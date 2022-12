Trimbach bleibt an der Spitze, doch die Sozialhilfequote sinkt

Statistik Auch im vergangenen Jahr: Trimbach bleibt Spitzenreiterin bei den Sozialhilfebezügen – doch die Quote sinkt Trimbachs Sozialhilfequote ist im letzten Jahr weiter gesunken. Doch nach wie vor schlägt die Gemeinde mit 7,9 Prozent kantonsweit obenaus. Gemeindepräsident Martin Bühler erklärt, was zum Rückgang geführt haben könnte, und wo nun mit dem neuen Vertrag der Sozialregion Olten angesetzt wird. Lavinia Scioli Jetzt kommentieren 28.12.2022, 05.00 Uhr

Blick auf die Rankwog: Die Sozialhilfequote der Gemeinde Trimbach ist gesunken: Im Jahr 2021 betrug sie 7,9 Prozent (2020 waren es noch 8,6 Prozent). (Archivbild) Bruno Kissling

Kurz vor den Festtagen gab das Solothurner Amt für Gesellschaft und Soziales bekannt: Die Sozialhilfequote für das Jahr 2021 ist gegenüber dem Jahr 2020 um 0,1 Prozent gesunken; von 3,3 auf 3,2 Prozent.

Im Jahr 2021 aber weiterhin an der Spitze der kantonalen Statistik bleibt die Gemeinde Trimbach mit 7,9 Prozent, wie Daten des Bundes zu entnehmen ist. Immerhin: Es scheint einen positiven Trend zu geben: 2020 belief sich die Quote Trimbachs noch auf 8,6 Prozent, 2019 gar auf 9 Prozent.

Martin Bühler, Gemeindepräsident von Trimbach. Bruno Kissling

Worauf ist dieser Rückgang bei der Sozialhilfequote zurückzuführen? Martin Bühler, Gemeindepräsident von Trimbach, erklärt auf Anfrage, die Ursache könne teilweise auf den Arbeitsmarkt zurückzuführen sein. Dieser entwickle sich zu Gunsten von Leuten, die Sozialhilfe beziehen. So werde es Bezügerinnen und Bezügern von Sozialhilfe ermöglicht, vermehrt wieder Arbeit auf dem Markt zu finden. Ist dies der einzige Grund? Bühler sagt: «Teilweise ist es aber auch einfach statistischer Zufall.»

Durch Beschäftigungsprogramme und die Beratung, die von der Sozialregion Olten (SRO) angeboten wird, würden die Leute wieder zurück auf den Arbeitsmarkt finden. An diesen Angeboten wolle man auch in Trimbach im kommenden Jahr festhalten. Und dann sollen weitere Massnahmen geprüft werden – etwa die der Testarbeitsplätze. Diese sollen den Leuten den Übergang von der Sozialhilfe in den regulären Arbeitsmarkt erleichtern, sagt Bühler.

Keine Prognose für die nächsten Jahre möglich

Eine Prognose zur Entwicklung der Zahlen in Trimbach in den nächsten Jahren kann Bühler nicht abgeben. Er sagt: «Es gibt zu viele Faktoren, die wir nicht beeinflussen können.» Aber man würde sich freuen, wenn die Sozialhilfequote in den nächsten Jahren weiter sinke.

Mit der Jahreswende kommt nun auch der neue Vertrag mit der SRO zum Tragen, der eine lange Geschichte hinter sich hat: Über vier Jahre lang fühlte sich Trimbach nicht mehr wohl mit dem bislang geltenden Vertrag, dem mit der Sozialregion auch Olten, Hauenstein-Ifenthal, Wisen und Winznau angehören.

Auch hier ist Trimbach Spitzenreiter. Zum Vergleich die Zahlen der anderen Gemeinden von 2021: Olten hat eine Sozialhilfequote von 5,4 Prozent, Hauenstein-Ifenthal 0,0 Prozent, Wisen weist 1,6 Prozent auf und Winznau 2,8 Prozent.

Der Vertrag mit der Sozialregion Olten sorgte lange für Unmut. (Archivbild) Bruno Kissling

Der grösste Unmut beim alten Vertrag entstand bei der Kostenverteilung in der Sozialregion; deshalb wurde sogar eine Machbarkeitsstudie in Auftrag gegeben, um einen Austritt Trimbachs aus der SRO zu prüfen. Diese Option wurde dann aber letztendlich verworfen.

Wo lag aber das Problem beim alten Vertrag? Für Trimbach bei der Leitfunktion der Stadt Olten innerhalb der SRO; Trimbach fühlte sich fremdbestimmt. Letztendlich stimmten aber alle Gemeinden einem neuen Vertragsentwurf zu. Dieser tritt nun per 1. Januar 2023 in Kraft.

Missbrauch «auf die Schliche» kommen

«Der neue Vertrag der Sozialregion mit angepassten Strukturen hat zum Ziel, mehr Menschen aus der Sozialhilfe zurück in ein selbstverwaltetes und selbstbestimmtes Leben und Arbeiten zu führen», erklärt Gemeindepräsident Bühler. Neben der Hilfestellung sei aber auch die Kontrolle wichtig: Man wolle denjenigen «auf die Schliche» kommen, die die Sozialhilfe ausnützen.

Dabei spiele es keine Rolle, ob dies Sozialhilfebeziehende seien oder Vermietende, die die Notsituation von Personen zur persönlichen Bereicherung ausnützen oder Wohnungen zu «überhöhten Preisen anbieten». Wie Bühler sagt: «Alle unsere Bestrebungen kommen denjenigen zugute, die dringend Hilfe brauchen und Sozialhilfe beantragen müssen.» Beispielsweise alleinstehenden jungen Frauen mit Kindern, die am stärksten von der Armut betroffen seien.

