Mehraufwand: Das bedeutet Landi–Schliessung Däniken für Landwirte

Standortschliessung Wenn die Landi in Däniken schliesst, müssen die Bauern das Niederämter Getreide nach Kölliken bringen – die Landwirte sehen den Entscheid kritisch Die geplante Standortfusion der Landi Aarau-West ihrer drei Agrarcenter in Kölliken birgt für Niederämter Landwirte Unwägbarkeiten. Sie rechnen mit Mehrkosten und zeitlichen Engpässen. Kleine Betriebe dürfte es härter treffen. Noël Binetti Jetzt kommentieren 15.02.2023, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Noch ist es Zukunftsmusik. Doch Anfang Jahr wurde bekannt, dass die Landi Aarau-West ihre Agrarstandorte Däniken und Oberkulm an jenen in Kölliken überführen will und dort per 2026 ein «leistungsfähiges Agrarkompetenzzentrum» entstehen soll. Anschliessend werde die Stelle in Däniken geschlossen, später jene in Oberkulm.

David Meier lieferte sein Getreide bis anhin am Landi-Standort in Däniken ab. Kommt die Standortzusammenlegung in Kölliken zu Stande, muss er wie viele andere einen längeren Weg unter die Räder nehmen. Bruno Kissling

An ihren Agrarstandorten vertreibt die Landi, die genossenschaftlich organisiert und Teil der Fenaco-Gruppe ist, einerseits Agrargüter wie Saatgut, Futtermittel oder Dünger. Andererseits dienen diese oft als Sammelstelle für Getreide: Hierhin liefern eine Vielzahl von Landwirtschaftsbetrieben in der Erntezeit ihre Erträge. Manchmal direkt ab Feld, etwa aus dem Niederamt. Im Einzugsgebiet der Landi Aarau-West, zwischen der Region Olten und dem Wynental, kommen so jährlich bis zu 12'000 Tonnen Getreide zusammen.

Bevor Niederämter Weizen zum Beispiel in Form eines Gipfelis in den Verkauf gelangt, wird das Getreide an der Sammelstelle aufbereitet, gewogen, getrocknet und gelagert. Anschliessend wird die Ware an eine Mühle geliefert, wo daraus Mehl entsteht. Oder sie wird der Futterproduktion zugeführt. Alternative Sammelstellen gibt es im Niederamt keine. Leibstadt oder Niederbipp wären die nächsten Stationen.

Druck auf kleinere Betriebe wächst

«Ich benötige für die Strecke nach Kölliken und zurück das Dreifache an Zeit gegenüber Däniken», sagt einer der angefragten Landwirte aus dem Niederamt. Ein anderer hält fest: «Wir mieten die Dienstleistung des Mähdreschers auf ein exaktes Zeitfenster. Künftig wird die Koordination von Ernte und Getreidelieferung darum noch anspruchsvoller.» Mehrere Bauern aus dem Niederamt wollen hier nicht mit Namen genannt werden. Doch übereinstimmend erwarten sie aufgrund der geplanten Standortzusammenlegung finanziellen und zeitlichen Mehraufwand.

Einig sind sie sich auch darüber, dass es kleine Betriebe härter trifft: Diese haben kleinere Traktoren, die Anhänger weniger Kapazität. «Wenn deshalb zusätzliche Fahrten anfallen, kann das je nach Witterung zu Situationen führen, in denen die Arbeit auf dem Feld nicht rechtzeitig erledigt werden kann.» Muss dann ein externes Unternehmen mit der Getreidelieferung beauftragt werden, geht das ins Geld. Untereinander spricht man über die Pläne der Landi Aarau-West, öffentlich möchte das kaum jemand tun. Auch, weil viele Betriebe selbst der Landi-Genossenschaft angehören.

Im Gespräch mit Bauern aus der Region wird deutlich, dass der lokal geplante Dienstleistungsabbau nur eine von mehreren Sorgen ist. Auch der Verlust landwirtschaftlich nutzbarer Fläche gibt zu reden: Viele als Bauland oder Industriezone definierten Flächen, die bislang als Weide oder Acker dienten, werden überbaut. Mit diesen Fruchtfolgeflächen verschwindet die Grundlage für die einheimische Produktion. «Stattdessen wird lieber von andernorts importiert», drückt einer sein Unverständnis aus.

Wirtschaftlicher Druck sei nachvollziehbar

Auch David Meier ist Aktionär der Landi Aarau-West. Der Landwirt aus Obergösgen sieht die Sache mit der Standortfusion dennoch kritisch und bedauert die Zusammenlegung. David Meier kann aus Sicht der Genossenschaft zwar nachvollziehen, dass dieser Schritt wirtschaftlich Sinn ergibt. «Für mich bedeutet der Entscheid trotzdem klar einen Leistungsabbau für das Niederamt», sagt er.

Es stelle sich die Frage nach der Gewinnoptimierung: «Die Landi hat ihre Wurzeln in der Landwirtschaft. Heute setzt sie aber zunehmend auf den Detailhandel.» Adaptiert auf seinen eigenen Betrieb formuliert er die ökonomische Realität so: «Die Nahrungsmittelproduktion allein wirft nicht allzu viel ab. Dennoch halte ich daran fest, aus Überzeugung. Daneben haben wir uns mit einer Pferdepension ein zweites Standbein aufgebaut.»

David Meier bewirtschaftet rund 32 Hektaren Land, «guter Durchschnitt im Niederamt», Weizen, Gerste, Mais. Bis heute nutzt er die nahe Annahmestelle in Däniken. Er findet, dass man den Landi-Standort in Däniken hätte weiterentwickeln können. «Aber es wird auch mit Kölliken machbar sein, mit zusätzlichem Aufwand und weniger Flexibilität.»

Landi prüft «Varianten»

Manuela Schmidig, Vorsitzende der Geschäftsleitung Landi Aarau-West. zvg

Manuela Schmidig, Vorsitzende der Geschäftsleitung der Landi Aarau-West, sagt auf Anfrage: «In Kölliken steht anlagetechnisch schon heute eine viel grössere Kapazität zur Verfügung als an den anderen zwei Standorten. Pro Stunde kann dort wesentlich mehr Getreide angeliefert werden. Zudem melden sich die Landwirte vorgängig an und wir planen für die Hochsaison Zeitfenster, in denen während mehrerer Stunden nur eine Art von Getreide angeliefert werden kann.» Damit soll verhindert werden, dass es zu Staus und langen Wartezeiten kommt.

Aktuell setze man sich bei der Landi Aarau-West auch mit der Frage auseinander, wie die Betriebe künftig logistisch unterstützt werden können: «Wir prüfen mehrere Varianten», verspricht Schmidig, «noch bleibt dafür genug Zeit.» Sie betont auch, dass bereits heute einige Betriebe aus dem Niederamt ihr Getreide nach Kölliken fahren, «zum Beispiel Raps können wir nur da annehmen».

Visualisierung: So soll das geplante «Agrarkompetenzzentrum» der Landi Aarau-West daherkommen. Die Eröffnung ist für 2026 vorgesehen. zvg

Manuela Schmidig hält fest, dass aus dem Niederamt rund 25 Betriebe von der geplanten Standortschliessung in Däniken betroffen sind. Gefragt, ob das Baugesuch plangemäss Ende Januar aufgelegt wurde, sagt sie: «Nein, weil es zu kleinen Verzögerungen kam. Nun steht aber fest, dass dieser Schritt definitiv Anfang März erfolgt. Damit sind wir noch gut im Zeitplan.»

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen