Stromnetz Bessere Stromversorgung für Bauernhöfe: Primeo will in Trimbach und Niedergösgen Netz mit neuen Trafostationen ausbauen Der Energieversorger will in Trimbach eine neue Trafostation bauen, damit Landwirtschaftsbetriebe mehr Strom beziehen können. Zusätzlich wird eine Freileitung in den Boden verlegt. Auch ein weiteres Projekt in Niedergösgen ist in Planung. Felix Ott 30.05.2022, 18.00 Uhr

Von Trimbach in Richtung Erlimoos wird das Stromnetz ausgebaut. Bruno Kissling (Archiv)

Die Primeo Netz AG investiert weiter in das Niederämter Stromnetz. Zurzeit liegen zwei Publikationen des Energieversorgers in den Gemeinden Trimbach und Niedergösgen auf. Beim Projekt in Trimbach wird die Stromleistung für abgelegene Bauernhöfe erhöht.

Dafür soll beim Hof der Familie Hess eine neue Transformatorenstation errichtet werden, erklärt der Projektleiter bei der Primeo Netz AG, Patrick Hiltmann. Im unteren Teil wird die bestehende, oberirdische Freileitung bis zur Transformatorenstation mit einer unterirdischen Leitung ersetzt.

Dabei wird ein Kabel in den Boden eingepflügt. So komme es nicht zu grossen Aushubarbeiten und die ausgehobene Erde müsse auch nicht an anderer Stelle zwischengelagert werden, erklärt Hiltmann. Der Aufwand werde also für umliegende Landwirtschaftsbetriebe gering gehalten und die Verlegungsarbeiten könnten in nur einem Tag durchgeführt werden.

Primeo investiert 325'000 Franken

Beim oberen Teil wird der Strom auch künftig oberirdisch fliessen. Der Übergang zwischen Bodenleitung und Freileitung soll dann über die neue Mastenstation erfolgen. Für den Netzausbau in Trimbach investiert die Primeo Netz AG laut Hiltmann rund 327000 Franken.

Der Zeitplan ist bisher noch vom eidgenössischen Starkstrominspektorat und dem Kanton Solothurn abhängig. Das Ziel sei es aber, im Herbst ausserhalb der Vegetationszeit mit den Bauarbeiten zu beginnen, sagt der Projektleiter. So könne die Leitung je nach Schneeverhältnissen im Frühling in Betrieb gehen.

Das Plangenehmigungsverfahren liegt noch bis am 21. Juni beim kantonalen Amt für Raumplanung und bei der Trimbacher Gemeindeverwaltung öffentlich auf. Mit der gleichen Frist läuft derzeit die Vernehmlassung einer weiteren Transformatorenstation in Niedergösgen. Das Projekt ist ebenfalls beim Kanton und bei der Bauverwaltung der Gemeinde aufgelegt.