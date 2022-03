Niederämter Feuerwehren spenden Material für die Ukraine

Spendenaktion Lösch- und Brandschutz für die Ukraine: Niederämter Feuerwehren solidarisieren sich mit ihren Kameradinnen und Kameraden In Zusammenarbeit mit einem Verein unterstützen fünf Feuerwehren aus dem Niederamt die Einsatzkräfte im Kriegsgebiet. Sie sammelten in ihren Lagerbeständen mehr als zwei Lastwagen voll noch intaktes Material. Der Verein organisiert nun den Transport. Noël Binetti Jetzt kommentieren 28.03.2022, 05.00 Uhr

Fünf Niederämter Feuerwehren spenden Material für das Kriegsgebiet in der Ukraine. Der Verein Volunteers for Humanity organisiert den Transport. Am Samstag wurde das Material übergeben. zvg

In den letzten Tagen wurde in Niedergösgen ein Hilfspaket der besonderen Art geschnürt: Verschiedene Niederämter Feuerwehren sammelten Material für ihre Kameradinnen und Kameraden in der Ukraine. Zwei Lastwagen und mehrere Anhänger kamen dabei zusammen.

Nun ist das Material unterwegs ins Krisengebiet. Am Telefon erklärt André Vossebein, Oberleutnant bei der Feuerwehr Niedergösgen: «Über berufliche Kontakte habe ich Verbindungen zum Verein Volunteers for Humanity im aargauischen Oberentfelden.» Als er und seine Kollegen die Bilder aus dem Kriegsgebiet gesehen hätten, kam die Frage auf, wie man die Einsatzkräfte vor Ort unterstützen könnte. «Wir haben dann bei dem Verein angefragt, ob Bedarf besteht und wie ein Transport ablaufen müsste.»

Der Verein habe den Bedarf bestätigt und sogar eine Liste mit Dingen geschickt, die in der Ukraine unbedingt gebraucht würden. «Nun haben die Feuerwehren Schönenwerd, Erlinsbach, Wartenfels, Nieder- und Obergösgen gemeinsam eine Spendenaktion auf die Beine gestellt.»

Schutzausrüstung und Mittel zur Brandbekämpfung: Insgesamt wurden mehr als zwei Lastwagen voll gesammelt. zvg

Alle hätten ihre Lager durchforstet, zusammengekommen sei dabei einiges: «Das Material reicht von Brandschutzkleidung über Tragen, Atemschutzgeräte, Beleuchtung, verschiedene Pumpen, eine Motorspritze, einen Pulver-Löschanhänger und Schläuche bis hin zu einer Wärmebildkamera», zählt Vossebein auf. Und er ergänzt: «Klar, das Material ist gebraucht, aber intakt.» Alles sei vor dem Verladen noch auf die Funktion hin geprüft worden.

Einsätze unter grosser Gefahr

«Wir wollen damit einen Beitrag gegen die Katastrophe leisten. Denn die Einsatzkräfte dort arbeiten unter schwersten und sehr gefährlichen Bedingungen, sie werden zum Teil sogar beschossen.» Vossebein ist überzeugt, dass das Gesammelte in der Ukraine gebraucht wird:

«Alles was zum Löschen von Bränden nötig ist, hilft dort jetzt.»

Wann genau die Spende an ihrem Ziel ankommt, kann Vossebein nicht einschätzen: «Wir haben alles gesammelt und übergeben, nun muss das Material vor Abfahrt auf die Lastwagen für den Ferntransport verteilt werden.»

Auch eine Motorspritze, ein Pulver-Löschanhänger, Schläuche und eine Wärmebildkamera sind nun unterwegs in die Ukraine. zvg

Er wisse von anderen Feuerwehren, die auch Material gesammelt und in die Ukraine geschickt hätten. Und Vossebein ergänzt:

«Auf unsere anfänglich nur klein gedacht Aktion sind wir stolz. Es kam viel mehr zusammen als gedacht. »

Der 2016 gegründete Verein Volunteers for Humanity, hat bereits über 36 Tonnen Hilfsmaterial ins Krisengebiet gesendet. Darunter ein Sattelschlepper medizinischer Hilfsgüter. Aktuell sammelt der Verein medizinisches Material sowie Feuerwehrausrüstung. Dieses soll bereits in der kommenden Woche in die Ukraine gesendet werden, inklusive des Materials, der Niederämter Feuerwehren.

