Starrkirch-Wil saniert Baumgartenstrasse

Starrkirch-Wil Die Gemeinde saniert Baumgartenstrasse und rechnet mit einem Gewinn im Budget 2023 Die Gemeindeversammlung in Starrkrich-Wil vom Montagabend hat beschlossen, die Baumgartenstrasse zu sanieren und das Budget 2023 gutgeheissen. Es wird mit einem positiven Ergebnis von 92'400 Franken gerechnet. Franz Beidler Jetzt kommentieren 13.12.2022, 11.34 Uhr

Starrkirch-Wil rechnet im Budget 2023 mit einem Plus von 92'400 Franken. Bruno Kissling

Die Baumgartenstrasse in Starrkirch-Wil wird saniert. Das beschlossen die 23 Stimmberechtigten an der Gemeindeversammlung am Montagabend einstimmig. Die Bauarbeiten beginnen im nächsten Frühling und sollen rund drei Monate dauern. Währenddessen werden Anwohner nur zu Fuss zu ihren Grundstücken gelangen können. Beim Platz im Bereich der Dorfstrasse 1 stehen aber Ersatzparkplätze zur Verfügung.