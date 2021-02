Start-up aus Schönenwerd Dieser Onlineshop bietet den Express-Service für den täglichen Gebrauch Die Jungunternehmer Janin und Ayhan Uslu aus Schönenwerd haben den Onlineshop «Bringos» gegründet. Fabian Baranzini 03.02.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Janin (links) und Ayhan (rechts) Uslu haben "Bringos" gegründet Fabian Baranzini

Janin Uslu und ihr Mann Ayhan haben einen grossen Traum. Sie wollen ihre Firma Bringos zum grössten Onlinesupermarkt der Schweiz mit Expresslieferung machen. Die beiden Jungunternehmer haben uns nach Schönenwerd eingeladen, ins Hauptquartier von «Bringos». Wer jetzt aber eine Lagerhalle oder ein Grossraumbüro erwartet, der hat sich getäuscht. Der Hauptsitz von «Bringos» steht im Wohnzimmer des Ehepaars.

Ein Holztisch, zwei Stühle, zwei Laptops und ein grosser Bildschirm an der Wand. Mehr nicht. Das muss für den Anfang reichen. Typisch Start-up. Denn noch steckt «Bringos» in den Kinderschuhen. Erst seit drei Monaten ist die Plattform online. Es treffen zwar bereits jeden Tag Bestellungen ein, noch kann man diese aber zumeist an einer Hand abzählen. Entmu- tigen lassen sich die Gründer davon aber nicht. «Ein solches Projekt braucht Zeit. Die Leute müssen uns erst kennen lernen», sagt Ayhan Uslu.

Lockdown in der Türkei stand am Ursprung

Doch wie sind Janin und Ayhan Uslu überhaupt auf die Idee von «Bringos» gekommen? «Mein Mann und ich waren während des ersten Lockdowns in der Türkei, wo wir beide unsere Wurzeln haben. Dort war der Lockdown mit Ausgangssper-ren deutlich strikter als in der Schweiz, und so mussten wir sehr oft über Lieferdienste unsere Lebensmittel bestellen. Das hat in der Türkei sehr gut funktioniert. Meist mussten wir nur 30 bis 60 Minuten warten. Etwas, das wir aus der Schweiz nicht kannten», erzählt Janin Uslu, die in Aarau aufgewachsen ist.

Damit war die Idee geboren. Gemeinsam mit ihrem Mann begann sie, einen passenden Namen für das Projekt zu suchen, und erkundigte sich in der Schweiz nach möglichen Geschäftspartnern. Bald schon stand der Name «Bringos» – die Kurzform für Bring Ordering System – und das Logo war kreiert. Schliesslich gehört dies zu den Spezialgebieten von Grafikdesigner Ayhan.

Grundbedarf soll abgedeckt werden

Im Juli kehrten die beiden nach gut einem Jahr in der Türkei zurück in die Schweiz. Sie zogen nach Schönenwerd, wo sie sich seither dem Projekt «Bringos» widmen. Beide tun dies nebenberuflich, wobei Janin Uslu aktuell coronabedingt sehr viel Zeit in «Bringos» investieren kann. Denn ihrem eigentlichen Beruf – sie organisiert Gesundheitsreisen in die Türkei sowie nach Deutschland und Österreich – kann sie nicht nachgehen. In November ist der Onlineshop von «Bringos» online gegangen.

Geführt werden derzeit rund 800 Artikel. Grösstenteils Lebensmittel, aber es sind auch Kosmetik- und Pflegeprodukte sowie Babynahrung und Tier-bedarf zu finden. «Wir haben darauf geachtet, dass die Produkte primär für den täglichen Gebrauch sind. Unser Ziel ist es nicht, möglichst viele Produkte im Sortiment zu haben, sondern die wichtigsten», erklärt Janin Uslu. Ayhan ergänzt: «Wir achten darauf, dass wir vorwiegend Markenprodukte anbieten, die unsere Kunden kennen. Das ist wichtig für das Vertrauen.»

Vertrauen ist entscheidend

Vertrauen ist ein gutes Stichwort. Mit diesem Thema mussten sich die Jungunternehmer in den letzten Wochen und Monaten intensiv auseinandersetzen. «Wir haben gemerkt, dass die Leute skeptisch sind gegenüber «Bringos».

Das natürlich zu Recht, denn wir sind ein neuer Anbieter, von dem sie noch nie gehört haben, und wir sagen, dass wir in circa einer Stunde liefern können – etwas, das selbst die Grossverteiler bei weitem nicht schaffen», sagt Janin Uslu. Um dieses Misstrauen abzubauen, hat «Bringos» unter anderem die Bezahloptionen ausgebaut. Während früher nur eine Vorauszahlung per Kreditkarte funktioniert hat, sind nun unter anderem auch Twint, Postcard oder gar Barzahlungen möglich.

So funktioniert die schnelle Lieferung

«Bringos» soll sich in erster Linie durch die schnelle Lieferung von der Konkurrenz absetzen. Doch wie schaffen es die jun- gen Gründer, innerhalb von nur einer Stunde die Kantone Aargau und Solothurn zu beliefern? «Wir haben derzeit fünfzehn Kurierfahrer, die auf Abruf für uns arbeiten. Und wir haben sieben regionale Partner, bei denen wir die Produkte beziehen können», erklärt Janin Uslu.

«Sobald eine Bestellung eintrifft, leite ich diese an den Kurier weiter, der am nächsten stationiert ist. Er holt dann die Ware beim nächstgelegenen Partner ab und bringt die Bestellung zum Kunden.»

Und was, wenn alle Kuriere unterwegs sind und eine weitere Bestellung eintrifft? «Wenn alle Kuriere unterwegs sind, ist auf der Website automatisch die Option der Expressbestellung nicht mehr anzuwählen. Schliesslich sollen unsere Kunden vor der Bestellung wissen, ob die Expresslieferung möglich ist oder nicht», sagt Ayhan Uslu.

Crowdfunding zur Unterstützung läuft

Ein Jahr geben sich die beiden Zeit, um mit «Bringos» weiter zu wachsen. Ihr Ziel: Ein eige-nes Lagerhaus in Schönenwerd, wo sie Produkte lagern und an Franchisepartner in der ganzen Schweiz liefern können, die dann wiederum die Kunden beliefern. «Wir sind uns bewusst, dass wir dafür viel Kapital und auch viele Mitarbeiter – vor allem Kuriere – benötigen. Wir sind aber überzeugt, dass uns das gelingen wird, denn das Bedürfnis der Kunden ist vorhanden», sagt Janin Uslu.

«Wir hatten bereits Anfragen aus Zürich und Luzern, die wir leider ablehnen mussten. Das zeigt, dass unsere Idee Potenzial hat.» Um die grossen Ziele in die Tat umsetzen zu können, sind die Gründer auf finanzielle Unterstützung angewiesen. Mit einer Crowdfunding-Aktion über die Plattform «Funders» wollen sie 80'000 Franken sammeln.