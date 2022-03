Vom Kanton zurückgepfiffen Stille Wahlen verschwinden nicht: Warum Starrkirch-Wil seine Idee für mehr Demokratie nicht umsetzen darf Durch die Teilrevision der Gemeindeordnung versprach sich der Gemeinderat von Starrkirch-Wil mehr politische Legitimation. Doch dann pfiff die Staatskanzlei die Gemeinde zurück: Bei Proporzwahlen sieht das Gesetzt zwingend stille Wahlen vor, wenn die Zahl der Kandidierenden jene der Sitze nicht übersteigt. Noël Binetti Jetzt kommentieren 29.03.2022, 16.08 Uhr

Gemeindepräsident Christian Bachofner: «Die Idee war, mehr Legitimation für den Gemeinderat zu erreichen.» Bruno Kissling

Es hätte ein Schritt hin zu mehr Demokratie werden sollen: «Die Idee dahinter war, eine bessere Legitimation der Mitglieder des Gemeinderats zu erreichen», erklärt Gemeindepräsident Christian Bachofner im Vorfeld der ausserordentlichen Gemeindeversammlung vom Montagabend.

Der Rat beantragte den 22 anwesenden Stimmberechtigten eine Teilrevision der Gemeindeordnung. Ein Bestandteil der Änderungen sah vor, für Mitglieder des Gemeinderats zwingend eine Urnenwahl festzuschreiben, wie dies bei Wahlen auch für den Gemeindepräsident gilt. Bachofner sagte vor dem Antrag:

«Die Idee war mit den Ortsparteien abgesprochen und wurde auch von ihnen begrüsst.»

Aber: «Letzte Woche hat uns die Solothurner Staatskanzlei in diesem Punkt zurückgepfiffen.»

Die kantonalen politischen Rechte stünden über der Gemeindeordnung. Darum können die Mitglieder des Gemeinderats auch künftig in stiller Wahl ernannt werden; sofern nicht mehr Kandidierende vorhanden sind, als Sitze zu vergeben sind. Die Chose sorgte für keinerlei Wortmeldungen. Der entsprechende Punkt wurde in der überarbeiteten Gemeindeordnung gestrichen, man wandte sich den weiteren Traktanden zu.

Grund ist Unterschied im Wahlverfahren

Doch eigentlich ist die Intention Starrkirch-Wils zur Abschaffung stiller Wahlen bemerkenswert. Denn alle vier Jahre, immer wenn gewählt wird, gerät diese Praxis in die Kritik: Stille Wahlen seien keine Wahlen, heisst es regelmässig. Warum also ist die Änderung nicht möglich?

Auf Anfrage sagt Pascale von Roll, Staatsschreiberin Stellvertreterin und Chefin Regierungsdienste beim Kanton: «Das hat mit dem Wahlverfahren zu tun. Wichtig ist dabei der Unterschied zwischen Majorz- und Proporzwahl.»

Bei Proporzwahlen sehe das Gesetz zwingend stille Wahlen vor, «wenn die Gesamtzahl der vorgeschlagenen Kandidierenden die Zahl der zu Wählenden nicht überschreitet.» Wegen des zweistufigen Berechnungsverfahrens zur Sitzverteilung bei Proporzwahlen (die Sitze werden auf Listen verteilt und die Sitze der Listen werden innerhalb der Listen auf die Kandidierenden verteilt), könnte eine Urnenwahl zu skurrilen Situationen führen, wenn es nur so viele Kandidierende wie insgesamt Sitze hat – aber mehrere Parteien.

Pascale von Roll, stellvertretende Staatsschreiberin und Chefin Solothurner Regierungsdienste. Tina und Thomas Ulrich/zvg

Von Roll erklärt: «Unter Umständen würden nicht alle Kandidierenden gewählt, was dann zu Nachnominationen führen würde.» Konkret heisst dies: Partei A hätte drei Kandidierende für den siebenköpfigen Gemeinderat, könnte aber in Wahlen vier Sitze erreichen. Partei B hätte vier Kandidierende, würde möglicherweise in der Wahl aber nur drei Sitze holen.

Am Ende müsste die eine Partei jemanden nachnominieren, die andere Partei hätte eine Person, die nicht gewählt ist. Demokratischer würde der Prozess dadurch also nicht.

Im Fall von Starrkirch-Wil habe keine Vorprüfung der überarbeiteten Gemeindeordnung stattgefunden. Sie habe in der Zeitung vom Vorhaben der Gemeinde gelesen und diese anschliessend darauf aufmerksam gemacht. «Sonst wäre die angenommene Überarbeitung der Gemeindeordnung spätestens bei der Prüfung durch das Amt für Gemeinden durchgefallen», erklärt von Roll.

Übrige Traktanden waren Formsache

In Starrkirch-Wil liess man sich derweil nicht lange damit aufhalten; zügig wurden die restlichen Traktanden behandelt. Die Teilrevision der Gemeindeordnung sah sonst lediglich kleinere Anpassungen an heutige Gegebenheiten vor. Einstimmig wurde der Antrag des Rates genehmigt.

Weiter stellte der Gemeindepräsident die Totalrevision der Gebührenordnung vor. Darin sind keine neuen Gebühren vorgesehen; lediglich eine moderne Struktur und ergänzende Regelungen für die neuen Gemeindeinfrastrukturen Kirche und Chilesäli.

Ein Anwesender stellte den Antrag, der aus der Zeit gefallene Hellraumprojektor sei aus dem Gebührenkatalog zu streichen, dafür die Nutzung von Beamer und Leinwand in Gemeinderäumlichkeiten als inklusive zu betrachten: «im Sinne der Zeitmässigkeit». Bisher kostete das 100 Franken. Antrag und Gesamtrevision wurden beinahe einstimmig angenommen.

Als Letztes beantragte der Rat den Versammelten einen Gesamtkredit über gut eine Million Franken zur Sanierung der Bumelochstrasse inklusive der Werkleitungen, in zwei Etappen. Ein Anwohner hatte dazu Fragen, danach wurde das Geschäft mit einer Enthaltung genehmigt.

Ukrainekrieg, Steuervorlage und Apéro

Dann wies Bachofner noch auf die Situation in der Ukraine hin. Auch in Starrkirch-Wil seien bereits Geflüchtete untergebracht, noch mehr würden folgen: «Wer Unterbringungsmöglichkeiten kennt oder sprachliche Fähigkeiten zur Übersetzung besitzt, kann dies bei der Sozialregion oder direkt auf der Verwaltung melden.»

Informell waren dann noch die finanziellen Folgen für die Gemeinde Gegenstand von Bachofners Ergänzungen, die aus einer Annahme der kantonalen Steuervorlage «Jetz si mir draa» resultieren würden.

Danach gings zum Apéro: «Zum ersten Mal seit dem Herbst 2019 dürfen wir im Dorfchäller wieder anstossen, und das werden wir auch tun», so der Gemeindepräsident.

