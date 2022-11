Dulliken: Theatergruppe Dohle präsentiert ihr neustes Stück

Stück umgeschrieben In Dulliken landet bald ein Theaterstück auf der Bühne, das an ein bekanntes Schweizer TV-Format erinnert In der zweiten Novemberhälfte lädt die Theaterbühne Dohle Dulliken zu ihrem neusten Streich. Der Vereinspräsident Elmar Vogel hat das Stück «Liebi, Gäld und Geissedräck» weitgehend neu verfasst und damit fürs lokale Publikum adaptiert. Entstanden ist eine Komödie. 08.11.2022, 05.00 Uhr

Während einer Probe: Heidi Bachmann mimt im neusten Stück der Theatergruppe Dohle Dulliken die Magd Berti. Bild: zvg

Zuerst sind da vier Frauen. Auf dem Hof einer Geissenbäuerin packen deren Tochter und zwei Mägde mit an; es fehlt an Liebe und Geld. Mit verschiedenen Kniffs – auch online – versuchen die weiblichen Akteurinnen, Männer auf das Gut zu locken; denn die grosse Liebe wird dort ersehnt. Dabei treten mitunter ein Heiratsschwindler, ein Muttersöhnchen und ein Taugenichts auf den Plan. Das Chaos auf dem Geissenhof nimmt seinen Lauf, skurrile Szenen inklusive.

Das ist in etwa der Plot des Stückes, das eigentlich hätte 2020 zur Aufführung gebracht werden sollen; es wäre der 20. Geburtstag der Theaterbühne gewesen. Jetzt, mit zwei Jahren Verspätung, wird die Feier nachgeholt – nun gibt es eben 22 Jahre Bestehen zu feiern.

In einer Mitteilung schreibt Elmar Vogel, der gleichzeitig die Regie innehat: «Das ursprünglich von Theaterautor Lukas Bühler verfasste Stück mit drei Akten war mir zu weit von meinen eigenen Vorstellungen abgewichen. Darum habe ich mich bei Verlag und Autor erkundigt, ob ich es für unsere Aufführung in Dulliken abändern darf.»

Nach dem Einverständnis schrieb Vogel das Stück beinahe komplett um und verbrachte «unzählige Stunden» damit, dem Theater den Feinschliff zu verpassen. Nun erinnere das Ergebnis an die Fernsehsendung «Bauer, ledig, sucht ...». «Manchmal bin ich mitten in der Nacht aufgestanden, weil ich unbedingt einen Geistesblitz niederschreiben musste», lässt sich Vereinspräsident Elmar Vogel zitieren.

Schwierig, Nachwuchs zu finden

Es werde immer schwieriger, Nachwuchs für die Theatergruppe zu finden, heisst es in der Mitteilung weiter. Für die laufende Produktion musste aus diesem Grund für eine Rolle gar jemand von ausserhalb des Vereins engagiert werden. Vogel erklärt:

«Es ist viel Zeit, welche für die Proben aufgebracht werden muss. Und im Gegensatz zum Turnen geht man im Anschluss nicht noch gemeinsam in die Beiz, sondern probt bisweilen bis kurz vor Mitternacht durch.»

Allerdings komme der gesellige Aspekt natürlich nicht zu kurz und es herrsche eine gute Stimmung.

Für das neuste Stück, das fünf Mal zur Aufführung kommt, wurden die Tische des Publikums neu ausgerichtet: «So, dass die Sicht auf die Bühne besser ist», informiert Elmar Vogel. Pro Vorstellung finden 180 Personen als Publikum Platz. (otr)

Aufführungsdaten: Freitag und Samstag, 18./19. und 25./26. November, jeweils um 20 Uhr (Türöffnung 18 Uhr). Zusätzliche Nachmittagsvorstellung am Samstag, 19. November um 13.30 Uhr (Türöffnung 13 Uhr, freie Platzwahl) in der Mehrzweckhalle Dulliken. Essen: an den Abendvorstellungen mit warmer Küche. Mittagsvorstellung nur Snacks. Der Vorverkauf läuft.