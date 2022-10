Niedergösgen: Schlosskirche wird nur noch Samstags beleuchtet

Das Wahrzeichen von Niedergösgen in Dunkelheit – die Kirchgemeinde will Energie sparen und mit gutem Beispiel vorangehen

Nur noch in den Nächten von Samstag auf Sonntag wird die Beleuchtung rund um die Schlosskirche oberhalb von Niedergösgen brennen. In der Bevölkerung wurde diese nämlich bereits hinterfragt – bald wird sich zeigen, was das Lichterlöschen auslöst.