Bunte Steine in Trimbach: Zu Besuch in Jochai Grünbergs Lego-Shop

Das grösste reine Legogeschäft in der Schweiz: In Trimbach existiert ein Paradies für grosse und kleine Fans Jochai Grünberg führt in Trimbach ein Spielwarengeschäft, das ausschliesslich Legos verkauft. Wieso er dafür keine Werbung macht und von wo überall Leute zu ihm kommen, erzählt der Unternehmer bei einem Besuch. Fabio Baranzini 19.12.2022, 12.00 Uhr

Obwohl der Markt für weiteres Wachstum gross genug wäre, ist Jochai Grünberg mit der jetzigen Situation zufrieden. Statt irgendwelche Rabatt-Schlachten vor den Festtagen zu bestreiten und mit den Grossverteilern um den tiefsten Preis zu konkurrieren, konzentriert er sich auf seine Lego-Community. «Wenn an einem Nachmittag 20 oder 30 Personen in meinen Laden kommen und ich jeden davon persönlich beraten und mit einigen fachsimpeln kann, ist mir das viel lieber», sagt Grünberg.

Aus diesem Grund verzichtet er auch komplett auf Werbung. Er hat sich auch lange überlegt, ob er für das Gespräch mit dieser Zeitung zusagen soll. «Ich mag die Aufmerksamkeit nicht – schon gar nicht um meine Person.» Aus diesem Grund hat er auch darauf bestanden, dass es kein Bild von ihm zu diesem Artikel geben wird. Vielleicht ist genau das – der komplette Fokus auf die Legos ohne störenden Schnickschnack – das Erfolgsrezept von Jochai Grünberg und seinem Lego-Shop in Trimbach.

Alle Farben und Formen: In Jochai Grünbergs Legogeschäft in Trimbach findet man so ziemlich alles um die bunten Spielsteine. Fabio Baranzini

Wenn er an seine Kindheit denkt, ist eine Erinnerung besonders präsent: Er sitzt als kleiner Knirps im Wohnzimmer und spielt Lego. Drei verschiedene Sets hatte er damals. Diese beinhalteten etwa 400 Legoteile, einen Motor und eine Batteriebox. Eigentlich nicht viel. Aber doch genug, um jeden Tag etwas Neues zu bauen. «Genau das hat mich an den Legos so fasziniert», erinnert sich Grünberg an die Zeit zwischen seinem fünften und elften Lebensjahr, in der er «am liebsten Lego gespielt» hat.

Komplette Sets und Einzelstücke

Während er diese Anekdote aus seiner Kindheit erzählt, sitzen wir in seinem Laden in Trimbach. Wir sind umgeben von Legos. Auf der einen Seite stehen verschiedenste Lego-Baukästen. Hochkomplexe Sets mit mehreren tausend Legostücken und mechanischen Elementen aus der Serie «Lego Technic», aber auch ganz simple Sets für Kinder ab eineinhalb Jahren.

Auf der anderen Seite der Ladenfläche stehen keine Bausätze, sondern grosse Plastikboxen. Darin befinden sich einzelne Legoteile in verschiedensten Formen, Farben und Grössen. «Die Nachfrage nach Einzelteilen ist enorm – schliesslich gibt es insgesamt etwa 15'000 verschiedene Legostücke. Ich hatte schon Kunden aus allen Kantonen in der Schweiz – ausser dem Tessin. Ich musste auch schon mein Schulfranzösisch auspacken für Kundschaft aus der Westschweiz», erzählt Grünberg lachend.

Einzelteil verloren? Hier ist die Chance gross, dass man es wieder besorgen kann. Fabio Baranzini

Begehrte Sammlerstücke

Seine Kundschaft besteht zum grössten Teil aus Lego-Fans, wie er selbst einer ist. Die Lego-Gemeinschaft ist gross. Das liegt vor allem daran, dass Lego längst nicht nur Kinderspielzeug produziert, sondern bewusst auch Baukästen für Erwachsene. Einzelne Sets, wie beispielsweise die Nachbildung des Eiffelturms, bestehen aus 10’000 Einzelteilen – der fertige Turm ist 1,5 Meter hoch. «Da sitzt man dann mehrere Tage dran», sagt Grünberg und erklärt: «Solche aufwendigen Baukästen, die bis zu 700 oder 800 Franken kosten, werden nach dem Zusammenbauen ausgestellt. Die will man zeigen.»

Auch bei ihm zu Hause stehen etliche aufwendige Legomodelle. Nicht so viele wie er gerne möchte, denn dazu fehlt der Platz. «Vielleicht werden es mehr, wenn meine Kinder dereinst ausgezogen sind», meint er lachend.

Lego ohne Ende: Hier in Trimbach werden grosse und kleine Fans der bunten Spielsteine fündig. Fabio Baranzini Im Laden von Jochai Grünberg lassen sich viele Objekte aus entdecken und bestaunen. Fabio Baranzini Bekannte und neue Figuren können bestaunt werden. Fabio Baranzini Zu welchem Bausatz gehört wohl diese Figur? Fabio Baranzini Diese Eule dürfte der Geschichte über einen Zauberlehrling entstammen. Fabio Baranzini

In der Lego-Community geht es aber nicht nur darum, die neusten Bausätze zusammenzubauen und Eigenkreationen zu erschaffen – sogenannte MOC's. Es wird auch gesammelt. Denn Lego produziert seine Bausätze immer nur für kurze Zeit. Wer also Lego-Sets von früher haben möchte, der muss sich auf die Suche machen. Dabei kann es durchaus vorkommen, dass Sammler das zehnfache des Originalpreises auf den Tisch legen, um ein ganz bestimmtes Set oder eine seltene Minifigur zu bekommen.

Der «nachhaltigste Plastik»

Dass es dereinst so weit kommen würde, dass er sein eigenes Legogeschäft eröffnet, hätte er nicht für möglich gehalten. «Ich war mir sicher, dass solche Geschäfte mit dem Aufkommen des Internets von der Bildfläche verschwinden werden», so Grünberg, der vor gut 15 Jahren nach der Geburt seiner ersten Tochter wieder vom Legovirus infiziert wurde und hobbymässig begann, Legosets und Einzelteile übers Internet zu verkaufen.

Über die Jahre machte er sich einen Namen und immer mehr Leute wollten auch direkt bei ihm vorbeikommen, um die Sets und Teile abzuholen. «Das ging aber nicht, da ich mein Geschäft ja von zu Hause aus betrieb», so Grünberg, der zuvor als Radiologie-Assistent gearbeitet hatte. 2020 entschied er sich, seinen ersten Laden zu eröffnen. Damals noch in Winznau. Der Shop war schnell zu klein, sodass er gut ein Jahr nach der Eröffnung einen neuen Standort brauchte und an der Winznauerstrasse 101 in Trimbach fündig wurde.

Das Lego-Logo an der Fassade: Hier im Gewerbehaus S101 an der Winznauerstrasse in Trimbach ist Jochai Grünberg mit seinem Geschäft eingemietet. (Archivbild) Bruno Kissling

In der Lego-Community kennt man Jochai Grünberg und sein Geschäft in Trimbach. Neben dem offiziellen Lego-Store in Zürich führt er nämlich das grösste, reine Legogeschäft in der Schweiz. «So extrem, wie ich mich auf Legos spezialisiert habe, macht das in der Schweiz keiner», sagt Grünberg. «Aber was gibt es Besseres als Legos? Sie sind das nachhaltigste Plastik, das es gibt. Wenn man ein wenig aufpasst, kann man 60 oder 70 Jahre jeden Tag damit spielen und hat Spass daran.»

