finanzielle Unterstützung sind die folgenden: Die Hochstamm-Obstbäume müssen in den im Leitbild definierten Hofstattzonen stehen – davon gibt es deren zehn in Stüsslingen und vier in Rohr – und sie müssen korrekt gepflegt werden. Gerber erklärt:

«Wenn diese beiden Punkte erfüllt sind, dann können die Besitzer ihre Bäume anmelden.»

Reglement wird überarbeitet

Dieses Reglement war bereits an der Rechnungsgemeindeversammlung im Juni traktandiert. Es wurde allerdings kurzfristig zurückgezogen, weil noch nachgebessert werden musste: «Das Hauptproblem bestand darin, dass wir als Gemeinde überprüfen müssen, ob die Pflege der Bäume korrekt vorgenommen wird. Entsprechend müssen diese Arbeiten von den Besitzern der Bäume dokumentiert werden – wie genau das ablaufen soll, war im Juni noch nicht präzise genug definiert», so Gerber.

Diese Präzisierungsarbeiten laufen derzeit.

An der Gemeindeversammlung im Dezember soll dann definitiv über das Reglement abgestimmt werden. Klar ist bereits jetzt, dass die maximale jährliche Unterstützung der Gemeinde 7500 Franken beträgt.

Der Gemeinderat hat aber auch die Möglichkeit, in finanziell schlechten Jahren auf die Auszahlung der Förderbeiträge zu verzichten. Gerber: «Wichtig ist zudem, dass das Anmelden der Bäume freiwillig ist. Es handelt sich um eine Fördermassnahme, um den grossen Aufwand für den Unterhalt der Bäume zu unterstützen – aber es soll auf keinen Fall einen Zwang zur Anmeldung oder zum Erhalt der Bäume geben.»

Keine neuen Auflagen und kein Papierkrieg

Doch wie kommt das Reglement bei der Zielgruppe, also bei Besitzern von Hochstamm-Obstbäumen in den definierten Hofstetten, an? Wir haben bei Obstbauer André Erni nachgefragt, der rund 70 Bäume hat, die gemäss dem neuen Reglement entschädigungsberechtigt wären. «Ich finde es gut, dass die Gemeinde unsere Arbeit wertschätzt und diese auch finanziell entschädigen will», sagt Erni.

Er merkt jedoch an, dass die finanzielle Unterstützung der Gemeinde kein Ansporn sei, um neue Bäume zu pflanzen:

Obstbauer André Erni. (Archivbild) Bruno Kissling

«Nach der Pflanzung des Baumes investiert man zehn bis fünfzehn Jahre, bis der Baum einen Ertrag hat.»

Und: «Dazu gehören unter anderem das Schneiden und auch der Pflanzenschutz – ohne den geht es nicht. Ein Hochstamm-Obstbaum ist eine Generationenarbeit, die durch den Beitrag der Gemeinde natürlich nicht gedeckt werden kann», so Erni.

Vor allem dann nicht, wenn die Gemeinde die Zahlungen in finanziell schlechten Jahren aussetzen kann, die Arbeit an den Bäumen deswegen aber nicht weniger wird.

Gerade weil die finanzielle Entschädigung die Aufwände nicht deckt, sind André Erni zwei Punkte wichtig: «Einerseits dürfen die Auflagen für den Unterhalt der Obstbäume in den Hofstetten nicht erhöht werden, da unser Aufwand ohnehin schon sehr gross ist. Und andererseits muss man die Unterstützungsgelder einfach beantragen können. Wenn es ein Papierkrieg gibt, macht niemand mit.»

