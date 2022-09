Lostorferin gewinnt Silbermedaille an Swiss Skills

Spezieller Beruf «Oft bin ich die einzige Frau auf der Baustelle»: Diese Lostorferin sorgt dafür, dass es kalt bleibt Melanie Geissbühler gewann bei den diesjährigen Berufsmeisterschaften Swiss Skills die Silbermedaille für das von ihr geplante Kältesystem. Hier erzählt die Quereinsteigerin über ihren Beruf – und wie es ist, die einzige Frau auf der Baustelle zu sein. Adrian Kamber Jetzt kommentieren 22.09.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Hier wird gerechnet und gezeichnet: Melanie Geissbühler an ihrem Arbeitsplatz in Oensingen. Patrick Lüthy

«Die Zeit verging noch nie in meinem Leben so langsam. Das Warten auf die Rangverkündigung kam mir wie eine Ewigkeit vor.»

So beschreibt Melanie Geissbühler die Momente, als sie neben der Bühne stand – in der Hoffnung, aufs Treppchen steigen zu dürfen. Und tatsächlich, zu ihrer grossen Freude gewann die 20-Jährige im September bei den Swiss Skills 2022 die Silbermedaille für eine von ihr geplante Kälteanlage. Nicht nur die anwesende Familie, sondern auch Bundesrat Guy Parmelin beglückwünschten sie zum Erfolg.

Wann sie auf den Plan tritt

Aber was macht Melanie Geissbühler denn eigentlich genau? Sie absolviert gerade das vierte und letzte Lehrjahr zur Kältesystemplanerin EFZ. Ein Beruf, von dem viele noch gar nie gehört haben, wie die Lostorferin selbst zugibt. Dabei braucht es ihre Expertise in vielen verschiedenen Bereichen. So ziemlich überall, wo frische Lebensmittel im Spiel sind, etwa Läden, Restaurants oder Logistikbetriebe, braucht es Kühlung. Aber auch andere Betriebe wie zum Beispiel Forschungslabore, Spitäler oder Flughäfen benötigen individuelle Kältesysteme.

Wenn solche Betriebe neu- oder umgebaut werden sollen, tritt Melanie Geissbühler auf den Plan. Zusammen mit ihrem Team von der SSP Kälteplaner AG in Oensingen erarbeitet sie Lösungen, um beispielsweise alte Kältesysteme durch umweltfreundlichere und stromsparendere Anlagen zu ersetzen. «Ich bin viel mit den Kunden in Kontakt und erstelle dann parallel dazu am Rechner die Baupläne», fasst Geissbühler ihren Job zusammen.

Geschäftsführer Beat Schmutz bespricht mit Melanie Geissbühler ein aktuelles Projekt. Patrick Lüthy

Sie hat bereits eine abgeschlossene Lehre

Geissbühler ist eine Quereinsteigerin im Beruf, halbwegs jedenfalls. Sie hat bereits eine Lehre als Tiefbauzeichnerin absolviert. Zur Frage, warum sie dann den Beruf gewechselt habe, sagt sie:

«Ich wollte etwas machen, wo ich mehr selbst planen und damit mehr Verantwortung übernehmen kann.»

Zudem sei sie durch die neue Stelle den Eindruck losgeworden, dass sie trotz abgeschlossener Ausbildung weiterhin als Lehrling behandelt würde.

Dank der abgeschlossenen Lehre als Zeichnerin konnte sie bei der ebenfalls vierjährigen Ausbildung zur Kältesystemplanerin direkt im dritten Jahr einsteigen. Froh ist sie auch über die Tatsache, dass sie heute praktisch nichts mehr von Hand zeichnen muss. Die Pläne erstellt sie wie üblich in der Branche am Computer mit CAD-Programmen. Mit solchen rechnergestützten Zeichnungsprogrammen kann heute eine komplette Produktionsanlage am Bildschirm entworfen werden.

Besonders stolz ist Geissbühler auf eine kürzlich komplett umgebaute Migros-Filiale im Einkaufszentrum Westside in Bern. Obwohl sie noch eine Lernende ist, konnte sie während zweier Wochen alleine an den Bausitzungen mit den Architekten, Ingenieuren, Bauherren und Unternehmern teilnehmen und war die verantwortliche Ansprechperson ihrer Firma. «Das war schon ganz cool», sagt sie schmunzelnd. Auch sonst ist sie nicht nur hinter dem Bildschirm, sondern mehrmals pro Woche auf der Baustelle anzutreffen.

«Es ist immer toll zu sehen, wie die Sachen, die ich am PC plane und ausrechne, in der Praxis montiert werden.»

Die einzige Frau auf der Baustelle

Die relative Unbekanntheit ihres Lehrberufs rührt nicht zuletzt daher, dass in der Schweiz pro Jahr nur etwa fünf bis zehn Lehrstellen angeboten werden. Aktuell sind es laut Geissbühler im vierten Jahr acht Personen in der Berufsschule. Sie selbst eingerechnet sind es nur zwei Frauen. «Ja, es ist tatsächlich eher eine Männerdomäne. Scheinbar werden viele Frauen davon abgeschreckt, diesen doch sehr technischen Beruf zu wählen.»

Stolz präsentiert Melanie Geissbühler das gewonnene Edelmetall. Patrick Luethy

Auf der Baustelle hat sie auch schon erlebt, dass man ihr als Frau zu Beginn nicht immer auf Augenhöhe begegnete: «Einige Anwesende nahmen mich nicht ernst und haben mir weniger zugetraut als meinen männlichen Kollegen. Oft bin ich die einzige Frau auf der Baustelle.»

Dabei darf man ihr so einiges zutrauen, wie ihr zweiter Platz bei den Berufsmeisterschaften Swiss Skills zeigt. Die Aufgabe: Die Finalisten mussten die Kühl- und Tiefkühlung eines Gastrobetriebs anhand der vorgegebenen Eckdaten planen und so ein möglichst effizientes und umweltfreundliches Kältesystem auf die Beine stellen.

Zeit dafür hatten sie zwei Tage. «Die waren richtig intensiv. Am ersten Tag war ich enorm unter Druck, weil wir da schon einige Sachen abgeben mussten», erzählt sie. Dafür sei sie aber am Finaltag schon relativ früh fertig gewesen. «Trotzdem hätte ich gerne noch Zeit gehabt, mich auf der Messe umzuschauen.»

Melanie Geissbühler legt ihren Fokus nun darauf, die Lehre erfolgreich abzuschliessen. Darüber hinaus hat sie schon die Höhere Fachschule ins Auge gefasst. Dort könnte sie sich zur Technikerin Fachrichtung Gebäudetechnik weiterbilden lassen. Um ihre berufliche Zukunft muss sie sich jedenfalls keine Sorgen machen – ausgebildete Kältesystemplanerinnen und -planer sind noch rar gesät und deshalb sehr gesucht.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen