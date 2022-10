Gretzenbach: Weihnachtsbeleuchtung während der Energiekrise?

Strom Für 45'000 Franken gibt es in Gretzenbach die erste Weihnachtsbeleuchtung – auch während der aktuellen Energiekrise? Ein Komitee, geleitet durch den ehemaligen Gemeindepräsidenten Daniel Cartier, hat durch Fundraising eine Weihnachtsbeleuchtung kaufen können. Ob sie dieses Jahr schon zum Einsatz kommt, ist noch nicht klar. Lavinia Scioli Jetzt kommentieren 03.10.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Während die Nachbargemeinde Däniken vor wenigen Tagen beschlossen hat, dieses Jahr auf die Weihnachtsbeleuchtung zu verzichten, soll künftig das Dorfzentrum in Gretzenbach in der Weihnachtszeit beleuchtet werden.

Wie zeitgemäss ist dies mit Blick auf die aktuelle Stromlage? Auf Anfrage erklärt Daniel Cartier, ehemaliger Gemeindepräsident Gretzenbachs, der zusammen mit Andreas von Däniken das Komitee bildet, dass die Beschaffung einer Weihnachtsbeleuchtung bereits länger ein Thema in Gretzenbach gewesen sein soll.

Daniel Cartier, ehemaliger Gemeindepräsident von Gretzenbach. Patrick Lüthy

Die Anschaffung ist aber immer an den Kosten gescheitert. Daher habe man bereits im Sommer vergangenen Jahres ein Fundraising von 45’000 Franken für die erste Beleuchtung Gretzenbachs gestartet. 30'000 Franken sind nach Cartier schon zusammengekommen.

Als das Projekt in die Startlöcher kam, hatte man also noch nichts von der Energiekrise wissen können. Der Gemeinderat werde entscheiden, ob die Lichter bereits dieses Jahr brennen dürfen. Denn das Komitee setzt sich lediglich für deren Beschaffung ein. Cartier sagt:

«Wir bestellen die Beleuchtung nicht nur für diese Weihnachten.»

So wird die Weihnachtsbeleuchtung aussehen. zvg

Wenn die Lichter dieses Jahr nicht angehen könnten, würden sie es, wenn die Energiekrise überwunden sei, erklärt der ehemalige Gemeindepräsident.

Aufwertung des Dorfzentrums

Mit dem Projekt wolle man das Dorfzentrum aufwerten. Und die aus 20 Elementen bestehende Weihnachtsbeleuchtung sei bereits durch das Fundraising gekauft worden und auch schon im Dorf eingetroffen. Am Beizlifest sei ein Teil davon ausgestellt gewesen.

«Jetzt müssen wir noch das Geld für die Installation aufbringen», fügt Cartier an. Dabei bezieht er sich auf die noch fehlenden 15'000 Franken. Daher hat man am letzten Samstag auch die Suppenaktion gestartet.

Cartier versichert, dass es eine Beleuchtung nach modernsten Kriterien sei. Alle 20 Elemente brauchen insgesamt 1,2 Kilowatt. Dies sei halb so viel wie ein «Elektroöfeli», erklärt Cartier.

Die Gemeinde beteiligt sich laut Gemeindepräsident Walter Schärer nicht an den Kosten. Sie übernimmt jedoch die kostenlose Einlagerung der Beleuchtungselemente sowie Montage und Demontage. Gemäss Schärer wird der Gemeinderat am 18. Oktober über die Weihnachtsbeleuchtung in der Sitzung beschliessen.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen