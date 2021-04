Wegen Baustellen Die Verbindung zwischen Olten und Niederamt ist regelmässig überlastet Der Gemeinderat Dulliken gelangt mit der Bitte an die Oltner Stadtregierung, gewisse Verkehrsmassnahmen vorübergehend auszusetzen. Noël Binetti 29.04.2021, 05.00 Uhr

Umweg von vier Kilometern: Die in Olten signalisierte Umleitung schickt Reisende in Richtung Aarburg via Kreisel in Dulliken. Bruno Kissling

Ab der Mittagszeit braucht starke Nerven, wer zwischen Dulliken und Olten unterwegs ist. Mehrere Baustellen auf dieser Strecke, Umleitungen und zu allem ein verkehrsberuhigtes Säliquartier sorgen für ein erhebliches Verkehrsaufkommen. Regelmässig geht fast nichts mehr, der Verkehr kommt zum erliegen. Private Autolenker, Berufs- und Baustellenverkehr aber auch Pendlerinnen in Bussen des öffentlichen Verkehrs sind gezwungen, täglich Verspätungen in Kauf zu nehmen.

Der Dulliker Gemeinderat erachtet die Situation «als unhaltbar und erkennt akuten Handlungsbedarf.» Dies geht aus einem Bericht des Gemeinderats hervor, den er anlässlich seiner letzten Sitzung verfasste.

Zu viele Projekte werden gleichzeitig ausgeführt

Bauliche Massnahmen am Bahnhofquai von Olten bedingen eine Sperrung der Fahrspur in Richtung Aarburg, Oftringen und Autobahnanschluss von Rothrist. Ein Schild am Postplatz in Olten leitet den Schwerverkehr zum Wenden bis zum Kreisel in Dulliken. Ortsunkundige folgen dieser Signalisation ebenfalls und kehren – nach einer Schlaufe ins Niederamt, wieder nach Olten zurück.

Bereits auf der Höhe Chäppeli in Olten staut sich der Verkehr auf der Aarauerstrasse in Richtung Stadt. Bruno Kissling

Weiter wird die Kantonsstrasse von Olten via Starrkirch-Wil nach Dulliken vom Wilerwald bis zur Garage Wyss in Dulliken totalsaniert und ist deshalb für den Durchgangsverkehr in beide Richtungen bis Ende 2022 gesperrt. Diese besonders zu den Hauptverkehrszeiten rege genutzte Verkehrsachse fällt aus und der Verkehr muss notgedrungen auf die Hauptverkehrsachse H5 ausweichen, was das dortige Verkehrsaufkommen zusätzlich erhöht.

In der gleichen Zeit (von April bis Oktober 2021) muss die Starrkirch-Wiler Hardbrücke einer neuen Überführung über die Aarauerstrasse H5 weichen. Dort ist am Wochenende eine dreitägige Total-Sperrung vorgesehen. Davon betroffen werden auch die Fahrzeuge sein, die gemäss der erwähnten Signalisation in Olten bis nach Dulliken umgeleitet werden.

Einwohner reklamieren bei Gemeinde

Bei der Gemeinde haben sich nun mehrere Einwohner beschwert und auf die prekären Verhältnisse hingewiesen.

«Der Gemeinderat hat Verständnis für die Unmutsbekundungen von Verkehrsteilnehmenden, die nicht nur zu den Hauptverkehrszeiten massive Verspätungen hinnehmen müssen»,

schreibt er dazu im Bericht.

Gemeinderat und Leiter der Bau-, Planungs- und Umweltschutzkommission, Konrad Schenker, sagt auf Anfrage: «Im Moment ist die Situation unhaltbar.» Darum habe der Gemeinderat nun entschieden, mit der Bitte an die Oltner Stadtregierung zu gelangen, mehrere Verkehrsmassnahmen in diesem Bereich auszusetzen.

Konkret möchte Dulliken, dass die erst kürzlich umgesetzte Verkehrsberuhigung im Säliquartier bis zum Herbst aufhebt. Ein weiterer Punkt, der aus Sicht des Gemeinderats zu einer Entlastung führen könnte, wäre ein zumindest während den Hauptverkehrszeiten bereitgestellter Ausweichkorridor vom Meisenhard bis in die Aarburgerstrasse.

Dulliken wünscht sich von Olten einen temporären Korridor. Der Zeitpunkt ist denkbar ungünstig: Die Verkehrsberuhigung im Oltner Säliquartier wurde erst kürzlich umgesetzt. Bruno Kissling

Mit diesen Massnahmen, so hofft der Dulliker Gemeinderat, könne die wichtige Niederämter Achse zwischen Olten und Dulliken wieder zielführender genutzt werden.

Stadt sieht Verantwortung eher beim Kanton

«Der Gemeinderat hofft auf eine wohlwollende Prüfung seiner Eingabe. Er dankt der Stadtbehörde von Olten für deren Unterstützung zur Entschärfung der geschilderten unhaltbaren Situation für den Verkehr vom und ins Niederamt», hält er in seinem Schreiben fest.

Martin Wey, Oltner Stadtpräsident, antwortet auf Anfrage schriftlich: «Der Stadtrat wird das Schreiben Dullikens am nächsten Montag behandeln.» Gefragt, welchen Spielraum er bezüglich Verkehrsentlastungen erkenne, schreibt Wey: «Für die Kantonsstrassen und die dortige Verkehrssteuerung ist der Kanton zuständig.» Die Probleme auf der Hauptachse zwischen Dulliken und Olten würden zudem durch die Baustelle in der Lehmgrube in Dulliken verstärkt.

«Angesichts der Baustellen auf der Kantonsstrasse in Olten und aufgrund der Aufträge des Parlaments war auch der Versuchsbetrieb im Säliquartier dringlich.» Dieser werde laufend evaluiert und mit einem Monitoring begleitet, so Wey.

Diese Antwort klingt nicht nach grossem Spielraum. Was, wenn Dulliken von der Stadt eine abschlägige Antwort erhält? Dazu sagt Gemeindepräsident, Walter Rhiner: «Wir ziehen deswegen nicht an die Front.» Doch man sei der Auffassung, dass Olten mit einem zumindest zeitlich beschränkten Korridor durchs Säliquartier für Entlastung sorgen könnte. «Das Quartier ist im Moment sehr privilegiert», so Rhiner. Es könne nicht sein, dass man alle Achsen und auch die Quartiere sperre, während Baustellen offen sind. Aber:

«Es wäre schön, wenn Olten etwas zur Entschärfung beitragen würde.»