Wasserversorgung mit Notstrom: Im Niederamt tut sich was

Energiekrise Wasserversorgung bei Stromausfall: Braucht tatsächlich jede Gemeinde eigene Notstromaggregate für viel Geld? Niedergösgen wird am Dienstagabend über einen 300'000 Franken-Kredit für ein Notstromaggregat abstimmen. Auch andere Gemeinden testen und organisieren die Wasserversorgung mit Notstrom. Doch macht es Sinn, dass jede Gemeinde nur für sich schaut? 12.12.2022

Beim Pumpwerk Aarenfeld in Gretzenbach wurde kürzlich ein Test mit dieser mobilen Notstromgruppe durchgeführt. Bruno Kissling

Sauberes Trinkwasser: Darüber muss man sich in der Schweiz normalerweise keinen Kopf machen. Es fliesst bei Bedarf aus dem Hahn. Was aber, wenn dem plötzlich nicht mehr so ist? Wenn wie jetzt die Angst umgeht, dass es wegen des Strommangels zum Äussersten kommt und sogar ein Blackout eintritt? Dann wäre auch die Wasserversorgung unterbrochen. Die Reserven reichen dann, wenn überhaupt, nur für wenige Tage.

Aufgrund der aktuellen Lage hat der Kanton Solothurn kürzlich ein Schreiben an alle Gemeinden versandt. Der Inhalt: Die regionalen Wasserversorgungen sollen sich auf eine mögliche Mangellage einstellen und sich entsprechend vorbereiten.

Deshalb hat etwa die Wasserversorgung Unteres Niederamt (WVUN) kürzlich einen Test mit einem mobilen Notstromgenerator durchgeführt. Jörg Amsler, Präsident der WVUN und Hansjörg Merz, Vizepräsident, wollten wissen, ob die Grundwasserversorgung für Gretzenbach, Schönenwerd und Eppenberg auch mit Notstrom einwandfrei funktioniert.

Die rund 8000 Einwohnerinnen und Einwohner der drei betreffenden Gemeinden dürfen beruhigt sein: Der Test beim Pumpwerk Aarenfeld verlief erfolgreich. Merz, der bei Rothpletz Lienhard arbeitet – welche im Besitz des genutzten Notstromaggregats ist – liess dieses für den kommenden Winter gleich reservieren. Die Kosten für eine eigene Anschaffung lägen bei 60'000 bis 70'000 Franken.

Notstromaggregate beschäftigen die Gemeinden

Auch andere Gemeinden haben reagiert: Walterswil hat kürzlich an der Gemeindeversammlung der Anschaffung eines Notstromaggregats für 75'000 Franken zugestimmt. In Obergösgen hat man ebenfalls vor kurzem den Notstromtest durchgeführt. Dort stellte die Primeo Energie AG das Aggregat zur Verfügung. «Es lief alles planmässig. Der Test war sogar schon vor dem Schreiben des Kantons angedacht gewesen», gibt Markus Pfister, Präsident der dortigen Wasserkommission, zu verstehen.

Roberto Aletti, Gemeindepräsident Niedergösgen. Bruno Kissling

Niedergösgen beantragt nun der Gemeindeversammlung vom Dienstag, 13. Dezember, einen Investitionskredit über 300'000 Franken. Damit könne man einen stationären Notstromgenerator in der Mehrzweckhalle installieren. Dieser würde das Pumpwerk Insel und das Reservoir Dorf speisen. Gemeindepräsident Roberto Aletti sagt zu dem Geschäft: «Wir sind uns der Situation bewusst und beantragen deshalb diesen Kredit. Der definitive Kauf ist damit aber noch nicht beschlossen.»

Kosten sparen dank Zusammenarbeit

Aber ist es wirklich die beste Lösung, wenn jede Gemeinde für sich schaut? Wenn jetzt alle teure Notstromgeneratoren anschaffen, die im besten Fall gar nicht gebraucht werden? Schliesslich fallen nicht nur die Beschaffungskosten an. Die Geräte müssen auch regelmässig gewartet werden. Und damit sie überhaupt betrieben werden können, gilt es einen entsprechend grossen Dieselvorrat anzuschaffen.

Jörg Amsler, Präsident der Wasserversorgung unteres Niederamt (WVUN). Bruno Kissling

«Aus unserer Sicht gibt es überhaupt keinen Grund, nicht zusammenzuarbeiten», sagt Jörg Amsler. Nach Schätzungen der WVUN würde nämlich bei einem Blackout pro Tag vier bis fünf Stunden mit Notstrom gepumpt werden müssen, um die Versorgung sicherzustellen. Das würde reichen, weil im Winter der Wasserbedarf deutlich tiefer sei – das Risiko einer Strommangellage aber höher.

«Damit könnten etwa drei Wasserversorgungen unserer Grösse gemeinsam ein mobiles Notstromaggregat betreiben», so Amsler weiter. «Man könnte es auf einen Anhänger montieren lassen, was eine Verschiebung mit den Mitteln unseres Werkhofes zulassen würde, etwa mit dem Traktor.»

Wer koordiniert die Zusammenarbeit?

Fraglich ist, wer eine solche Zusammenarbeit der Niederämter Wasserversorger initiieren würde. Amsler sagt, man habe beim regionalen Führungsstab nachgefragt, ob dieser eine Koordination übernehmen könne. «Aus mir nicht nachvollziehbaren Gründen lehnt der Leiter des Führungsstabes sogar die Wenigkeit einer Koordination ab. Dabei müsste er sich nicht einmal um Vereinbarungen und Beschaffungen kümmern. Dies würden wir übernehmen.»

Philipp Graber, Leiter des regionalen Führungsstabes, gibt auf Anfrage aber zu verstehen, dass jeder Wasserversorger selber für den Betrieb und die Versorgungssicherheit zuständig sei: «Der Führungsstab muss die Risiken der jeweiligen Versorger kennen. Zum Einsatz kommen wir nur in einer Notlage. Dies haben die zehn Gemeinden in ihrer Vereinbarung so geregelt.»

Ein möglicher Ansatz, um die regionalen Wasserversorger an einen Tisch zu bringen, kommt nun aber von Bruno Eng. Der Brunnenmeister und Bürgergemeindepräsident von Obergösgen möchte bald anfangen, «die Fäden zu spinnen», wie er auf Anfrage sagt: «Ich plane, die regionalen Wasserversorger demnächst zu einem Treffen einzuladen.»

