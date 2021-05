Starrkirch-Wil Das (vorerst) letzte grosse Ding drehen Die Kulturstiftung Starrkirch-Wil organisiert nochmals eine Veranstaltung – Aus- und Rückblick mit Stiftungspräsident Joe Birchmeier. André Albrecht 29.05.2021, 05.00 Uhr

Präsident der Kulturstiftung und «Geburtshelfer» Joe Birchmeier in der Kultur-Kirche von Starrkirch-Wil. André Albrecht

Seit ihrer Gründung im September 2000 durch das Ehepaar Gertrud und Fritz Rentsch sorgte die Kulturstiftung Starrkirch-Wil im zweijährigen Turnus für zehn gross angelegte und sehr gut besuchte Kulturprojekte im Dorf. Mit der 11. Ausgabe im kommenden November in Form von Kurzfilmen nehmen die Aktivitäten der Stiftung ihr Ende. Das Geld sei aufgebraucht, erklärt Präsident Joe Birchmeier. Mit einem Dotationskapital von 300'000 Franken konnte der Stiftungsrat in den letzten 20 Jahren 10 Kulturprojekte mit Totalkosten von rund 650'000 Franken auf die Beine stellen.

Dies auch dank der Unterstützung durch die Einwohner- und Bürgergemeinden von Starrkirch-Wil, zahlreichen privaten Sponsoren sowie dem Lotteriefonds des Kantons Solothurn.

Nun bleibt der Stiftung noch ein Restkapital, welches ihr erlaubt, im Jahr 2021 noch einen elften und letzten Kulturanlass zu realisieren.

«Lose, luege und stune» in der Kultur-Kirche

In dieser letzten Aktion der Stiftung unter dem Titel «lose, luege und stune» werden am 5. und 6. November, eingebettet in ein Rahmenprogramm mit Literatur, Videoinstallation und Orgelmusik, zwei Kurzfilmpremieren in der neuen Kultur-Kirche Starrkirch-Wil veranstaltet. Anschliessend sind über zwei Wochen frei zugängliche Vorführungen der Kurzfilme in der Kirche geplant.

Die Filmemacher Christian Frei (Zürich), Peter Bolliger (Olten), Hans Kaufmann (Zürich) sowie das Duo Niklas Brun und Nicholas Beyeler (Trimbach) sind zur Zeit am Produzieren der 5-minütigen Filme. Christian Frei wird auf eigenen Wunsch und mit dem gleichen Budget einen längeren Film von rund 15 Minuten erstellen. Die Filme haben alle einen Bezug zu Starrkirch-Wil und zeigen auf individuelle Art und Weise eine Seite des Dorfes.

Stiftungspräsident Joe Birchmeier konnte bereits Hans Kaufmann bei Aufnahmen einiger Szenen im Dorf beobachten. Der Zürcher Filmemacher produziert mit der Breakdance Legende Björn «Buz» Meier einen Tanzfilm, der durch das ganze Dorf führt und so einen besonderen, verspielten Eindruck der Gemeinde ermöglichen soll. Christian Frei widmet seinen Film seinem Grossvater Alfred Frei, der vierzig Jahre lang in Starrkirch-Wil als Lehrer gewirkt hat.

Der Oltner Filmemacher Peter Bolliger zeigt das Dorf aus der Sicht von Kindern und Jugendlichen, Politikern und älteren Menschen. Jugendliche erzählen, ihnen gegenüber stehen die Menschen, die das heutzutage lenken und gestalten sowie Leute, deren Vergangenheit das Dorfleben lange prägte.

Das Trimbacher Duo Beyeler und Brun will den fiktiven Mythos um den Gasthof Wilerhof in Form einer zeitlosen Parabel auf die heutige Zeit übertragen. «Wir haben uns für Film entschieden, weil wir diese Kunstform bis anhin noch nicht realisiert haben», erklärt Joe Birchmeier.

Ziel sei es immer gewesen, möglichst alle Kunstausrichtungen in den Projekten zu berücksichtigen. So waren in Starrkirch-Wil von Bildhauerei über Malerei und Fotografie bis hin zu Gesang und anderen Live-Acts alle möglichen Sparten kulturellen Schaffens im Zweijahresrhythmus zu sehen.

Eine positive Bilanz über 20 Jahre hinweg

Die letzte Ausgabe ist aber nicht nur dem Film alleine gewidmet, zumindest an den beiden Vernissage-Abenden: In der Kirche wird die Oltner Künstlerin Andrea Nottaris eigens für den Anlass eine Videoinstallation zum Thema «ch-4656» gestalten. Christoph Mauerhofer wird die beiden Abende mit musikalischen Leckerbissen auf der kleinen Orgel der Kirche umrahmen. Der Schriftsteller Ulrich Knellwolf wird aus seinen 2003 für die Stiftung zum Thema «ch-4656» geschaffenen Erzählungen lesen. Und der bekannte Oltner Slam Poet Kilian Ziegler wird als Erzähler und Moderator die Abende strukturieren und kommentieren.

Man kann wieder gespannt sein auf eine geballte Ladung Kultur in der neu geschaffenen Kultur-Kirche.

Ging dieses Jahr von der Christkatholichen Kirchgemeinde in den Besitz der Gemeinde Starrkirch-Wil über: Die neue «Kultur-Kirche» der Gemeinde. André Albrecht

Blick ins Innere der Kirche. Hier hat es Platz für Kultur und kirchliche Anlässe. André Albrecht

Der letzte Anlass der Stiftung in der Kirche, die anfangs März von der Christkatholischen Kirchgemeinde in den Besitz der Gemeinde Starrkirch-Wil überging, wird zugleich Startschuss für die Kultur-Kirche in der aktiven Gemeinde sein.

Bald einmal wird es eine Versammlung mit 25 Interessierten geben. Es wird um das neue Kulturzentrum ein Verein gegründet, der sich um die multikulturelle Nutzung sorgen und die Kirche mit Leben füllen soll. Nebst den kulturellen Veranstaltungen werden aber nach wie vor auch kirchliche Anlässe wie Hochzeiten und Abdankungen stattfinden, erklärt Joe Birchmeier, der in der Spurgruppe als eine Art Geburtshelfer für die Kultur-Kirche figuriert.

Es sei gut zu wissen, dass die Kultur im Dorf weiterlebe.

Joe Birchmeier Präsident Kulturstiftung

«Es werden in Zukunft nicht mehr die grossen Projekte im Abstand von zwei Jahren sein, sondern mehr, dafür kleinere Anlässe und Aktionen rund um die Kirche»,

freut sich Birchmeier. Auf die Frage, was denn seine Highlights aus den zehn Projekten der letzen zwanzig Jahren waren, muss der umtriebige Unternehmer etwas länger nachdenken. «Auf ihre Art waren alle Projekte eigenständig und cool, vielleicht kann man die ‹Kunsthalle auf Zeit› 2009 herausheben, als man in riesigen Übersee-Containern Kunstobjekte zeigte.»

Ein bisschen Budget bleibt noch übrig

Auch der künstlerische Erlebnisrundgang «ch-4656 i de Warbighöf» 2019 war sehr schön, «zog doch die Mund-zu- Mund-Propaganda der begeisterten Leute unzählige Besucher und Besucherinnen nach», erinnert sich Joe Birchmeier.

Dass immer so grosse und aufwendige Projekte zustande kamen, liege vor allem auch am sehr gut harmonierenden Stiftungsrat, der bis auf eine Ausnahme 20 Jahre lang immer gleich besetzt war. «Wir sind eine verschworene Truppe, die unentgeltlich die grosse Arbeit nur aus Freude an der Sache erledigte», resümiert der 64-jährige Starrkirch-Wiler. «Und natürlich hatten wir immer grosszügige Sponsoren, die uns im Laufe der Jahre kennen lernten und auf die Qualität der Projekte zählen konnten».

Nach dem 11. und letzten Grossprojekt diesen Herbst bleibe sogar ein kleiner Überschuss. Wie man den einsetzen will, wisse man aber jetzt noch nicht.