Sportpreis 2021 Erlinsbacher erhält Preis: Seine Leistungen für den Sport werden ausgezeichnet Der Kanton Solothurn ehrt den Erlinsbacher Daniel Häfliger für seinen langjährigen Einsatz als Sportfunktionär von vielen Vereinen. André Albrecht 26.05.2021, 05.00 Uhr

Hierher kommt er immer wieder gerne: Daniel Häfliger geniesst die Natur im Schönenwerder Ballypark. André Albrecht

Kürzlich wurde dem Erlinsbacher Daniel Häfliger vom Solothurner Regierungsrat ein Preis für ausserordentliche Sportverdienste verliehen. Der engagierte Funktionär freut sich sehr über die unerwartete Ehrung im Rahmen der Solothurner Sportpreise 2021 und kann auf einen vielfältigen Werdegang als Turner zurückblicken.

Seit den 70er-Jahren ist der in Günsberg aufgewachsene Turner in verschiedenen Turnvereinen aktiv. Begonnen hat seine sportliche Karriere in der Jugendriege des STV Günsberg, den er später nach nur einem Jahr Mitgliedschaft bereits für drei Jahre als Vizepräsident und danach 14 Jahre als Präsident vertrat. Genau da zeigt sich die Einstellung des 62-Jährigen: Er ist zwar ein begeisterter Turner, setzt sich aber genauso gerne im Hintergrund für seinen Verein ein.

Ab Mitte der 80er-Jahre wurde Häfliger auch im Solothurner Kantonalturnverband als Mitglied der Presse- und Propagandakommission aktiv. Seit 1986 war der umtriebige Turner Redaktor des Mitteilungsblattes des Kantonalturnverbandes und war dann auch Mitglied der Arbeitsgruppe, die nach dem Zusammenschluss des Frauenturnverbandes und des Kantonalturnverbandes das neue Magazin «Leader» lancierte.

Blick ins Medienbüro des Kantonalturnfestes 2006 in Solothurn: Häfliger (2.v.l.) bei der Zusammenarbeit zwischen dem Ressort Information des SOTV und Medienvertretern aus dem Kanton Solothurn. zVg

Seit 2002 ist Häfliger alleiniger Redaktor des «Leader» und ist für die Realisation von rund 90 Ausgaben verantwortlich.

Mit Gleichgesinnten in der «grossen Stadt»

Als Mitglied im Ressort Information des Solothurner Turnverbandes SOTV ist er auch zuständig für die Website und berichtet in Zeitungen des Kantons via Text und Bild über Anlässe und Kurse. Auch an Eidgenössischen und Kantonalen Turnfesten war Daniel Häfliger Teil des SOTV-Berichterstattungsteams.

Gerne erinnert sich der Frühpensionär an sein erstes Kantonales Turnfest in Grenchen 1976 und vor allem zwei Jahres später an das Eidgenössische Turnfest in Genf:

«Die gemeinsamen Übungen – Körperschule genannt – waren mit der riesigen Menge von Teilnehmenden schon sehr beeindruckend, alle turnten in den gleichen, weissen Tenues.»

Und es habe natürlich Spass gemacht, als Junger mit Gleichgesinnten in so einer grossen Stadt zu weilen und Spass zu haben, schwärmt der Speuzer. Einmal habe man die Plastikteller im rund 10000 Menschen fassenden Festzelt kurzerhand zu Frisbees umgewandelt. Es sei aber immer friedlich und ein absolut tolles Fest geblieben, erzählt Häfliger mit einem Lächeln.

In Günsberg war er damals auch dabei, als man die seit über 20 Jahre eingeschlafene Abendunterhaltung wieder aktivierte. Man wollte etwas Tolles organisieren und beschloss, das Fest an Silvester durchzuführen, erinnert sich Häfliger. Der Aufwand war sehr gross und die Beteiligten bauten während der Weihnachtsferien die Halle zu einem Festlokal um.

Neben Sport auch für Unterhaltung gesorgt

Es wurden natürlich Turnerübungen geboten; aber auch ein Theaterstück in drei Akten und schlussendlich Unterhaltung und Tanz mit einem sechsköpfigen Orchester. Der Andrang war so gross, dass man gar nicht alle Leute in die Halle lassen konnte.

Oft war Daniel Häfliger auch als Moderator am Mikrofon an diesen Anlässen zu sehen und hören.

Häfliger im Einsatz für die Berichterstattung zu den Schlussvorführungen am Kantonalturnfest 2006 in Solothurn. zVg

Noch heutzutage ist der Unterhaltungsabend des STV Günsberg äusserst beliebt, auch wenn er nicht mehr während des Jahreswechsels stattfindet. Sportlich habe er nie übergrosse Ambitionen gehabt, habe sich aber schon über den einen oder andern Erfolg gefreut, meint der engagierte Funktionär. Für seine Verhältnisse habe er früher beim Hochsprung gut abgeschnitten, auch ein Kantonaler Festsieg beim Seniorenturnen habe ihn sehr gefreut.

Aber Daniel Häfliger arbeitet lieber im Hintergrund, organisiert mit, schreibt und fotografiert an den Anlässen; eben einer der echten Funktionäre, die sehr wichtig sind für das gute Funktionieren der Vereine. Bei der Männerriege Niedererlinsbach figuriert er zurzeit im Vorstand als Aktuar und ist zudem für die Medienarbeit zuständig. Aktiv ist er noch bei den «Fit&Fun»-Wettkämpfen dabei. Leider kann er seit zwei Jahren wegen eines Schulterleidens nicht mehr Volleyball spielen. Das reue ihn schon, weil er dort sehr gerne mittat:

Kantonaler Männerspieltag 2001: Häfliger versucht im Spiel MR Erlinsbach gegen MR Subingen beim Volleyball am Netz zu punkten. zVg

Doch die Beschäftigung geht dem Vereinsmenschen mit Schwergewicht auf Information nicht aus, betreut er medial doch seit langem zum Beispiel auch das Kantonalfinal im Unihockey, die Schweizer Meisterschaft im Aerobic oder das Jugilager. Früher war seine Lieblingsbetätigung in Sachen Turnen an den Schaukelringen, doch am liebsten habe er immer schon etwas mit anderen Menschen zusammen organisiert.

«Ich mag den Kontakt zu Leuten und die Mitarbeit in Organisationskomitees»,

erklärt der engagierte und nun ausgezeichnete Funktionär seine Motivation.

Die Sportpreise 2021 werden Ende September in Recherswil offiziell übergeben.