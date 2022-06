Stromausfall Niedergösgen stimmt an turbulenter Gemeindeversammlung über Solaranlage ab – und plötzlich gingen die Lichter aus Stromausfall, verwirrende Zahlen und ein Gast, der nicht reden darf: Bei Rekordbesucherzahlen diskutierte die Gemeindeversammlung Niedergösgen über eine neue Solaranlage für die Schulhausdächer. Felix Ott 08.06.2022, 16.15 Uhr

Nach der Dachsanierung des alten Schulhauses werden auf allen Dächern der Schulanlage in Niedergösgen Solarzellen und ein Energiespeicher installiert. Bruno Kissling

Insgesamt drei Stunden dauerte die Gemeindeversammlung in der Mehrzweckhalle Niedergösgen am Dienstag. 108 Stimmberechtigte versammelten sich in der Mehrzweckhalle – beziehungsweise 109 nach einer Korrektur der Zahl. Doch dies war nicht die einzige Panne an diesem Abend.