Aarewasser für den Golfplatz: Projekt geht in zweite Runde

Stüsslingen Aarewasser via Pipeline zum Bewässern des Golfplatzes Heidental? Das Projekt geht in die nächste Runde Seit geraumer Zeit möchte der Golfclub nicht mehr Lostorfer Trinkwasser verwenden. Nun muss das Bauprojekt bei den betroffenen Gemeinden erneut aufgelegt werden. Zudem heulen bei Gewitter bald die Sirenen. Franziska Roth Jetzt kommentieren 12.07.2022, 18.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Statt Trinkwasser soll neben Regenwasser auch Aarewasser für die Bewässerung eingesetzt werden: Golfplatz Heidental. (Archivbild) Bruno Kissling

Der Golfplatz Heidental will Wasser aus der Aare zur Bewässerung der Bepflanzung verwenden. Die entsprechenden Baugesuche lagen bereits bei den betroffenen Gemeinden Lostorf, Ober- und Niedergösgen auf. Damals wurden keine Einsprachen erhoben. Nun geht das Projekt aber in die nächste Runde. Der Grund: Um Aarewasser zum Bewässern verwenden zu können, muss zusätzlich die Sonderbauvorschrift der Golf-Anlage angepasst werden.

Projekt muss erneut bei den Gemeinden aufgelegt werden

Denn für den Golfplatz, der sich auf Boden der Gemeinden Stüsslingen und Lostorf befindet, ist in den Sonderbauvorschriften zum Gestaltungsplan der Wasserbezug aus einer anderen Quelle vorgesehen – nämlich aus den Trinkwasserreserven von Lostorf. Deshalb gab der Kanton Solothurn vor, dass zusätzlich zu den Baubewilligungen diese Bestimmung angepasst werden muss.

Somit wird das Projekt erneut bei den Gemeinden aufgelegt. Neu dazu kommt Stüsslingen. Die Gemeinde ist vom Bau der Leitung zwar nicht betroffen, allerdings von den Sonderbauvorschriften des Golfplatzes.

Der Speichersee des Golfplatzes Heidental. (Archivbild) Robert Trachsler

Gesammeltes Regenwasser macht den grössten Teil aus

Bisher stammt der grösste Teil des Wassers zur Platzpflege aus gesammeltem Regenwasser, das mittels Drainage in den Speichersee geleitet wird. Das soll so bleiben. Da aber die Sommermonate tendenziell heisser und trockener werden, muss immer öfter zusätzlich Trinkwasser von der Gemeinde Lostorf bezogen werden.

«In den letzten Jahren wurde regelmässig Trinkwasser von Lostorf für die Bewässerung der Anlage verwendet», sagt der Gemeindepräsident von Lostorf, Thomas A. Müller. Bisher habe das nicht dazu geführt, dass die Gemeinde zu wenig Wasser gehabt hätte. Und Müller fügt an:

Der Gemeindepräsident von Lostorf, Thomas A. Müller. Patrick Lüthy

«Es ist aber fraglich, ob man wirklich mit Trinkwasser Golfplätze bewässern muss.»

Das Trinkwasser der Gemeinde Lostorf stammt zum einen Teil aus eigenen Quellen und um anderen Teil vom Grundwasser aus Obergösgen. Wenn der Golfplatz kein Trinkwasser mehr beansprucht, muss Lostorf weniger Wasser aus Obergösgen hochpumpen. Allerdings fallen damit auch die Einnahmen weg, die durch den Wasserverkauf an den Golfclub generiert wurden.

Maximal 60'000 Kubikmeter Aarewasser pro Jahr

Um die Trinkwasserreserven zu entlasten, soll nun die Aare angezapft werden. Die Röhre, die keine zehn Zentimeter Durchmesser aufweist, soll vom Golfplatz durch die Gemeinden Lostorf und Obergösgen bis zum Wasserentnahmeort, an der Mühlekopfstrasse beim Aarekanal in Niedergösgen geführt werden.

Die rund zwei Kilometer lange Röhre soll maximal 60'000 Kubikmeter Aarewasser pro Jahr zum Golfplatz befördern. «Das entspricht fast dem Jahresbedarf an Trinkwasser einer kleinen Gemeinde. Dieselbe Menge aus der Aare ist aber vernachlässigbar», sagt Stephan Schader. Er arbeitet beim Amt für Raumplanung des Kantons Solothurn. Der Kanton musste einen Grundsatzentscheid fällen, ob dieses Vorhaben zulässig ist, da die Aktiengesellschaft Golfclub Heidental öffentliches Gut in Form von Aarewasser beanspruchen will.

«Der Kanton erachtet das Bauprojekt aus übergeordneter Sicht als sinnvoll», so Schader. Soll heissen: Trinkwasserressourcen sparen. Denkbar sei auch, dass später mal die Landwirtschaft rund um den Golfplatz vom zusätzlichen Wasser profitieren könne, erzählt Schader.

Gemeindepräsidenten rechnen nicht mit Einsprachen

Die Einwilligung für den Bezug von Aarewasser wurde beim Wasserkraftwerk Gösgen der Alpiq beantragt, da diese über die Konzession für den Aarekanal in Niedergösgen verfügt. Dieser wurde seitens Kraftwerks stattgegeben.

Thomas A. Müller, so wie auch der Gemeindepräsident von Niedergösgen, Roberto Aletti, rechnen nicht mit Einsprachen bei der erneuten Auflage des Projekts. Die Wasserleitung wird mit einer Baumaschine eingepflügt und bedeutet für die Gemeinden Lostorf, Ober- und Niedergösgen keinen Kostenaufwand.

Beim Golfclub Heidental heulen ab nächster Woche bei Gewitter die Sirenen

Der Golfplatz Heidental hat zwischenzeitlich die Bewilligungen von den Gemeinden Lostorf und Stüsslingen für die Sirenenmasten des Gewitter-Warnsystems erhalten. Mitte nächster Woche werden sie beim Werkhof in Stüsslingen und an einem SBB-Mast in Lostorf montiert und –vorausgesetzt es läuft technisch alles einwandfrei – in Betrieb genommen.

Die Sirenen sollen künftig bei nahen Blitzeinschlägen akustisch alarmieren, damit Besuchende des Golfplatzes sich rechtzeitig in Sicherheit bringen können. Die exponierte Lage und das meist metallhaltige Equipment wie Schläger und Wagen bergen nämlich ein Risiko. Die Sirenen sind mit einem Blitzortungssystem der Firma Siemens gekoppelt.

Schutz für Turnierteilnehmende

Dazu können Golferinnen und Golfer auch eine App installieren, die den Normalzustand in grün, den Warnzustand in gelb und den Alarmzustand in rot anzeigt. Die App gibt auch Entwarnung, wenn während 20 Minuten kein Blitz mehr einschlägt.

Bisher wurden Raketen gezündet, wenn ein Gewitter aufzog. Das neue System sei aber viel präziser und vor allem messbar, erzählt Manager Jürg Moning vom Golfclub Heidental auf Anfrage. Besonders bei Turnieren wird das System den Golfclub in Zukunft unterstützen:

Jürg Moning ist der Manager des Golfclub Heidental. Bruno Kissling

«Bei einem Turnier sind wir in der Verantwortung, dass die Teilnehmenden rechtzeitig geschützt werden.»

Bei Alarm werde das Spiel sofort unterbrochen. Es gebe immer Leute, die bei Gewitter Golf spielten, so Moning weiter.

Die Solarbetriebenen Sirenen werden auch in Stüsslingen hörbar sein, was aber laut Moning auch für die Anwohnenden einen Mehrwert bringt: «Auch sie werden vor einem aufziehendem Gewitter gewarnt.»

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen