Ärger wegen Verkehr: Kanton und Gemeinden suchen Lösungen

Stau und Abgasgeruch Projekt in der Pipeline: Kanton und Gemeinden gehen das Niederämter Verkehrsproblem gemeinsam an Die Rede ist von einem «Korridorprozess», das Thema Verkehr beschäftigt von Olten bis Walterswil. Im März könnte der Grundstein für Massnahmen und Lösungen gelegt werden. Noël Binetti Jetzt kommentieren 14.01.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Bild: Bruno Kissling (Archiv)

«Dänikens Gemeindepräsident und ich sind dabei, mit dem Amt für Verkehr und Tiefbau nach einer Lösung zu suchen», erklärte die Gemeindepräsidentin Marie-Louise Wilhelm an der letzten Walterswiler Gemeindeversammlung. Damit meinte sie die angespannte Verkehrssituation in den beiden Dörfern. Denn wegen Umleitungen in Olten wird zunehmend Ausweichverkehr über Däniken und Walterswil geführt, was in beiden Gemeinden zu Bedenken bezüglich der Sicherheit von Schulkindern führt.

Die Bevölkerung äussert Unmut, derweil geht das Bauen weiter. Wer von Olten nach Aarburg möchte und sein Fahrzeug beim Oltner Postplatz nach Dulliken lenkt wie es die Signalisation verlangt, erhält vom Navi schnell einmal eine neue Route zur Autobahn vorgeschlagen: eben über Däniken und Walterswil, zum Zubringer in Oftringen.

Marie-Louise Wilhelm führt aus: «Unsere Gemeinde leidet ganz klar am Pendlerverkehr.» Die Gemeindepräsidentin beschreibt auf Anfrage die Situation auf der engen Strasse als unhaltbar:

Marie-Louise Wilhelm, Gemeindepräsidentin Walterswil. zvg

«Vortritte werden missachtet und das zulässige Tempo überschritten, bei Schneefall entsteht ein regelrechtes Chaos.»

Das habe auch mit der Topografie zu tun: «Bei glatter Fahrbahn ist der Schwerverkehr überfordert.» Zudem sei die Strasse zwischen Walterswil und Däniken nicht für solches Verkehrsaufkommen ausgelegt, «und das ist auch gut so», fügt sie hinzu. Der nicht von Walterswil generierte Verkehr mache der Lebensqualität in der ländlichen Gemeinde zu schaffen.

Natürlich ist der Verkehr und die mit ihm einhergehenden Belastung fast allerorts ein Thema. Im Niederamt scheint sich die Situation allerdings zuzuspitzen. Zuletzt gelangte der Dulliker Gemeinderat mit der Bitte an die Stadt Olten, für entlastende Massnahmen zu sorgen. Der Stadtrat liess die Gemeinde abblitzen. Es könnte der Eindruck entstehen, als schaue jede Gemeinde für sich.

Kanton und Gemeinden gleisen Projekt auf

Existiert für das Niederamt eine langfristige Strategie? Was passiert aktuell und bis wann ist mit Veränderung zu rechnen? Tatsächlich finden diesbezüglich Gespräche statt. Weil eine Gemeinde solche Fragen nicht im Alleingang lösen kann, wird das Thema Verkehr regelmässig in der Gemeindepräsidiumskonferenz (GPK) behandelt. Eine gemeinsame, ideelle Zielsetzung steht dabei im Fokus.

Auf Anfrage sagt Stefan Zemp, Leiter Agglomerationsprogramme beim Solothurner Amt für Raumplanung: «Sowohl die Gemeinden wie auch der Kanton möchten für das Niederamt einen Korridorprozess aufgleisen.» Ähnlich wie im Gäu, aber auf die spezifische Situation im Niederamt zugeschnitten. Der Kanton habe nun einen Vorschlag in den Raum gestellt. Dieser werde an der GPK vom März beraten. Kommt es dabei zu einem Beschluss, wird ein etwa einjähriger Prozess angestossen. «Dabei wäre das Ziel, gemeinsam mit Vertretenden der Gemeinden in einer ersten Runde den Handlungsbedarf und mögliche Lösungsansätze zu erarbeiten», sagt Zemp.

Anschliessend habe auch die Bevölkerung die Möglichkeit, sich einzubringen. Mit Workshops und Foren sollen die verschiedenen Bedürfnisse abgeholt werden. Ähnlich wie bei den räumlichen Leitbildern der Gemeinden gehe es bei diesem Projekt nicht direkt um Bauprojekte. Zemp sieht aber in der gemeinsamen Ideenfindung eine Chance bezüglich des Verkehres südlich der Aare, zwischen Aarau und Olten: «Hier bietet sich die Möglichkeit, aus einer Gesamtsicht heraus Lösungsansätze zu entwickeln.»

Lösungen sind nicht so schnell umzusetzen

Bis wann ist also mit Verbesserungen oder konkreten Massnahmen zu rechnen? Zemp wiederholt, dass es darum gehe, eine gemeinsame Basis zu setzen. «Konkrete Massnahmen müssen anschliessend aufgegleist werden.»

Einige Gemeinden haben das bereits getan, etwa Walterswil mit einer Schilderaktion, oder Dulliken mit einer 30-er Zone auf der Kantonsstrasse. Der Kanton berät die Gemeinden und koordiniert gewisse Abläufe. «Bei der Bewirtschaftung von Arbeitszonen ist die regionale Perspektive unabdingbar», sagt Zemp. Etwa wenn ein neues Unternehmen ansiedeln möchte, welches viel Verkehr erzeugt. «Denn solche Dinge betreffen immer mehrere Beteiligte.»

Auch Walterswil plant Konkretes: In der beim Kanton eingereichten Ortsplanungsrevision sieht die Gemeinde zwei 30er-Zonen im Dorfkern und beim Rothacker vor. Bald sollen auch wieder die Schilder aufgestellt werden: «Wir hatten dazu unterschiedliche Rückmeldungen», sagt Wilhelm, «sicherlich generierten sie aber Aufmerksamkeit». Und auch die Smileys mit rotem Gesicht bei Tempoüberschreitung hätten einen Effekt. «Sie zeichnen zudem den Verkehr auf» sagt Wilhelm. Und:

«Wir erhalten genaue Zahlen und zum Teil bringen die Auswertungen Erschreckendes an den Tag.»

Oft werde mit Tempo 80 in den 50er-Bereich gefahren. Die Gemeindepräsidentin sagt: «Ich hoffe, dass der Kanton die Gefahren anerkennt und sich einsetzt.»

Gelingt an der GPK vom März ein gemeinsamer Beschluss, wäre das der nächste Meilenstein in Sachen Verkehr im Niederamt.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen