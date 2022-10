Starrkirch-Wil: Bumelochstrasse-Arbeiten kosten mehr als geplant

Starrkirch-Wil Mehr Arbeit und zusätzliche Kosten: Der Gemeinderat genehmigt den Zusatzkredit für die Sanierung der Bumelochstrasse Weil bei den laufenden Bauarbeiten weitere Schäden an der Quartierstrasse entstanden sind, fallen die Arbeiten umfassender aus als ursprünglich geplant. Und der Rat wird über Stromsparmassnahmen informieren. 11.10.2022, 13.00 Uhr

Die Gemeindeverwaltung von Starrkirch-Wil: Mitte Oktober will der Gemeinderat per Infoblatt über die Stromsparmassnahmen informieren. Bruno Kissling

Seit ein paar Monaten wird in der Gemeinde die Bumelochstrasse saniert. Im Bereich zwischen der Einfahrt zu den neuen Parkplätzen bei der Kirche und der Einmündung Kreuzweg hat die Strasse wegen den Bauarbeiten zusätzlich Schaden genommen. Das schreibt der Gemeinderat in einem Bericht.

Gemäss Bauprojekt hätte die Strasse in diesem Bereich entlang einer neu erstellen Wasserleitung eigentlich nur teilweise saniert werden sollen. «Eine Sanierung der zusätzlichen Bereiche ist jedoch aufgrund der entstandenen Schäden angezeigt und sinnvoll», heisst es dazu. Der Belag, ein einfacher Randstein und ein Teil des Strassenkoffers müssen demnach ersetzt werden.

Der Rat entsprach nun einem Antrag der zuständigen Kommission und genehmigte einen Nachtragskredit in der Höhe von 26'000 Franken zu Lasten der Rechnung 2022.

Gemeinde informiert über Stromsparmassnahmen

Die Medien würden seit Monaten über die Energiemangellage berichten, «die auch die Schweiz und damit letztlich uns alle in Starrkirch-Wil betrifft», schreibt der Gemeinderat weiter. Im Rahmen eines Informationsblatts will der Rat darum die Bevölkerung darüber informieren, «welche Massnahmen die Gemeinde vorsehen wird oder welche Energiesparmassnahmen in Starrkirch-Wil im kommenden Winterhalbjahr umgesetzt werden sollen».

Der Rat hat nun ein entsprechendes Infoblatt verabschiedet. Dieses wird voraussichtlich bis Mitte Oktober in sämtliche Haushaltungen versandt werden. (otr)