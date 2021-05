Sozialregion Unteres Niederamt «Von allen sozialen Auffangnetzen sind wir das letzte. Hierhin kommen Betroffene erst, wenn alle Stricke reissen.» Der Leiter der Sozialregion Unteres Niederamt gibt Einblick in die aktuelle Arbeit der Geschäftsstelle – und wagt einen Ausblick. Noël Binetti 20.05.2021, 05.00 Uhr

Ab Herbst die neue Adresse der Sozialregion Unteres Niederamt: Geschäftsführer Alexander Schibli an der Industriestrasse 14 in Däniken. Bruno Kissling

Im Auftrag von neun Gemeinden aus dem unteren Niederamt sichert die Geschäftsstelle Sozialregion Unteres Niederamt (SRUN) alle sozialen Dienstleistungen. Es sind die Gemeinden Däniken, Eppenberg-Wöschnau, Erlinsbach SO, Gretzenbach, Kienberg, Niedergösgen, Stüsslingen, Schönenwerd und Walterswil, die ihre Aufgaben Sozialdienst, Asylwesen, Kindes- und Erwachsenenschutzdienst, Mütter- und Väterberatung, AHV-Zweigstelle und Arbeitsamt an die SRUN delegieren.

Pro Gemeinde sitzt eine Person im Vorstand, der regionalen Sozialkommission, ein. Monatlich treffen sich die Mitglieder zum Austausch. Das oberste Organ, die Delegiertenversammlung, sitzt zweimal pro Jahr zusammen. Sie hat die Budgethoheit inne. Die einzelnen Gemeinden haben gleiches Stimmrecht, unabhängig von Grösse oder Einwohnerzahl.

Sämtliche Bereiche sind wegen Corona stärker ausgelastet

Alexander Schibli ist Geschäftsführer der SRUN, deren Einzugsgebiet rund 20'000 Einwohnerinnen und Einwohner umfasst. Der 48-Jährige hat die Geschäftsstelle letzten Juli übernommen, zu einem Zeitpunkt, in dem die Covid-Pandemie noch jung war und die Belastungen auf die sozialen Einrichtungen am Steigen waren. Zuvor war Schibli in leitenden Funktionen bei grossen Detailhändlern und bei einer Firma im Gesundheitswesen tätig. «In meine Aufgaben bei der SRUN wurde ich von meinem Vorgänger, vor dessen Pensionierung, während dreier Monate sehr gut eingearbeitet», sagt Schibli bei einem Telefongespräch.

Er leitet ein Team von etwa 30 Mitarbeitenden. Diese hätten qualifizierte Abschlüsse in sozialer Arbeit, «beispielsweise an der FHNW Olten». Die Kriterien dafür werden vom Kanton vorgegeben und überprüft.

«Die sozialen Entwicklungen seit Krisenbeginn zu verfolgen war wirklich spannend», sagt Schibli. Die Belastungen im Bereich Arbeitslosigkeit hätten im letzten Jahr zwar zugenommen, aktuell hätten sich die Zahlen aber auf dem Niveau vor Krisenausbruch eingependelt.

«Wir glauben, dass hier die Hilfsgelder vom Bund eine wichtige Rolle spielen. Und wir rechnen erneut mit einem Anstieg, ab dem Moment, da diese Zahlungen ausgesetzt werden.»

Bei der Sozialhilfe beobachte er im Einzugsgebiet der SRUN nur einen leichten Anstieg. «Allerdings bleiben die Menschen, die einmal der Sozialhilfe angeschlossen sind, im Durchschnitt länger davon abhängig. Es wird für sie schwieriger, wieder Anschluss zu finden.» Dennoch komme die SRUN, im Vergleich mit anderen Sozialregionen im Kanton, besser weg: «Im Durchschnitt werden die Leistungsbezüger im Kanton Solothurn zwölf, bei uns in der SRUN neun Monate unterstützt.»

Von teils prekären Verhältnissen erzählt Alexander Schibli aus den Mandaten im Asylwesen. «Hier betreuen wir rund 120 Geflüchtete und Asylsuchende in 35 Wohnungen.» Die Auswirkungen der Massnahmen hätten für diese Menschen sehr gravierende Folgen. «Es sind Personen, die hier eh schon ein schwaches soziales Netz haben, nicht an Vereinsaktivitäten teilnehmen.» Hinzu würden Sprachbarrieren kommen, die ihnen den Zugang zu Informationen schwierig mache. «Lange war es in diesen Wohnungen zudem verboten, Besuch zu empfangen.»

«Sie waren zum Teil richtiggehend abgeschottet. Das war auch für uns sehr herausfordernd.»

Verdoppelung bei Gefährdungsmeldungen für Jugendliche

Am meisten Sorgen macht Schibli die Zunahme an Gefährdungsmeldungen für Kinder und junge Erwachsene. «Aktuell erleben wir eine Verdoppelung gegenüber dem Vorjahr.» Das widerspiegle die schweizweite Entwicklung. Gesundheitliche und soziale Auswirkungen, Jobverluste und der Druck auf Familien, der aus den Massnahmen gegen die Pandemie resultiere, seien enorm: Betreuungsangebote finden digital statt, Eltern befinden sich plötzlich in Notlagen. Das alles hinterlasse Spuren bei Jugendlichen. «Bei Gefährdungsmeldungen klären wir für die Kesb Olten-Gösgen den Handlungsbedarf ab und empfehlen anschliessend Massnahmen.

Plötzlich haben viele Berührungspunkte mit persönlichen Schicksalen

Über alle SRUN-Bereiche gesehen: Es gibt mehr zu tun. Wenn wegen Corona Schulen oder Kitas geschlossen wurden und die SRUN darin Kinder mit einer vormundschaftlichen Massnahme betreute, stieg der Organisationsaufwand rasant an. Gefragt, ob die Menschen das Angebot der Geschäftsstelle kennen und auch bereit seien, die Angebote zu nutzen, erklärt Schibli:

«Von allen sozialen Auffangnetzen sind wir das letzte. Hierhin kommen Betroffene erst, wenn alle Stricke reissen.»

Manchmal beobachte er, trotz den teils schwierigen Situationen, in denen sich Leute befinden, Dankbarkeit für die Dienste der SRUN. «Wir versuchen, ihnen wieder eine Perspektive zu vermitteln.»

Zentral sei die Vernetzung in Familien und sozialen Umfeldern. «Wer darauf nicht zurückgreifen kann, ist eher auf uns angewiesen.» Schibli erkennt ein wachsendes Bewusstsein seit Corona: «Leute, die sich darüber nie Gedanken machten, merken plötzlich: Es kann jeden treffen. Sie kommen auf einmal mit Schicksalen im eigenen Umfeld in Berührung. Die soziale Sicherheit gewinnt an Bedeutung.»

Finanzieller Druck auf Einrichtungen und Steuerzahlende wächst

Institutionen und soziale Einrichtungen geniessen in der Schweiz ein hohes Ansehen, sagt Schibli. «Dennoch steigt der Kostendruck auf diese Angebote und die Steuerzahlenden.» Er verstehe, wenn politisch auch kritische Stimmen laut würden. «Wir betreiben aber keine Politik, sondern nehmen unseren Auftrag wahr.» Mit Blick auf die Zukunft erklärt Schibli:

«Die echten Auswirkungen dieser Krise werden erst noch folgen. Wir beschäftigen uns mit solchen Prognosen und dabei wird klar: Es kommt eine Welle an Herausforderungen in der Sozialhilfe auf uns zu.»

Als besonders Gefährdete benennt Schibli Selbstständige. «Von ihnen gibt es in der Schweiz traditionell sehr viele.»

Den Austausch mit den angeschlossenen Gemeinden schätzt Schibli. «Diese Beziehung funktioniert auf beide Seiten sehr gut.» Die SRUN sei von Gesetzes wegen verpflichtet, ihre Mittel wirtschaftlich einzusetzen. Neben Personal- seien auch die Raumkosten entscheidend. «Am neuen Standort werden wir effizienter sein und alle unsere Angebote auf einer Etage vereint anbieten.»